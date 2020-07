Češi tráví léto v tuzemsku, prodlužují pobyty, v Praze volí luxus

Praha - Současná situace přiměla mnoho Čechů naplánovat si dovolenou v tuzemsku. V hlavním městě domácí cestovatelé využívají zvýhodněnou nabídku luxusních hotelů, kupují poukazy na drahé večeře nebo pobyty ve wellness. V regionech preferují menší hotely a penziony blízko přírody. Délka pobytu se letos zvýšila v průměru o dvě noci. Navíc státem dotované poukazy nalákaly Čechy do lázní. Vyplývá to z ankety ČTK mezi prodejci pobytů.

Na portálu Slevomat je podle jeho ředitele Ladislava Veselého nejžádanější ubytování v hlavním městě. "Luxusní hotely se zaměřily na Čechy a přicházejí s nabídkou dostupných ubytování. Vybírat je tak možné mezi jmény, které jsou normálně určené pro zahraniční klientelu, jako je například Hilton, přičemž chystáme i Hilton Old Town, nechybí ani Buddha Bar Hotel, Imperial nebo Clarion. Pro zákazníky je to teď ráj. Pobyt pro dva na víkend lze pořídit v průměru za 3000 korun," řekl. Lidé podle něj utrácejí do 5000 korun i za balíčky a večeře, případně wellness. Velmi úspěšné byly podle něj i poukázky na aperoly v barech v centru města.

Rezervační portál Hotel.cz zaznamenal v prvním červencovém týdnu podle manažera projektu Milana Petra nárůst rezervací o zhruba 70 procent ve srovnání s loňskem. "Více než 98,5 procenta všech současných rezervací je od Čechů do Čech," dodal. Lidé si podle něj nejčastěji zajišťují pobyt na horách. Ubytovací kapacity na Šumavě jsou podle něj téměř plné, západní Krkonoše mají asi o 27 procent vyšší obsazenost než jejich východní část. Například v Peci pod Sněžkou tak lidé na léto ještě ubytování seženou.

Délka pobytu se podle Petra meziročně prodloužila v průměru o dvě noci, lidé většinou v ubytováních stráví pět až sedm nocí. Nejpopulárnějším termínem byl uplynulý sváteční červencový víkend. "V předchozích letech byla silnější i první půlka srpna, tento rok je však poptávka poměrně vyrovnaná až na poslední srpnový týden, který je z léta tradičně nejslabší, a platí to i tento rok," uvedl Petr.

Portál Spa.cz eviduje po týdnu od spuštění programu COVID lázně u zhruba 10.000 českých hostů uplatnění státem dotovaného poukazu na pobyt v lázních a další přibližně stejný počet na kratší wellness pobyty bez uplatnění voucheru. "Vzhledem ke státnímu příspěvku a omezenému výběru hotelů k jeho využití lidé častěji než dříve volí hotely vyšší kategorie," řekl manažer projektu Spa.cz Richard Šipoš.

Lidé si pobyty v tuzemsku stále kupují i přes cestovní kanceláře. Po otevření hranic se ovšem podle mluvčí CK Čedok Evy Němečkové klienti rozdělili na dvě skupiny. "Jedna část preferuje dovolenou v Česku nebo na Slovensku a druhá část se rozhodla strávit dovolenou u moře," uvedla. V případě ČR Čedok podle ní denně prodává několik stovek pobytů, převážně do přírody. Největší poptávka je po Šumavě, Jesenících či Beskydech.