Češi v horku finišovali s přípravou na Bulharsko

Praha - Čeští fotbalisté finišují s přípravou na páteční domácí zápas kvalifikace mistrovství Evropy proti Bulharsku. Reprezentanti dnes znovu rozebírali soupeřovu hru na videu a věnovali se i standardním situacím. Vzhledem k tropickým teplotám protáhli trenéři hráčům dopolední přípravu a odpoledne už tým trénovat nebude.

"Dnes jsme koukali ještě na útočnou fázi Bulharů a podle toho byl i trénink. Chceme se ale soustředit hlavně hodně na sebe, abychom byli dominantnější. Nacvičovali jsme varianty útočných akcí," řekl novinářům záložník Tomáš Souček.

"Řekli jsme si, že dáme jen jeden trénink, protože odpoledne je tam hodně stupňů. Takže jsme to radši dali o půl hodiny déle dopoledne, přidali jsme tam i standardky, aby to bylo odpoledne volnější. Můžeme si sednout na kafe, nebo máme regeneraci. Je lepší být ve stínu, už jsou jen dva dny do zápasu, takže by bylo nepříjemné být na sluníčku třeba o dvě tři hodiny déle," doplnil slávistický záložník.

Jelikož i v úterý měli reprezentanti trénink jen dopoledne, mohl si Souček po obědě odskočit za dcerou, kterou čekalo propichování uší. "Chtěl jsem u toho být jako podpora a vidět to. Dceruška brečela jen chvilku, když jí to propíchli. Pak byla zase skvělá. Teď jí to moc sluší," uvedl Souček s úsměvem.

Po pátečním utkání s Bulharskem na Letné se reprezentanti přesunou do Olomouce, kde je v pondělí čeká souboj s Černou Horou. Po březnové vysoké porážce 0:5 v Anglii v úvodním duelu evropské kvalifikace potřebuje český tým nadcházející zápasy vyhrát.

"Samozřejmě jestli chceme hrát o to druhé místo, musíme tyhle zápasy vyhrát. Hrají nám do karet jejich minulé výsledky. Všude byly remízy a to nám pomohlo. Věřím, že to zvládneme," prohlásil útočník Patrik Schick.

Český celek chce navázat na zlepšení proti Brazílii, s níž v březnu po zápase s Anglií doma v přípravě prohrál 1:3, ale hlavně v první půli podal dobrý výkon.

"Ukazovali jsme si, jaké chyby jsme v Anglii udělali, co musíme zlepšit. Už v zápase s Brazílií byl vidět nějaký pokrok. Už jsme nebyli tak vystrašení jako ve Wembley. Bude to o tom, jak budeme mít nastavenou hlavu. Nějakou fotbalovost a kvalitu máme, takže teď v zápase s Bulharskem by to mělo být jednoznačně vidět, když nastoupíme třeba tak, jak jsme nastoupili proti Brazílii," dodal Schick.