Češi se podle CK předčasně z Chorvatska nevracejí

Praha - Češi neukončují předčasně dovolenou v Chorvatsku kvůli tamní epidemiologické situaci. Rostoucí počet případů koronaviru ani příliš nesnižuje zájem o tuto destinaci. Lidé se více dotazují na podmínky cesty k Jadranu, vyplynulo z vyjádření zástupců cestovních kanceláří na dotaz ČTK. Letos v létě měli lidé u společností Student Agency a Asiana největší zájem o letenky do Řecka a Chorvatska. Trendem je nákup s menším předstihem.

Rakouská tisková agentura APA v neděli napsala, že na chorvatsko-slovinské hranici se čekalo na odbavení až 12 hodin. Průtahy způsobil překotný odjezd zahraničních turistů z Chorvatska poté, co několik evropských zemí vydalo varování před cestou do Chorvatska kvůli tamnímu prudkému nárůstu počtu případů koronavirové nákazy.

CK Čedok nemá podle své mluvčí Evy Němečkové informaci o tom, že by někteří její klienti odjížděli z Chorvatska dříve. Roste ale počet dotazů k podmínkám odjezdu na dovolenou, řekla.

"Všichni naši klienti v Chorvatsku normálně pokračují v dovolené a neodjíždějí předčasně. Nezaznamenali jsme ani zvýšený počet storen od klientů, kteří se do Chorvatska teprve chystají. Všechny naše klienty v Chorvatsku jsme SMS zprávou informovali o tom, že pokud se budou vracet domů přes Rakousko, musí zemí projet bez zastavení, případně jsme doporučili zpáteční cestu přes Maďarsko," uvedl mluvčí skupiny Fischer, pod kterou spadá i značka Nev-Dama, Jan Bezděk.

Ani cestovní agentura Invia podle své mluvčí Andrey Řezníčkové nezaznamenala žádnou změnu chování klientů vůči dovolené v Chorvatsku. Jde podle ní o stále velmi poptávanou zemi. Ve druhé polovině srpna tam dovolenou stráví 21 procent jejích klientů. V září tam má v plánu odjet zhruba dalších tisíc lidí, uvedla.

Slovinsko a Rakousko zařadilo kvůli epidemiologické situaci Chorvatsko na seznam rizikových zemí. Průjezd přes tyto státy je ale možný. V případě Slovinska nesmí trvat déle než 12 hodin. Rakousko při návratu z Chorvatska vyžaduje přejezd bez zastávky. Podle informací na webu českého ministerstva zahraničí k doložení, že zemí cestovatel pouze projíždí, stačí dostatek paliva v nádrži. Lidé jsou povinni vyplnit formulář pro vstup a tranzit.

Do Chorvatska za prvních 16 srpnových dní přijelo 111.000 Čechů, ve srovnání s loňskem je to pokles o šest procent. Informaci s odkazem na údaje eVisitor, oficiální informační systém chorvatské turistické rady, zveřejnilo minulý týden Chorvatské turistické sdružení. Podle Ivana Lackoviče, jednatele CK Travel Family, která každoročně do Chorvatska vypravuje nejvíc Čechů, by letos u Jadranu mohlo trávit dovolenou kolem 500.000 cestovatelů z ČR. Podle Českého statistického úřadu loni v zemi delší pobyt absolvovalo 740.000 Čechů.

Největší zájem mají lidé o letenky do Řecka a Chorvatska

Letos v létě měli lidé největší zájem o letenky do Řecka a Chorvatska. Vyplývá to z dnešních údajů společnosti Student Agency, která je zveřejnila v tiskové zprávě, a od ředitele firmy Asiana Josefa Trejbala, který to řekl ČTK. Společným rysem je také to, že si cestující letenky kupují s menším předstihem a zájem o ně je v porovnání s předchozím rokem výrazně nižší.

Deset procent všech letenek od Student Agency tvoří cesty do Řecka, následuje Chorvatsko, Bulharsko a Malta. "Cestující čekají s nákupem na vývoj situace. Průměrný odstup mezi datem prodeje letenky a datem cesty proti loňskému roku se snížil téměř na polovinu. Ze 44 dnů na 23 dnů, tedy o 47 procent," uvedla ředitelka oddělení letenek Student Agency Věra Janičinová. Mluvčí této společnosti Aleš Ondrůj doplnil, že celkový objem prodej letenek na českém trhu je proti předchozímu roku pětinový. "Na druhou stranu se oživuje prodej letenek do vzdálenějších exotických a dalších destinací. Žebříček vedou Denpasar na Bali, přestože zatím není jasné, zda se otevře pro turistické cesty. Dále je New York s odlety v roce 2021, Mauritius a Maledivy," sdělil.

Nižší prodeje letenek zaznamenala i společnost Asiana provozující web Letuška.cz. Za oba prázdninové měsíce si lidé koupili 15.000 letenek, což je v porovnání s loňským rokem zhruba čtvrtina. "Nejvíce letenek u nás cestující nakoupili do chorvatského Splitu. Druhé a třetí místo obsadily Kyjev a řecký Heraklion. Průměrná cena letenky klesla proti minulému roku o 3000 na 6120 korun. Důvodem je zvýšený zájem o evropské destinace. Ty tvoří 90 procent všech prodejů. Trendem je nákup letenek jen pár dní před odletem," informoval ředitel firmy Josef Trejbal.