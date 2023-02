Češi se loni dívali na TV o 18 minut kratší dobu než v covidovém roce 2021

Praha - Češi starší čtyř let se loni dívali na televizi v průměru tři hodiny a 25 minut denně, což je o 18 minut méně než ve výjimečném covidovém roce 2021. Proti roku 2019 to znamená pokles jen o jednu minutu. Televizní sledovanost se tak vrací do normálu. Uvedlo to mediální zastupitelství Atmedia na základě dat ATO.

"Televizní sledovanost se v roce 2022 vrátila na své průměrné hodnoty z let 2010 až 2019. Loňský rok také potvrdil, že je televizní sledovanost v České republice dlouhodobě stabilní a v posledních deseti letech mírně roste. Televizní diváci starší patnácti let trávili v loňském roce sledováním televize v průměru o 12 minut denně více v porovnání s rokem 2012,“ uvedl vedoucí marketingu Atmedia Pavel Müller.

V letech 2020 a 2021 sledovanost podle Müllera vzrostla nejen v ČR na rekordní hodnoty. Důvodem byla celosvětová epidemie covidu-19 a s ní spojená opatření proti jejímu šíření. Sledování televize bylo jednou z nejčastějších aktivit, kterou lidé trávili doma čas.

V dospělé cílové skupině lidí starších 15 let byla televizní sledovanost v průměru tři hodiny a 44 minut denně, což je o dvě minuty více než v roce 2019. Ve věkové skupině 15 až 24 let to pak bylo jen 51 minut denně, což je o devět minut méně proti roku 2019. Televizi si v loňském roce zapnulo denně v průměru 68 procent českých televizních diváků, tedy 6,5 milionu lidí.

V porovnání se státy visegrádské čtyřky je televizní sledovanost v České republice dlouhodobě nejnižší. Slovenští, polští i maďarští diváci tráví před televizními obrazovkami více než čtyři hodiny denně. Například v Maďarsku, které patří k zemím s vůbec nejvyšší televizní sledovaností nejen v regionu střední Evropy, strávili lidé v loňském roce sledováním televize stejné množství času jako v letech 2020 a 2021. Již tři roky za sebou tak maďarští diváci starší čtyř let sledovali televizi v průměru čtyři hodiny a 55 minut denně.