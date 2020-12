Češi si oblíbili bezkontaktní nákupy, řetězce zavádí nové systémy

Praha - Češi si v potravinářských řetězcích oblíbili bezkontaktní nákupy pomocí skenerů, mobilních telefonů nebo samoobslužných pokladen. Sítě proto tato řešení zlepšují a zavádějí je na další prodejny. Ve vybraných velkoobchodech Makro je k dispozici systém automatické kontroly nákupu, který umožňuje odbavení za 60 vteřin. Od začátku roku tuto možnost k nákupu volí trojnásobný počet zákazníků. ČTK to řekli zástupci řetězců a společnosti Bizerba, která vyvinula systém Supersmart využívaný v Makru.

Zákazníci Makra si v osmi prodejnách mohou vybrat ze tří možností odbavení nákupu. Využít mohou klasickou pokladnu, kde odbavení trvá průměrně 7,5 minuty, u samoobslužné pokladny je nákup vyřízen v průměru za pět minut, se systémem Supersmart mohou za minutu opustit obchod. Podle marketingového manažera Bizerba Czech & Slovakia Jána Bartíka by měl být systém do konce příštího roku zaveden do zbylých pěti prodejen Makro v ČR. "Benefity systému Supersmart jsou využitelné stejně dobře pro velké supermarkety i pro menší městské prodejny," dodal.

V hypermarketech Globus lidé mohou k bezkontaktním nákupům využívat systém Scan&Go, kdy si přes skener nebo mobilní telefon, načítají sami kupované zboží při nákupu. Takto v Globusu podle jeho mluvčí Lutfii Volfové nakupuje čtvrtina zákazníků, kteří vytvářejí 40 procent tržeb. "Roste také trend bezkontaktních plateb. Zákazníci, kteří skenují, ať již mobilem s naší aplikací nebo skenery, platí hotovostí pouze v 18 procentech. Na běžných pokladnách je samozřejmě procento s hotovostí vyšší," uvedla.

Obdobnou službu s názvem Scan & Shop lze používat přes mobilní telefon nebo ruční skener ve vybraných obchodech Tesco. Společnost u ní sleduje rostoucí zájem, a to hlavně u střední a mladší generace zákazníků, řekl mluvčí firmy Václav Koukolíček. Skenery lidé zpravidla podle něj používají pro větší nákupy, s mobilem nakupují spíše menší objemy. "Na vývoji služby Scan & Shop neustále pracujeme. Zaměřujeme se na vývoj nejen mobilní aplikace, ale i skenerové verze," doplnil Koukolíček. Podíl této služby se podle něj v ČR blíží deseti procentům.

Skenování při nákupu je k dispozici také v Kauflandu, uvedla jeho mluvčí Renata Maierl. "Každý týden evidujeme nárůst na většině prodejen při srovnání s dlouhodobým výsledkem," řekla. V některých obchodech kvůli opatřením proti koronaviru společnost vypnula wi-fi zdarma. Tam kde nebyly k dispozici ruční skenery, ale jen možnost přes mobilní telefon, se podle Maierl využití služby snížilo.

Albert skenovací službu zatím spustil v prodejně v Jesenici a na pražské Florenci. Počítá, že ji bude postupně rozšiřovat.

V obchodech kvůli zamezení šíření koronaviru platí řada omezení. Na jednoho zákazníka musí připadat 15 metrů čtverečních provozní plochy, vstup do prodejen je možný maximálně ve dvou lidech. Nutné je dodržování dvoumetrových odstupů mezi cizími lidmi. Lidé by si před vstupem do prodejny měli dezinfikovat ruce.