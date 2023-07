Češi se připravují na dovolenou v přírodě, kupují stany nebo batohy

Praha - Nejen u moře, ale i v přírodě plánují Češi tento rok strávit letní dovolenou. Prodejci stanů, turistických batohů nebo trekové obuvi tak v posledních týdnech pozorují nárůst poptávky, zatím je ale spíše srovnatelná s loňskem. Oblibě se těší také inovace v podobě spacích pytlů pro páry nebo ultralehkých nafukovacích karimatek. Vyplývá to z ankety ČTK mezi obchodníky. Kempingové vybavení podle nich meziročně podražilo nanejvýš o 15 procent.

Pětinový nárůst prodeje turistických batohů a více než dvojnásobný zájem v případě trekové obuvi proti minulému roku pozoruje e-shop Alza.cz. Poptávka je podle mluvčí Elišky Čeřovské také po stanech s cenou kolem 1500 korun. "Nejprodávanějšími modely jsou ty určené pro dvě až tři osoby," dodala. Pozadu podle ní nezůstávají ani velké rodinné nafukovací stany.

Za karimatky zákazníci Alzy meziročně utrácí o 18 procent více, u kempingového nábytku a outdoorového jídla pak nárůst činí asi sedm procent, uvedla Čeřovská. Ultralehké karimatky, které jsou jednou z novinek na trhu, podle ní kromě nízké hmotnosti nabízí také dostatečnou izolaci a pohodlí při spaní, díky čemuž mezi příznivci outdoorových sportů nabírají na popularitě, řekla.

Při výběru spacáků by si pak podle ní měli zákazníci dávat pozor na to, v jakém místě se nachází zapínání. "Pravákům se například doporučuje vybírat spacáky s levým zapínáním, které umožňují snadnější manipulaci," doplnila Čeřovská. Kempingové vybavení podle ní meziročně zdražilo o deset až 15 procent, záleží ale na druhu zboží, uvedla.

V kategorii kempingového vybavení letos podle internetového srovnávače Heureka.cz vedou stany, spacáky a karimatky. Za poslední roky vzrostl zájem o turistické batohy, u kampingových sprch a chladicích tašek naopak firma pozoruje pokles, řekla mluvčí Lucie Dlouhá. "Cena kempingového vybavení se za poslední rok výrazně neměnila, evidujeme zvýšení zhruba mezi třemi až deseti procenty, takže celková útrata za vybavení do kempu bude podobná jako v minulých letech," míní Dlouhá.

Poptávka po výbavě do přírody je v obchodech Globus zatím srovnatelná s loňskem, v nákupních košících se objevují například malé plynové sporáky nebo kempingové nádobí. Rodiče podle mluvčí Anety Turnovské své děti připravují také na táborové pobyty, žádají například pláštěnky, gumáky, rychleschnoucí ručníky a baterky na svícení. "Zákazníci se častěji orientují podle tematického katalogu a akčních letáků," řekla Turnovská.

Obchody Intersport naopak hlásí meziročně o pětinu vyšší poptávku po botách do vody a o 17 procent vyšší poptávku v případě letní módy. "Z kempingového příslušenství se nejvíce prodávají plynové kartuše, lahve a nádobí na kempování," řekla marketingová manažerka Lucie Kuricová. Zájem naopak podle ní v Intersportu mírně klesl o spací pytle a stany. Letos za stan zákazníci utrácí od 1000 do 1300 korun, v případě spacích pytlů je to mezi 800 a 1200 korunami, uvedla.