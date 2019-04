Linec (Rakousko) - České hokejisty čeká v sobotu v Euro Hockey Challenge odveta proti Rakousku. Na středeční výhru 3:1 ze Znojma v prvním utkání v přípravě na světový šampionát se pokusí navázat v Linci, kde se představí v pozměněné sestavě. Utkání začne v 16:15.

V odvetě dostanou prostor i Hynek Zohorna, Robin Hanzl a Dominik Kubalík, kteří v prvním utkání nehráli a vytvoří společně útočnou formaci. Do zápasu ve Znojmě nezasáhli ani obránci Adam Polášek s Petrem Zámorským. V brance nastoupí Jakub Kovář, Marek Langhamer mu po úspěšné středeční premiéře bude krýt záda. Kapitánské "céčko" dostane Hanzl.

Do Lince neodcestují brankář Patrik Bartošák, obránci Jan Kolář s Tomášem Kundrátkem a útočníci Michal Řepík, Jiří Sekáč a Tomáš Zohorna, kteří dostanou volno. K týmu se opět připojí v pondělí na srazu v Karlových Varech.

Trenér Miloš Říha starší by rád od týmu viděl jednodušší zakončení. "Chtěli jsme to dávat do prázdné brány a jednoduchost v útočném pásmu nám chyběla," uvedl po středečním utkání. Ocenil ale defenzivu. "Splnili jsme práci do obrany a kromě toho gólu toho Rakušané, kteří velmi dobře bruslili a napadali nás až za bránou třemi hráči, moc neměli," řekl kouč.

"Rakušané nás každopádně ničím extra nepřekvapili. Hráli výborně. Bruslili a dohrávali to, ale my jsme se na to připravili a hráli hlavně náš hokej, co po nás trenéři chtějí," uvedl útočník Tomáš Fořt.

S Rakouskem se samostatná česká reprezentace dosud utkala dvanáctkrát a pokaždé vyhrála při celkovém skóre 64:15. Oba celky se utkaly i na loňském mistrovství světa v Kodani a Češi vyhráli těsně 4:3.

Rakušané se díky 14. místu udrželi mezi elitou, což se jim podařilo poprvé od roku 2003. Od té doby pravidelně sestupovali a postupovali, jen v letech 2016 a 2017 strávili ve skupině A divize I dva roky.

Český tým v pondělí po dvou týdnech kempu v pražském Edenu načal ve Znojmě třetí týden přípravy na MS na Slovensku, které začne 10. května. V následujících týdnech jsou na programu dvojutkání s Německem v Karlových Varech a se Slovenskem v Trenčíně a Nitře. Od 2. do 5. května budou generálkou na MS Carlson Hockey Games v Brně s Finskem, Švédskem a Ruskem.

Pravděpodobná sestava ČR: Jakub Kovář (Langhamer) - Zámorský, Polášek, F. Pavlík, Jordán, Mozík, Krejčík, Klok, Tomáš Dvořák - H. Zohorna, R. Hanzl, D. Kubalík - Tomášek, Fořt, Červený - Š. Stránský, Mertl, P. Zdráhal - R. Pavlík, R. Zohorna, O. Beránek.