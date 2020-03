Češi už vnímají změny klimatu jako naléhavé, zjistil STEM

Praha - Češi a Češky se obávají změn klimatu. Podle studie STEM souhlasí 84 procent lidí s tím, že člověkem způsobené klimatické změny ohrožují budoucnost. Devět z deseti občanů také míní, že bez snižování emisí nelze ochránit krajinu před suchem a umíráním lesů. Vyplývá to z informací, které zveřejnil STEM. Rozšířená představa Čechů jako klimaskeptiků tak podle STEM přestává být platná.

"Češi už vnímají změny klimatu jako naléhavé, především kvůli tomu, jak moc sucho zasáhlo českou krajinu," uvedl analytik STEM Nikola Hořejš.

Nejčastěji se lidé obávají degradace české krajiny. Ve studii 87 procent dotázaných uvedlo, že bez snižování emisí nelze ochránit krajinu před suchem, smogem a usycháním lesů. Obavy z dopadu klimatických opatření na ekonomiku má polovina české populace. Zdražování zboží a energie a mírných negativních dopadů se obávají tři čtvrtiny dotázaných. Většina totiž počítá s vysokými náklady na snižování emisí, čtvrtina si naopak myslí, že na snižování emisí může Česko vydělat.

Česká veřejnost se podle zjištění STEM zatím v dění kolem změn klimatu příliš neorientuje. S termínem uhlíková neutralita se vůbec nesetkalo 53 procent dospělých v ČR. Neznalost se týká i třetiny těch, kteří se jinak o klimatickou změnu velmi zajímají. Diskusi o uhlíkové neutralitě zaslechlo a přesně ví, čeho se týká, pět procent dotázaných. Uhlíková neutralita znamená, že každá země vyprodukuje jen tolik skleníkových plynů, kolik jich je schopna neutralizovat. Emise oxidu uhličitého mohou být kompenzovány třeba vysázenými stromy. Podle studie STEM osm z deseti Čechů podporují co nejrychlejší dosažení uhlíkové neutrality.

Češi se také obávají dopadů na český průmysl. Veřejnost nemá jednoznačný názor na to, zda se mají investice v českém průmyslu orientovat na ochranu pracovních míst nebo raději na modernizaci průmyslu. "Věková skupina 60+ by více než lidé do 30 let chránili současná místa v průmyslu. Jedná se tedy do jisté míry o jiný generační pohled na problematiku ochrany pracovních míst. Mladí lidé by spíše zaváděli nové technologie, robotizaci a digitalizaci," uvedla analytička STEM Michaela Trtíková Vojtková.

O českou krajinu se zajímá osm z deseti občanů ČR, o změnu klimatu šest z deseti. Lidé v Česku poslední tři roky výrazně pociťují zhoršování životního prostředí, vyplynulo dále ze studie.

Data neziskového ústavu STEM pochází z dlouhodobé studie o vztahu ke globálním problémům a EU vypracované v listopadu 2019 až v lednu 2020. STEM sbíral data v osobních rozhovorech loni v listopadu, odpovědělo 1111 respondentů. Na výzkumu pracovali tazatelé STEM a STEM/MARK.

Evropská komise ve středu představí návrh klimatického zákona, který má přispět k dosažení uhlíkové neutrality v EU do roku 2050. Na záměru se členské státy EU dohodly v prosinci.