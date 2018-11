Praha - Čeští fotbalisté v závěrečném utkání Ligy národů porazili v Praze Slovensko 1:0. Zajistili si tak druhé místo ve skupině B1 za Ukrajinou a udrželi druhou výkonnostní ligu i zařazení do druhého koše pro prosincové losování kvalifikace mistrovství Evropy 2020. Svěřencům trenéra Jaroslava Šilhavého stačila k uhájení druhého místa i remíza, ale ve 32. minutě utekl slovenské obraně Patrik Schick a lobem poslal domácí tým do vedení.

Češi pak dobře bránili a uhájili třetí vítězství ve čtyřech zápasech pod Šilhavým. Udrželi rovněž druhou nulu po sobě, když 1:0 vyhráli i ve čtvrteční přípravě v Polsku.

Slovensko potřebovalo utkání vyhrát, a tak si hned na začátku vytvořilo územní převahu. Češi se spíše jen bránili, ale úspěšně. Zahrozil jen dvěma střelami z dálky Hamšík, ale brankář Vaclík si s nimi bez větších problémů poradil.

Až od 20. minuty Češi vyrovnali obraz hry a začali zlobit směrem dopředu. Nejprve Souček získal míč v nebezpečném prostoru, ale Jankto brejk pokazil špatnou přihrávkou.

Záložník Sampdorie Janov si však vše vynahradil ve 32. minutě. Po dlouhém nákopu vybojoval Schick míč pro Pavelku, ten ho posunul na Jankta, který hned z první poslal pas za obranu na Schicka a útočník AS Řím běžel sám na brankáře. I když mu míč skákal, poradil si a přeloboval Dúbravku.

Poté zkoušel štěstí Pavelka, ale mířil vedle. V 41. minutě po rohu vrátil míč do ohně Kalas, ale Souček hlavou branku minul. Vzápětí se do šance dostal Dočkal, branku i kvůli jemné teči brankáře Dúbravky těsně netrefil.

Do druhé půle nastoupili Češi se zabezpečenou obranou, ze které vyráželi do rychlých brejků. Ty ale často neřešili dobře a většinou se ani nedostali do zakončení. Obrana ale fungovala a Slovensko se těžko dostávalo i k náznakům šancí.

Až čtyři minuty před koncem měl možnost Duda, ale branku netrefil. Český trenér Pavel Hapal tak ve druhém utkání na lavičce Slovenska zažil první porážku a s týmem sestupuje do třetí ligy.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Šilhavý (trenér ČR): "Slováci hráli velice dobře, ale na našem týmu bylo vidět, že chce vyhrát. Slovensko pokračovalo ve skvělém výkonu ze zápasu s Ukrajinou, na kterou také nastoupilo. Byli jsme pod velkým tlakem, ale moc šancí z toho neměli. Uhráli jsme to a pak od dvacáté minuty už to bylo vyrovnané utkání a naopak my jsme se dostávali do šancí. Víme, že Patrik Schick je skvělý fotbalista. Škoda, že v Itálii nedostává víc šancí, ale konkurence je veliká, tak uvidíme, jak to bude pokračovat. Pro nás je to po zranění Krmenčíka útočník číslo jedna a roste ve skvělého útočníka."

Patrik Schick (útočník ČR): "Myslím, že gól byl nakonec docela hezký. V první chvíli jsem si myslel, že jsem v ofsajdu, a pak jsem měl v hlavě, že zavřu oči a prostřelím to, nebo to dám technicky, protože brankář byl docela venku. Měl jsem strach, aby to nebylo moc dlouhé, ale nakonec to tam hezky padlo. Začátek zápasu nám nevyšel, Slováci na nás vlítli a nenechávali nás rozehrát. Ale po patnácti minutách jsme se zahřáli a zbytek poločasu už byl v naší režii a hráli jsme lépe. Těžko říct, jestli mi to pomůže v klubu, možná se trochu něco změní. Jsem hlavně rád, že jsem pomohl reprezentaci a udrželi jsme se. Co bude v klubu, to uvidíme."

Bořek Dočkal (záložník ČR): "Na začátku byli Slováci aktivnější, hráli jsme z hlubšího bloku a zlom přišel asi v patnácté minutě, kdy jsme si řekli, že na ně musíme víc nastoupat, aby měli složitější rozehrávku. A od té doby až do konce zápasu jsme to plnili. Za poslední dva měsíce jsme ušli velký kus cesty, kdo by to byl řekl, že atmosféra kolem reprezentace se takhle otočí. Ale zůstáváme na zemi, protože je potřeba to potvrzovat v každém zápase. Patrik si při gólu dobře naběhl a dobře to vyřešil. Bylo vidět, že máme vepředu rozdílového hráče, kterého se obrana bojí a couvá před ním. Doufám, že to viděli i v klubu a bude teď nastupovat častěji."

Filip Novák (obránce ČR): "Proti Slovensku chutná vítězství dobře. Dneska to bylo o bojovnosti, hodně o běhání, a kdo chtěl víc, tak ten dneska vyhrál. Udrželi jsme se, ale víme, že v minulosti nebyly výkony vždy dobré, takže jdeme krůček po krůčku. Jsme na správné cestě a doufám, že v dobrých výsledcích budeme pokračovat."

Pavel Hapal (trenér Slovenska): "Nezačali jsme špatně, byli jsme hodně na míči, ale hráli jsme všechno kombinací, což na tom terénu nešlo, takže jsme soupeři zbytečnými ztrátami nabízeli šance. Z herního projevu zklamaný nejsem, soupeř sice měl brejkové situace a střely, ale stoprocentní šanci si nevybavuji. Zápas byl pro mě specifický a chtěl jsem si ho užít, i když jsem se samozřejmě soustředil na udílení pokynů hráčům."

Zdroj: ČT sport.

ČR - Slovensko 1:0 (1:0)

Branka: 32. Schick. Rozhodčí: Hernandez - Sobrino, Cabanero - De Burgos, Munuera Montero (všichni Šp.). ŽK: Pavelka - Škrtel, Škriniar. Diváci: 16.623.

ČR: Vaclík - Kadeřábek, Čelůstka, Kalas, Novák - Souček, Pavelka - Vydra (64. Gebre Selassie), Dočkal, Jankto (76. Krejčí) - Schick (81. Doležal). Trenér: Šilhavý.

Slovensko: Dúbravka - Pekarík, Škrtel, Škriniar, Hancko - Greguš (58. Duda) - Rusnák (58. Mak), Bero, Hamšík, Stoch - Zrelák (79. Nemec). Trenér: Hapal.

Konečná tabulka:

1. Ukrajina 4 3 0 1 5:5 9 2. ČR 4 2 0 2 4:4 6 3. Slovensko 4 1 0 3 5:5 3