Češi v Německu chtějí na Hradě změnu, na hlasování musí ve frontě čekat

Berlín/Bratislava/Brusel/Londýn/Paříž/Kyjev - Především změnu chování Pražského hradu chtějí Češi, kteří dnes v Berlíně přišli k volbám na české velvyslanectví. Prozatím odvolilo několik desítek lidí, na vhození hlasu se čeká i několik desítek minut. Jedna z hlasujících ČTK řekla, že české občanství má teprve krátce, ale že bude velmi ráda, když bude moci přispět k porážce Andreje Babiše. Několik Čechů uvedlo, že je šokovalo vyhrocení kampaně, ale že je to od výběru jejich kandidáta neodradilo.

"Poslední dva týdny kampaně byly opravdu ošklivé. Čekal jsem hodně, ale takové házení špíny opravdu ne," řekl Pavel, který přijel hlasovat z Postupimi. O tom, koho chce volit, měl jasno již dříve a kampaň na tom nic nezměnila. Podobný názor měl i David, který je v Německu na návštěvě.

"Tohle je poprvé, co volím v cizině. Jsem totiž šachista, takže hodně cestuji," řekl David, který si před volbami vyřídil voličský průkaz. "Závěr kampaně byl hodně ostrý, ale od výběru kandidáta mě to neodradilo, spíše mě to naopak utvrdilo v tom, abych šel volit," dodal. David přišel k ambasádě jako první ještě před začátkem voleb, proto musel na otevření místnosti čekat. "To, že jsem přišel první, je kvůli tomu, že mi to tak časově vyšlo. Šel jsem také o něco dříve, kdybych to nemohl najít," dodal.

Ve frontě na otevření ambasády čekala také Čechoněmka Doris z Hamburku, která volby spojila se svými cestovními plány. Řekla také, že je velmi šťastná, že se hlasování mohla zúčastnit. "České občanství jsem získala teprve nedávno, již jsem ale hlasovala v komunálních volbách. Nyní bych chtěla pomoci tomu, aby Andrej Babiš ztratil politický vliv," řekla Doris.

Doris kampaň před druhým kolem podrobně nesledovala, místo televizních debat se spolehla spíše na články v tisku. "Na články jsem se soustředila ale hlavně před prvním kolem, abych si udělala obrázek o Petru Pavlovi," uvedla.

Michaela z Berlína debaty sledovala, ale ovlivnit se jimi nenechala. "Pracuji v marketinku, takže tohle na mě vliv nemá," řekla. Michaela se spíše pozastavila nad tím, že před prvním kolem se hovořilo o zájemcích o funkci jako o kandidátech, a ne vyváženě jako o kandidátech a kandidátce. "Zarazilo mě, když mi komise během prvního kola řekla, abych vybrala jednoho kandidáta. A vůbec nezmínila kandidátku. V dnešní době už bychom si mohli uvědomit, že tady máme i ženy," řekla.

Zájem voličů o hlasování je v Berlíně veliký. Zatímco v prvním kole se delší fronty tvořily v první hodině po otevření hlasovací místnosti, nyní se fronty nezkrátily ani po dvou hodinách, kdy se čekalo na možnost vhodit hlas do urny i 25 minut. Neobvykle vysokého zájmu si povšimli i zaměstnanci ambasády. Na recepci zastupitelského úřadu navíc stále volají lidé, zda by mohli volit, když nemají zařízen volební průkaz a ani nejsou zapsáni na zvláštním seznamu voličů. Hlasování ale v takovém případě možné není.

Velký zájem v druhém kole volby diplomatická zastoupení v Německu předpokládala. Češi v Německu mohou volit na velvyslanectví v Berlíně a na generálních konzulátech v Drážďanech, v Düsseldorfu a v Mnichově, celkem je očekáváno na 2800 voličů. To by bylo více než ve druhém kole prezidentské volby v roce 2018, kdy v Německu hlasovalo rekordních 2585 krajanů.

Čekání mohou čeští občané v Berlíně využít i jako jednu z posledních možností prohlédnout si interiér ambasády v jeho původním stavu. Budovu, kterou ve stylu brutalismu před 51 lety navrhli manželé Věra a Vladimír Machoninovi, totiž brzy čeká dlouho odkládaná rekonstrukce. Jejím cílem je výrazně snížit energetickou náročnost stavby, kterou je v zimě náročné a drahé vytápět a v létě chladit.

