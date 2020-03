Češi se dostali do karantény na výletní lodi v Singapuru

Praha - Na cestě do Česka jsou tři lidé, kteří byli kvůli koronaviru v karanténě v Ázerbájdžánu. Další se ale dostali do karantény na výletní lodi v Singapuru, novinářům to při příchodu na dnešní jednání vlády řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). V Česku už by měla být i žena, která musela kvůli šíření nemoci zůstat na ostrově Tenerife.

Po výletní lodi Diamond Princess, jejíž pasažéři byli po karanténě japonských úřadů již evakuováni do svých domovských zemí v uplynulém týdnu, se nemoc šíří na obdobném plavidlu Grand Princess u amerických břehů. Loď s více než 3500 cestujícími kvůli dvěma desítkám případů nákazy na palubě nesměla vplout do sanfranciského přístavu, úřady ji poslaly do nedalekého Oaklandu. Obavy z nákazy novým koronavirem vedly vlády Thajska a Malajsie k odmítnutí přijmout další výletní loď, Costa Fortuna s 2000 lidmi na palubě. U cestujících se žádná nákaza neprokázala, je mezi nimi však 64 italských občanů.

V Číně, odkud se nákaza začal šířit, zůstali podle Petříčka pouze Češi, kteří tam dlouhodobě žijí a možnost evakuace nevyužili. V Česku nicméně zůstávají studenti, kteří se do vlasti vrátili během čínských svátků, a čekají na změnu situace, uvedl Petříček.

Nové případy nákazy o víkendu ohlásilo hned několik evropských zemí, přes 1000 nakažených v neděli oznámila Francie. Pozitivní vývoj v Číně, kde v posledních dnech nadále ubývá nových pacientů, zastínily obavy ze situace v Jižní Koreji a Íránu, kde je přes 7300, respektive 6500 případů.