Češi se proti Lotyšsku pokusí vrátit na vítěznou vlnu

Bratislava - Čeští hokejisté se pokusí ve čtvrtečním utkání na mistrovství světa dostat po pondělní porážce s Rusy zpět na vítěznou vlnu. V Bratislavě bude jejich soupeřem Lotyšsko, jež má na kontě rovněž šest bodů ze tří odehraných utkání. Zápas, který začne ve 20:15, tak bude velmi důležitý s ohledem na vývoj boje o postupovou čtyřku do čtvrtfinále.

Lotyšsko má za sebou dva papírově slabší soupeře, s nimiž nezaváhalo. A dokázalo hodně potrápit i obhájce stříbra Švýcary. Ty zachránil za vyrovnaného stavu 1:1 až v čase 56:21 vítězným gólem Nico Hischier, posila týmu země helvétského kříže z New Jersey.

"S žádným týmem to tady nebude snadné. Naopak - s Lotyši to bude těžké. Měli jsme s nimi v minulosti těsné výsledky. Mají ve hře dobrou disciplínu a ten systém, který do nich kanadský kouč rve, se všichni snaží dodržovat. Viděli jsme je tady naživo a nečeká nás vůbec nic lehkého," varoval dnes v rozhovoru s novináři asistent trenéra Robert Reichel.

Ačkoliv má ofenziva patřit mezi hlavní přednosti českého výběru, proti sborné se hráči střelecky neprosadili ani jedinkrát. "Musíme se víc tlačit do brány a dát si pozor na chyby, které jsme udělali v prvních dvou třetinách a stály nás góly," uvedl obránce Radko Gudas. "Určitě musíme zapracovat na některých komponentech hry, ať jsou to přesilovky nebo vhazování. To bylo v duelu s Rusy špatné," doplnil útočník Jan Kovář.

"Málo jsme stříleli a netlačili se do branky tolik jako proti severským soupeřům. Rusové si to hlídali, ale my jim to usnadnili tím, že jsme přehrávali střelecké pozice. Byla tam několikrát přihrávka navíc místo pořádné střely. Musíme si z toho vzít poučení, vrátit se k jednoduchosti. Hráli jsme s nimi hokej nahoru dolů, místo abychom víc podrželi puk, nešla moc ani vhazování, takhle by to hrát nešlo," řekl útočník Tomáš Zohorna.

Do sestavy už by měl naskočit centr Radek Faksa z Dallasu, jenž dnes absolvoval první trénink s celým týmem. Po zranění ramena měl od vedení Stars svolení zasáhnout do turnaje právě až od čtvrtka. Na křídlech by měl mít Jakuba Vránu a Ondřeje Paláta, nahradí tak Filipa Chytila. "Všichni tři hrají v NHL a jsou na něco zvyklí. Mohli by šlapat jako lajna, ale ukáže nám to samozřejmě až zápas," podotkl Reichel.

Kanadský kouč Lotyšska Bob Hartley má v turnaji na soupisce pět krajánků z české extraligy a tři posily z NHL. V kádru jsou obránci Oskars Cibulskis z Hradce Králové, Ralfs Freibergs ze Zlína, Guntis Galvinš z mistrovského Třince a útočníci Roberts Bukarts ze Sparty a Maris Bičevskis z Hradce Králové. Bičevskis byl dopsán až v pondělí, neboť doma v Lotyšsku očekával narození dítěte.

Z NHL má Hartley k dispozici útočníky Rudolfse Balcerse z Ottawy, Teodorse Blugerse z Pittsburghu a nově také brankáře Elvise Merzlikinse z Columbusu, který ale odchytal celou sezonu v Luganu.

Poslední vzájemný souboj už je staršího data. Před třemi lety se čeští hokejisté potkali s Lotyši ve skupině na MS v Rusku. Od prohry tým uchránil Michal Řepík gólem na 3:3 necelou minutu před koncem třetí třetiny, v nájezdech pak rozhodl Lukáš Kašpar. Rok předtím vyhráli Češi na domácím šampionátu v Praze ve skupině 4:2.

Pravděpodobná sestava ČR: Bartošák - Gudas, Kolář, Hronek, D. Musil, Rutta, Moravčík, Zámorský, D. Sklenička - J. Voráček, Simon, Frolík - J. Vrána, Faksa, Palát - Řepík, Jan Kovář, D. Kubalík - H. Zohorna, T. Zohorna, Jaškin.