Zajímavé jsou i sakury, které voliče vítají před ambasádou. Stromy byly před dvěma týdny díky nezvykle teplému počasí v plném květu. Květy mají sice stále, v posledních dvou týdnech ale musely přečkat několik mrazivých dní a nocí, což se na jejich kondici podepsalo.

Po otevření volební místnosti na ambasádě v Bratislavě stáli Češi frontu

Krátce po dnešním otevření volební místnosti v budově českého velvyslanectví v Bratislavě museli první ze zájemců o hlasování v rozhodujícím kole prezidentské volby vystát frontu. Celkově ale podle velvyslance Rudolfa Jindráka volební účast v prvním kole nebyla vysoká; většinu z 594 voličů tvořili Češi, kteří hlasovali s voličským průkazem.

"Je to svátek demokracie, Trošku jsem překvapen, že volební účast není vysoká, jak bych předpokládal. Očekáváme podobný počet voličů, možná bude na druhé kolo trochu vyšší," řekl novinářům Jindrák, který dnes svůj hlas v budově ambasády odevzdal jako první.

Početná česká komunita na Slovensku žije také v Košicích, které jsou od Bratislavy vzdáleny přes 400 kilometrů. "Já si myslím, že kdybych žil v té zemi, tak bych cestu absolvoval. Na Slovensku naši lidé sledují českou zahraniční politiku," uvedl Jindrák, který se funkce velvyslance ujal teprve ve čtvrtek.

Před prvním kolem prezidentských voleb měla ambasáda ve zvláštním seznamu zapsáno 619 voličů.

Stejně jako před dvěma týdny při prvním kole voleb nástupce úřadujícího prezidenta Miloše Zemana i tentokrát byla zvláštní volební místnost zřízena na středním Slovensku pro vojáky, kteří jsou nasazeni v mnohonárodním bojovém uskupení NATO. Jednotce, jež se zformovala loni v rámci posílení východního křídla Severoatlantické aliance, velí právě Česko.

Bez ohledu na to, zda ve volbách zvítězí expremiér Andrej Babiš nebo bývalý generál Petr Pavel, bude české velvyslanectví v Bratislavě připravovat cestu nového prezidenta na Slovensko. "Oba kandidáti říkali dopředu, že jejich první cesta povede na Slovensko. Budu doporučovat, aby ta cesta byla co nejdřív, do konce března," uvedl Jindrák. Nový český prezident se ujme úřadu v první polovině března.

Před pěti lety v prvním kole voleb českého prezidenta hlasovalo na ambasádě v Bratislavě 419 Čechů, ve druhém pak 747 lidí.

Češi v Bruselu mají o volby velký zájem, většina oslovených volí Pavla

Velký zájem voličů dnes na české ambasádě v Bruselu provází úvod druhého kola českých prezidentských voleb. Podle velvyslance Pavla Kluckého se dá očekávat větší účast, než v prvním kole před dvěma týdny. Většina lidí oslovených ČTK řekla, že volila generála Petra Pavla.

První kolo voleb absolvovalo v Bruselu 1267 Čechů, což byl výrazný nárůst proti minulému prezidentskému hlasování z roku 2018. Podle Kluckého by se na účasti mohla projevit velmi vyhrocená kampaň před druhým kolem hlasování.

"Hovořil jsem s kolegy a dalšími lidmi a všichni to sledují. Myslím, že to bude mít ten vliv, že ta účast bude vyšší," řekl Klucký, který vhodil svůj hlas do urny jako první.

Velkou část českých voličů v belgické metropoli stejně jako v minulosti tvoří i dnes lidé pracující v institucích EU či v českých zastupitelských úřadech a organizacích. Patrně nejstarším voličem byl jednadevadesátiletý Libor Mihola, který v Bruselu žije s dcerou čtvrtým rokem.

"Záleželo mi na tom, abychom měli konečně prezidenta. Aby tam byl člověk, který mluví pravdu," řekl ČTK Mihola, který není spokojen s dosavadním prezidentem Milošem Zemanem a chtěl by zásadní změnu poměrů na Hradě. Ze dvou současných kandidátů to podle něj lépe splňuje Pavel.

