Karlovy Vary - Čeští hokejisté zvítězili v Euro Hockey Challenge v Karlových Varech i podruhé nad Německem. Po středeční výhře dnes otočili duel ze stavu 0:2 a radovali se ze shodného výsledku 5:4. V příštím týdnu se od pondělka přesunou svěřenci trenéra Miloše Říhy na pátý týden přípravy na Slovensko a sehrají s tamním výběrem duely v pátek v Trenčíně a v sobotu v Nitře.

Na rozdíl od středečního duelu, kdy při výhře 5:4 vedli Češi v šesté minutě už 2:0, domácímu týmu v odvetě vstup do utkání nevyšel. Po 124 vteřinách se ujal tým finského kouče Söderholma vedení. Po Štencelově chybě za brankou našel Tuomie z otočky bekhendem Loibla, který z pozice mezi kruhy trefil levý horní roh Bartošákovy branky.

Za dalších 100 sekund chtěl Hynek Zohorna vrátit z pravého kruhu přihrávku Zámorskému, ale přes napadajícího Bergmanna puk vyslal tak nešťastné, že prošel mezi betony překvapeného českého gólmana.

Odpovědět se snažil nejdříve Tomášek a povedlo se to až v deváté minutě Řepíkovi, který si po Kubalíkově ideální přihrávce vychutnal Treutlea blafákem do bekhendu. V polovině úvodní části se po sólu od obranné modré čáry trefil z levého kruhu Zaťovič a bylo vyrovnáno. Obrátit skóre se ale Říhovu týmu nepodařilo ani v 83 sekund trvající přesilovce pěti proti třem.

Po 88 sekundách druhé třetiny musel po Bittnerově zákroku vystřídat otřesený Bartošák a nahradil jej Langhamer. Ten se po chvíli vyznamenal při šanci Tuomieho. Při následném Hanzlově vyloučení se Češi ubránili a ještě v oslabení zahrozil Zaťovič, ale neměl přesnou mušku.

V 28. minutě pomohla Treutleovi po Tomáškově střele levá tyč. Němci se ubránili při Daschnerově trestu a potom měli sérii šancí. Pföderl ale neuspěl, Tuomie sám před brankou také minul a Bokkovu možnost zlikvidoval Langhamer.

V úvodu třetí třetiny byli aktivnější Němci a Langahmer vytěsnil vyrážečkou Loiblův pokus. Ve 43. minutě udeřili domácí. Tomášek po střele Filipa Pavlíka z dorážky ještě neuspěl, ale Červený už bekhendem doklepl puk do odkryté branky.

Za 117 sekund zamířil Hynek Zohorna z levého kruhu do protějšího horního rohu branky a zvýšil na 4:2. V 47. minutě se podobně jako Hynek Zohorna trefil na druhé straně Müller, ale Češi stejně jako ve středu těsný náskok uhájili. Pojistit jej mohl Červený, v 59. minutě se to povedlo v přesilovce po Zaťovičově přihrávce Fořtovi. Devět sekund před koncem ještě snížil Fauser, který přešel přes Zámorského a překonal Langhamera.

Po dvou výhrách nad Rakouskem (3:1 a 5:4 po samostatných nájezdech) zůstali čeští hokejisté v EHCh neporažení.

Hlasy po utkání:

Miloš Říha starší (trenér ČR): "Bylo to zase jiné utkání, spíš obranné. Vstoupili jsme do něj dobře a měli první asi tři šance, ale pak jsme si dali dva vlastní góly po takových hloupých chybách. Pak jsme to zvedli a mě trošku mrzí, že jsme je nedorazili. Když byli v tom tlaku a my jsme měli přesilovku pět na tři, tak jsme zase trošku pospekulovali. V závěru to byly zase dva takové vlastní góly, opakovalo se to. Já si myslím, že dnes to mělo v klidu skončit 6:1 a byli bychom spokojení. Jsem však spokojený s nasazením. Ještě ráno jsme trénovali, Němci ne. A my jsme je přehrávali. Měli jsme spoustu šancí, ale ty chybičky tam pořád jsou, i když dnes jich bylo méně."

Hynek Zohorna (útočník ČR, autor gólu): "Bylo to podobné jako ve středu. Němci hráli dobrý zápas, hlavně mají dobrou defenzivu. Hrají pospolu, zbytečně neodhazují puky. Museli jsme trochu změnit hru, protože předtím jsme ve středu nedostávali Němce pod tlak. Dneska to bylo lepší. Moc brankářům a obráncům jako útočníci nepomáháme. Musíme to zlepšit. Ještě jsou tam chybičky."

Martin Zaťovič (útočník ČR, autor gólu): "Zvládli jsme to, ale byl to těžký zápas. Podobně těžký jako včera, v mnohém stejný. Oni dostali vždycky nějakou šanci nebo se jim to odrazilo a vždy to dokázali zužitkovat. Hrálo se proti nim hrozně těžko, protože z minima vytěžili maximum. Ale vyhráli jsme, což je důležité pro nás na psychiku, a jdeme dál. Osm inkasovaných gólů za dva zápasy je dost, mnohdy to pěkně trefili, byli důrazní před brankou a zasloužili si je. My se z toho poučíme."