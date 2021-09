Češi startují on-line na výstavě Expo 2020 - video

Česká účast na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020, kterou má na starosti Kancelář generálního komisaře, připravila ve spolupráci s ČTK Protext živý přenos v 7:50 z národního pavilonu a bran výstaviště.

Zhruba deset minut před osmou hodinou ranní spatří diváci na obrazovkách reálný čas a komisař Jiří František Potužník připomene cestu, kterou jeho tým a spolupracující instituce a firmy urazily od doby, kdy bylo rozhodnuto, že Češi nebudou na této globální akci chybět. V doprovodu kamer se následně Potužník přesune na střechu pavilonu, odkud bude možné zabírat otevření přilehlých bran areálu.

Český pavilon vznikl podle architektonického návrhu mladých českých architektů společnosti Formosa AA s.r.o. a stojí na pozemku s plochou 2200 metrů čtverečních. Světu předvede systém S.A.W.E.R. vyrábějící vodu ze vzduchu s využitím solární energie a kultivující poušť pomocí podpovrchových kultur. Pavilon se nachází v zóně Udržitelnosti a blízkost jednoho ze vchodů považuje za výhodu.

EXPO 2020, od rok odložené kvůli pandemii covid-19, potrvá do 31. března příštího roku. Koná se pod mottem „Connecting Minds, Creating the Future” s podtématy „Sustainability, Mobility and Opportunity“.