Podobně se vyjadřovali i mladší lidé, podle kterých je volba mezi Andrejem Babišem a jeho soupeřem jednoduchá. Řada voličů zdůrazňovala, že podle nich bude Pavel lépe reprezentovat Česko v zahraničí a někteří vzpomínali na Babišův střet zájmů, kvůli kterému právě v Bruselu čelil jako bývalý premiér kritice.

"Přesvědčil nás tím, že mluví jasně a nelže o své minulosti," řekla na Pavlovu adresu dvaadvacetiletá studentka Veronika, která volila bývalého šéfa vojenského výboru NATO stejně jako čtveřice jejích kamarádek při výletu z Česka do Bruselu.

Pavel vyhrál s velkým náskokem hlasování v belgické metropoli už v prvním kole, kdy získal téměř 60 procent hlasů. Babiš, jehož hnutí ANO má v zahraničí při parlamentních volbách výrazně horší volební výsledky než v Česku, dostal před dvěma týdny v Bruselu tři procenta hlasů.

V Paříži i Londýně jsou kvůli zájmu o volby dlouhé fronty

Hlasování ve druhém kole prezidentských voleb dnes začalo také na českých zastupitelských úřadech v Paříži, Londýně či v Madridu. Často se tvořily dlouhé fronty ještě před samotným otevřením volebních místnosti, uvedly úřady na sociálních sítích. V britské metropoli se očekává nejméně tisícovka voličů, řekl ČTK vedoucí konzulárního oddělení české ambasády v Londýně Pavel Duchoň.

V Británii se začalo volit ve 12:00 místního času, tedy o hodinu dříve než v ČR. Jako první vhodila svůj hlas do urny česká velvyslankyně v Londýně Marie Chatardová. Úřad na twitteru uvedl, že "fronta před volební místností se tvořila už s hodinovým předstihem".

Volební místnost na zastupitelském úřadě v Londýně zůstane otevřena do 22:00 (23:00 SEČ). V sobotu mohou lidé volit od 08:00 do 12:00 (09:00 až 13:00 SEČ), řekl ČTK třetí tajemník Michal Žižlavský.

V Londýně se k letošním volbám registrovalo 1289 voličů, uvedl Duchoň. "Z ČR jsme obdrželi 216 voličských průkazů, které si voliči budou vyzvedávat přímo u nás. Dalších, dle našeho odhadu, několik stovek voličů se dostaví s voličským průkazem, který si nechali vystavit v místě trvalého bydliště v ČR," uvedl. Při poslední volbě prezidenta v roce 2018 podle něj vhodilo svůj hlas do urny v Londýně v druhém kole až 2260 voličů.

"Volební účast se zdá o něco vyšší než u prvního kola, největší nával ale bývá v pátek po pracovní době a v sobotu dopoledne. Vzhledem k poměrně vysokým nákladům na dopravu v Británii se dá očekávat, že řada voličů se rozhodne hlasovat pouze v jednom kole a to v tom druhém," řekl ČTK Žižlavský. "V tuhle chvíli už zcela jistě odvolilo několik set voličů, zatím jsme nezaznamenali žádné komplikace. Většina voličů volí ve velmi dobré náladě," dodal.

"Zájem o volby je v Paříži obrovský," uvedl tamní úřad a připojil fotografii fronty u vstupu do volební místnosti.

Český velvyslanec v Paříži Michal Fleischman řekl ČTK, že očekává účast až 900 lidí za oba dny, což by bylo zhruba o 250 více než v prvním kole volby. Potěšila ho zejména účast mnoha mladých lidí. Nejmladšímu voliči v Paříži je 18 let a dva měsíce, nejstarší voličce 93 let. V Paříži panuje mrazivé počasí a Fleischman obdivoval, že voliči neváhali strávit čas cestou na ambasádu a mnohdy i do Paříže, aby mohli volit. Čekání ve frontě i cestování by podle něj usnadnila korespondenční volba. "Byla by to dobrá služba voličům v zahraničí," míní velvyslanec.

Velký zájem voličů zaznamenalo první hodiny po otevření volební místnosti také velvyslanectví v Madridu. Do 18:00 SEČ tam hlasovalo zhruba 260 lidí, v prvním kole to bylo za oba dny 276 voličů. "Velká část lidí hlasuje na volební průkaz," řekla ČTK konzulka Petra Nováčková. Na speciálním seznamu má velvyslanectví v Madridu, které je jediným místem, kde lze ve Španělsku hlasovat, zhruba 170 lidí. Mnozí z nich ještě hlasovat nepřišli, řekla Nováčková.

