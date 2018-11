Helsinky - Čeští hokejisté uzavřou soubojem s tradičním sokem Ruskem vystoupení na turnaji Karjala. V Helsinkách budou bojovat nejen o první body v úvodním podniku série Euro Hockey Tour, ale rovněž o první úspěch nového kouče Miloše Říhy staršího.

Karjala je pro devětapadesátiletého trenéra první ostrou akcí na střídačce národního mužstva. A již s předstihem je po prohře 2:3 se Švédy v Praze a sobotní jasné porážce s Finy 0:3 po přesunu do finské metropole zřejmé, že Češi zakončí turnaj bez ohledu na výsledek poslední.

Rusové jsou naopak již jistým vítězem podniku v Helsinkách, když oba severské soupeře naopak bez ztráty jediného bodu porazili. Oba celky se naposledy utkaly v základní skupině mistrovství světa v Dánsku, kde David Pastrňák vystřelil Čechům výhru 4:3 v prodloužení.

"Tyhle turnaje jsou strašně rychlé, soupeři zatím zvládali zápasy lépe. Pro nás je to teď velká výzva všechno posunout nahoru, zlepšit výkon a spravit si chuť. Chceme i sobě dokázat, že umíme hrát," prohlásil odhodlaně útočník David Tomášek.

Zamýšlené změny v sestavě, včetně obsazení brankářského postu, trenér Říha zatím neprozradil. Úvodní zápas se Švédy odchytal Jakub Kovář, do Helsinek ale kvůli zdravotním potížím neodcestoval. Patrik Bartošák hájil branku proti Finům, na příležitost čeká ještě Šimon Hrubec.

"Máme v nohách další zápas, bude to zase o trochu jiné taktice. Samozřejmě si nemůžeme dovolit to otevřít a chodit za nimi až tak daleko a důsledně. Pokusíme se něco vymyslet. Jde o poslední zápas, Rusové jsou na tom bruslařsky i kombinačně velmi dobře, ale my tomu musíme uzpůsobit taktiku. A bude záležet na hráčích, jak to zvládnou," řekl Říha.