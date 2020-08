Češi stále více kupují elektrokola, většinu nelegálně upravují

Praha - Češi si oblíbili elektrokola, loni jich nakoupili přes 78.000, což je meziročně o 24 procent více. Bicykly s elektrickým motorem tak v současnosti tvoří čtvrtinu celkových prodejů jízdních kol. Spolu s tím přibývají i případy upravených elektrokol, které nejsou na silnicích a cyklostezkách povoleny. Nejčastěji jde o zvýšení rychlosti motoru, která je povolena do 25 km/h. Podle odhadů je z celkového více než čtvrt milionu elektrokol jezdících po tuzemských cestách až 200.000 takto pro běžný provoz nelegálně upravených. Upozornilo na to Centrum dopravního výzkumu (CDV).

Popularita elektrokol roste každoročně, odhady navíc předpovídají, že tento trend bude nadále pokračovat, a to i přes koronavirovou krizi. Ta naopak oblibu cyklistiky ještě zvýšila.

Velká část uživatelů elektrokol své stroje upravuje. Nejčastěji jde o navyšování rychlosti, přičemž maximální povolený rychlostní limit, do kterého může pomáhat při jízdě elektrický motor, činí 25 km/h. Poté by se měl motor vypnout. Podle CDV je tzv. tunningem opatřena více než polovina z nich. "Žádná oficiální statistika ohledně tunningu elektrokol neexistuje. Pokud jsou však proklamace prodejců reálné, bavíme se v rámci České republiky přibližně o 150.000 až 200.000 elektrokol, jejichž elektropohon je odblokován zpravidla až do 50 km/h, někdy ještě více,“ uvedl šéf Besipu Tomáš Neřold. Tyto stroje nesmějí po silnicích ani cyklostezkách jezdit.

Nelegální úprava elektrokol zvyšuje rizika jízdy na kole. Vedle ztráty záruky, poškození materiálu a rizika konfliktních situacích na cestách uživatelé upravených strojů riskují i pokuty. V Česku se pohybují do 10.000 korun, například v Německu jde o sankce v tisících eur a ve Francii vedle pokuty do 30.000 eur (asi 800.000 korun) i trest vězení na jeden rok.

Statistiky nehod cyklistů zatím nerozlišují nehody klasických jízdních kol a elektrokol. Podle ředitele Centra dopravního výzkumu Jindřicha Friče se v uplynulých třech letech jen na silnicích stalo kolem dvou desítek smrtelných úrazů u cyklistů, kteří jeli na bicyklu s pomocným pohonem. Většina obětí neměla při jízdě na hlavě přilbu.