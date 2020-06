Češi už mohou volně do Rakouska a Maďarska; Německo bez testu

Praha - Cestování mezi Českem, Rakouskem a Maďarskem je od dnešního poledne opět možné bez omezení zavedených po vypuknutí koronavirové epidemie. Po konzultacích s danými zeměmi o tom rozhodla vláda. Snazší jsou také návraty z Německa, odkud se už lze do Česka vrátit bez povinného testu na koronavirus. Kabinet dnes také schválil, že letadla ze zemí Evropské unie mohou přistávat na všech českých letištích.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) upozornil na to, že ačkoli Česko uvolnilo možnost vycestování, je nutné, aby lidé sledovali informace ze států, kam míří. V pondělí k tomu začne fungovat interaktivní mapa na stránkách Černínského paláce.

Maďarsko otevřelo své hranice pro Čechy od dnešních 08:00, omezení pro cesty na Slovensko jsou zrušena od čtvrtka. Německo chce podle Petříčka koordinovat otevírání svých hranic s dalšími sousedy, proto zatím nepřistoupilo na úplné zrušení omezení. Kontroly na hranicích s Německem zavedeny nejsou, na dálnicích v německém vnitrozemí se ale dělají namátkově.

Pro Čechy mířící do Německa stále platí, že by měli vyjet pouze s odůvodněním, například k lékaři či na obchodní schůzku. Při návratu se dosud museli podrobit testu na koronavirus, tato povinnost ale dnes v poledne přestala platit.

Vláda dnes také rozhodla o otevření všech českých letišť pro přílety ze zemí EU, dosud bylo možné přistávat pouze v Praze, Brně, Ostravě, Karlových Varech a Pardubicích, na letištích ale budou do konce června zachovány hraniční kontroly. Kabinet to zdůvodnil tím, že při cestování letadly trvá závažná hrozba rozšíření epidemie v Česku. Policie by měla kontroly na letištích provádět "flexibilním způsobem přiměřeným aktuální hrozbě v závislosti na vývoji situace", uvádí schválený materiál.

05.06.2020, 14:17, autor: Václav Paner, zdroj: ČTK

S postupným uvolňováním režimu na hranicích souvisí také obnovování železničního spojení mezi Českem a okolními státy. První vlaky na Slovensko vyšle RegioJet v neděli, od pondělí pak také České dráhy a od čtvrtka také Leo Express. V polovině června pak přibudou i další vlakové spoje do Rakouska a Německa. Čekat naopak musí nadále u vlaků do Polska.

Velká většina států Evropské unie chce otevřít hranice uvnitř bloku do 15. června, všechny unijní země tak chtějí učinit nejpozději do konce měsíce. Otevření vnějších hranic společenství by mohlo přijít v červenci. Po dnešní videokonferenci ministrů vnitra to řekla chorvatská státní tajemnice Terezija Grasová, jejíž země nyní EU předsedá.

Podle informací ČTK chce až na konci června rušit omezení na hranicích pouze Španělsko. Ostatní země plánují otevřít hranice dříve.