Volí také čeští vojáci v zahraničních misích, jak ilustrovalo ministerstvo zahraničí snímkem z hlasování na konzulárním jednatelství v litevské Rukle. Stejné jako v prvním kole prezidentských voleb byla pro vojáky na Slovensku a v Litvě zřízena volební místnost přímo v místě nasazení.

Česká armáda má vojáky také například v Egyptě na Sinaji. V prvním kole zájemci o účast ve volbách mohli svůj hlas odevzdat na ambasádě v Káhiře, vojáci pro dopravu využili operační let stroje CASA, který česká armáda v misi nasadila. Vojáci v Lotyšsku volili v prvním kole na velvyslanectví v Rize. Protože se na této misi vojáci střídali, volit byli ti z končící i nové jednotky.

Již ve čtvrtek mohli hlasovat krajané v Severní a Jižní Americe. Důvodem dřívějšího hlasování v Americe je potřeba zajistit, aby hlasy mohly být sčítány a výsledky zveřejňovány hned po ukončení hlasování v ČR.

Jedním z míst, kde se dnes hlasuje už druhým dnem, je velvyslanectví v Ottawě. "Prvního dne voleb v Ottawě se zúčastnily desítky voličů. Mnozí z nich k nám neváhali přicestovat i opravdu zdaleka. Největší odhodlání v tomto směru projevili voliči z Vancouveru. Velmi si jejich účasti vážím. Úctyhodné je rozhodně i putování z Quebec City, či Montrealu, navíc čerstvými závějemi z noční sněhové bouře," řekl ČTK velvyslanec ČR v Kanadě Bořek Lizec. "Děkuji za příjemná a zajímavá setkání s mnohými z nich (nejen) u kávy a štrůdlu. Mezi voliči byli studenti, vědci, zástupci českých firem a třeba i krajané, kteří se v Kanadě již narodili," dodal.

Volby na velvyslanectví v Kyjevě se zatím odehrávají v klidu

České prezidentské volby na velvyslanectví v Kyjevě se zatím odehrávají v klidu. Kdyby to ale bylo nutné, je úřad připraven je přerušit, jako se kvůli vyhlášení leteckého poplachu stalo v prvním kole hlasování. I dnes jsou voliči informováni o tom, kde se nachází nejbližší kryt. ČTK to dnes řekl vedoucí konzulárního úseku zastupitelského úřadu Martin Mužík.

"Dnes žádný poplach nebyl vyhlášen, tak doufáme, že bezpečnostní situace zůstane nadále příznivá a nebudeme muset přistoupit k přerušení hlasování," uvedl Mužík.

V sobotu při prvním kole volebzasáhl Kyjev ruský útok a po celé metropoli byl vyhlášen letecký poplach. Po konzultaci s ministerstvem zahraničí tehdy se český úřad rozhodl hlasování přerušit. Ve volební místnosti v tu dobu nebyl žádný volič, komise se schovala do krytu na velvyslanectví. Nikomu se nic nestalo. Hlasování pak mohlo být asi po hodině obnoveno.

Zvýšená bezpečnostní opatření jsou v platnosti i ve druhém kole voleb. "Ano, voliči procházejí standardní bezpečnostní kontrolou tak jako všichni návštěvníci zastupitelského úřadu s ohledem na specifické podmínky v Kyjevě," vylíčil Mužík. Každý volič má podle něj k dispozici i informaci o tom, že nejbližší protiletecký kryt se nachází asi 650 metrů od ambasády v jedné ze stanic kyjevského metra.

Za první dvě hodiny od otevření volební místnosti ve 14:00 místního času (13:00 SEČ) dnes svůj hlas odevzdalo 11 lidí. Dá se očekávat, že celkem jich bude mezi 30 a 40. V prvním kole na českém velvyslanectví volilo 36 lidí, dalších 14 pak na zastupitelském úřadě ve Lvově.

Největší podporu mezi krajany na Ukrajině získal se 30 hlasy, a tedy 60 procenty, Petr Pavel. Jeho soupeř v rozhodujícím kole voleb Andrej Babiš obdržel hlasy čtyři, což odpovídalo osmi procentům.