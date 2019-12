Češi v Londýně cítí nejistotu a doufají, že volby věci vyjasní

Londýn - Chystaný brexit vyvolal u mnoha občanů Evropské unie žijících v Británii nejistotu. Jsou mezi nimi také dva Češi žijící v Londýně, kteří poskytli rozhovor ČTK. Ke čtvrtečním parlamentním volbám Petr Štefek i Hedvika Chau vzhlížejí s nadějí, že se konečně vyjasní, co se bude v Británii dít. Podle různých odhadů ve Spojeném království žije 40.000 až 100.000 českých občanů.

"Nikdo vlastně neví, co brexit přesně znamená," řekl architekt Petr Štefek, který v Londýně žije a pracuje více než deset let. Jedinou formalitu, kterou musel dosud v souvislosti s brexitem vyřizovat, byla žádost o takzvaný status usedlíka. Ten by měl podle britských úřadů zajistit svým držitelům jejich dosavadní práva týkající se například lékařské péče, práce nebo studia.

Brexitová nejistota je podle Štefka znát i v jeho oboru, tedy architektuře. Spousta lidí totiž raději vyčkává. "Protože nikdo neví, co se vlastně bude dít, a to je samozřejmě pro jakýkoli byznys ne úplně šťastná situace," řekl.

Od nadcházejících voleb Štefek - stejně jako mnoho Britů - očekává, že se vyjasní, co bude dál. Téma britského odchodu z EU podle něj vrcholící předvolební kampani dominovalo, řada lidí už ale pociťuje z neustálých debat o brexitu únavu. "Mám dojem, že lidi už začínají být k tomu tématu trošičku laxní a hlavní motivace je, aby se to už konečně nějak vyřešilo," řekl. "A skoro mám pocit, že už je těm lidem jedno jak," dodal.

Ačkoli Londýn v referendu o brexitu z roku 2016 hlasoval pro setrvání v EU, více než tříletá nejistota a chaos, který výsledek hlasování vyvolal, se podle Štefka na městě podepsaly. Britská metropole, která bývala "magnetem" pro mladé nadané lidi, totiž podle něj zažívá jakýsi "odliv mozků". Z rozhovorů se známými zjistil, že řada mladých kvalifikovaných pracovníků dává nyní přednost Berlínu či Amsterodamu. "Ty talenty z Evropy už není tak snadné pro Londýn získat, protože Londýn už pro ně není tak důvěryhodná značka," poznamenal. Na vině jsou podle něj třeba i výkyvy britské libry, které souvisejí s politickou nestabilitou.

Pokud by nakonec Británie důsledně zpřetrhala vazby s EU, byl by to i pro Štefka důvod k návratu do Česka. Londýn by totiž podle něj přestal být tím, co ho na něm nejvíc přitahuje: místem, kde se potkávají lidé a myšlenky z celé Evropy.

Nejistotu kolem brexitu vnímá i Češka Hedvika Chau, která v Londýně žije téměř patnáct let. Pro ni ale na rozdíl od architekta Štefka odchod z Británie nepřichází v úvahu, neboť se tu vdala a narodilo se jí tu i dítě.

Odstrašujícím případem byl pro Hedviku Chau skandál kolem takzvané generace Windrush, který britskou politickou scénou otřásal v loňském roce. Aféra se týkala migrantů z Karibiku, kteří od konce 40. do počátku 70. let minulého století přicházeli s podporou vlády do Británie. Někteří z těchto lidí, kteří v Británii strávili celý život, začali mít ale v posledních letech potíže při získávání zdravotní péče nebo při žádostech o práci a některým hrozila i deportace. Skandál loni nakonec připravil o křeslo ministryni vnitra Amber Ruddovou.

"Oni tady žili celý život, narodili se tu, myslí si, že jsou Briti, ale v podstatě nemají nárok tady být. Takže raději budu žádat o britské občanství, protože když budu mít pas, tak to bude jistota," vysvětlila Chau, proč chce získat kromě statusu usedlíka, který již má, i samotné britské občanství.

Zvláštní napětí před nadcházejícími volbami ale Češka žijící v Londýně necítí. "Spíš všichni už chtějí, ať už se to nějak vyvine, ať už je po volbách, ať už víme, co se bude dít," řekla. Že by ale lidem bylo jedno, jak to s brexitem nakonec dopadne, jen když se o něm už nebude donekonečna debatovat, si Hedvika Chau nemyslí. Všichni její známí prý doufají, že Británie nakonec přece jen v Evropské unii zůstane.