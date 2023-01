Češi si podle Pavla nezaslouží zemi s blbou náladou, ale republiku pohody

Praha - Češi si podle nově zvoleného prezidenta Petra Pavla zaslouží zemi, která se nebude vyznačovat blbou náladou, ale bude republikou pohody. Pavel ve svém volebním štábu řekl, že vyhrály hodnoty jako pravda, důstojnost a respekt. Na Pražském hradě chce všechny přesvědčit k návratu k nim. Poděkoval všem voličům včetně těch, kteří podpořili jeho protikandidáta Andreje Babiše (ANO). Doplnil, že v této zemi nevidí poražené voliče. Od pondělí se chce Pavel scházet s nejvyššími ústavními činiteli a dohodnout se s nimi na formě spolupráce. Ve funkci je připraven naslouchat opozici a zvažovat její argumenty, pokud budou sloužit k řešení problémů, řekl. Při přebírání úřadu hodlá udělat hloubkový audit fungování prezidentské kanceláře.

Češi musí podle Pavla řešit problémy jako jedno společenství, i když je rozdělila právě skončená prezidentská kampaň, několik souběžných krizí, ale také politika, která se podle něj v poslední době vyznačuje konfrontací, vzájemným osočováním a hledáním důvodů, proč něco nejde. Místo toho chce v budoucnu hledat společná řešení.

Pavel ve svém prvním projevu po sečtení hlasů poděkoval všem, kdo přišli k volbám. "Všem, kteří mě volili, ale i těm, kdo mě nevolili. Přišli k volbám a dali jasně najevo, že ctí demokracii," uvedl. Rozumí tomu, že mnozí se budou cítit zklamaní, že jejich favorit nevyhrál. "V této zemi nevidím vítězné a poražené voliče," řekl.

Ve volbě podle něj vyhrály hodnoty jako pravda, důstojnost, respekt a pokora, které sdílí naprostá většina lidí. "Máme jiný názor na spoustu věcí, ale to neznamená, že jsme nepřátelé. Musíme se spolu naučit komunikovat," zdůraznil. Nechce zdůrazňovat rozdíly a příkopy, ale věci, které mají Češi společné. "Je to nejen jazyk, krásná země a historie, ale i společná budoucnost a problémy," uvedl.

Potíže musí Češi řešit jako jedno společenství, zdůraznil. "Společenství je bohužel teď trochu zraněné právě skončenou prezidentskou kampaní, souběhem krizí, kterými jsme si prošli, ale i stylem politiky, který u nás v poslední době převažoval - politika konfrontace, vzájemného osočování, hledání důvodů, proč něco nejde," řekl.

Své zvolení považuje za první krok ke změně, je ale potřeba příspěvek všech občanů, aby se ji podařilo dotáhnout do konce. Přinese to výrazně lepší kvalitu života v této zemi, míní. "Měli bychom si přát Českou republiku, která se nebude vyznačovat blbou náladou. Zasloužíme si Českou republiku, která bude republikou pohody. Já myslím, že na to máme a že to dokážeme," konstatoval.

Pavel na pódiu poděkoval jmenovitě řadě lidí ze svého týmu a podporovatelům. Po úvodním projevu zazněla státní hymna v podání zpěváka Ondřeje Rumla. Následně dostali příležitost k dotazům novináři.

Pavel potvrdil, že se dnes odpoledne sejde s premiérem Petrem Fialou (ODS). Schůzky s dalšími ústavními činiteli plánuje v příštím týdnu. V dalších dnech také hodlá připravovat program pro první týdny v prezidentské funkci.

Zvolený prezident také zopakoval, že nebyl vládním kandidátem a pokud nebude s vládou souhlasit, dá to hlasitě najevo. Je připraven i naslouchat opozici, pokud bude přicházet s argumenty pro řešení problémů a její návrhy nebudou pouze negací vlády.

Při přebírání prezidentské kampaně chce Pavel nechat udělat hloubkový audit prezidentské kanceláře. "Prezidentovo okolí bylo jedním z důvodů ztráty důvěryhodnosti celého úřadu," řekl o spolupracovnících svého předchůdce Miloše Zemana. Pokud by se při auditu objevila nějaká podezření, nechá je Pavel důkladně prošetřit. Chce, aby jeho kancelář byla profesionální, transparentní a důvěryhodná.

