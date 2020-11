Češi v létě hotely podle odborníků nezachránili, některé zavřou

Praha - Češi v létě využívali tuzemská hromadná ubytovací zařízení více než dříve, přesto se jim nepodařilo vyrovnat výpadek zahraničních hostů. Kvůli druhé vlně pandemie koronaviru a opětovnému nucenému uzavření pro rekreační účely některé hotely skončí. Vyplývá to z vyjádření expertů, které ČTK oslovila.

Do hotelů, penzionů a kempů přijelo podle Českého statistického úřadu ve třetím čtvrtletí téměř pět milionů tuzemských turistů, což byl meziroční nárůst o více než 17 procent. Počet hostů v ubytovacích zařízeních v ČR ale celkově meziročně klesl o 20,7 procenta na šest milionů.

"Různé akční cenové balíčky nalákaly Čechy mimo jiné i do hotelů vyšších kategorií. V pětihvězdičkových hotelích se tak příjezdy rezidentů meziročně zvýšily dvojnásobně a ve čtyřhvězdičkovém ubytování o 38 procent," uvedl vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu a služeb ČSÚ Pavel Vančura.

Do ubytovacích zařízení v Česku letos od července do září zavítalo 1,05 milionu zahraničních návštěvníků. Loni jich ve stejném období bylo zhruba o dvě třetiny více. Do hotelů, penzionů či kempů pak přijelo téměř pět milionů tuzemských turistů, což byl meziroční nárůst o více než 17 procent.

Celkem dorazilo do hotelů 2,76 milionů hostů, o 38 procent méně než loni. V penzionech ale počet návštěvníků vzrostl o necelou pětinu na 1,03 milionu. Také kempy zaznamenaly vyšší poptávku než v loňském roce, přijelo do nich 1,23 milionu lidí, což byl meziroční nárůst o téměř 14 procent.

Regionálně se návštěvnost zvýšila přibližně u poloviny krajů, domácích turistů ale přibylo ve všech krajích České republiky. Nejúspěšnější byl v tomto ohledu Karlovarský kraj, kam zavítalo o 62 procent Čechů více než loni. Následuje Liberecký kraj s nárůstem 26 procent. Také počty přenocování Čechů se meziročně zvýšily ve všech regionech, v průměru o 17,2 procenta.

Podle ředitele portálu Slevomat Ladislava Veselého je pokles smutný, ale vzhledem k okolnostem je to nejlepší možný výsledek. "Čísla naopak potvrzují, jak moc tuzemský cestovní ruch letos v létě podrželi samotní Češi. Ti jezdili po ČR víc než kdy jindy a opakovaně. Bez nich by byl propad několikanásobně větší," uvedl.

Ani zesílená poptávka domácích turistů podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy ovšem nevykompenzovala ztrátu po cizincích. Navíc zahraniční turisté proti českým na dovolené v ČR více utrácejí za suvenýry, luxusní zboží, návštěvu památek, ale i v restauracích. A domácí poptávka byla také podle něj podnícena vládními programy typu COVID lázně nebo Antivirus. "Z hlediska ekonomiky jako celku je tak přínos z vyšší návštěvnosti rezidentů devalvován tím, že se uskutečnil za cenu navýšení veřejného zadlužení ČR, z něhož se podpůrné programy hradily a hradí," upozornil.

Pro mnoho poskytovatelů ubytování znamenalo třetí čtvrtletí podle Radky Telyčkové z projektu Pomáháme hoteliérům "chvíli nadechnutí". Očekávali podle ní však těžký podzim a proto, zejména v Praze, přehodnocovali své podnikání. Některé pokoje poskytli ke krátkodobým pronájmům nebo je přeměnili na "covid" ubytování. "Nic z toho ale současnou katastrofální situaci neřeší. Řada hotelů je tak nucena zavřít s tím, že některé z nich již neotevřou. To se netýká jen ubytovacích zařízení ve velkých městech, ale i v regionu," uvedla. Se stejným problémem se podle ní potýkají lázeňské domy.

Naopak společnost Vihorev Investments, která provozuje několik řetězců apartmánů se servisem, sleduje i nyní poměrně vysoký zájem lidí. Průměrná obsazenost v září a říjnu se podle zástupce firmy Tomáše Wildta drží nad 60 procenty. "Apartmány využívají například manažeři firem, kteří potřebují zázemí pro schůzky a pracovní aktivity. Dále máme vysokou poptávku kvůli sociální izolaci. Část klíčových zaměstnanců, kteří potřebují zůstat v plném pracovním nasazení, se tímto způsobem dočasně izoluje od rodiny a svého okolí. Servisované apartmány jsou v těchto dnech mnohem častěji pronajímány na delší dobu. Velkou část poptávky nám tvoří firmy, které je používají podle vlastních potřeb," uvedl.