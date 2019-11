Češi půjdou na Finy s Langhamerem v brance, Rusové zdolali Švédy

Helsinky - Proti mistrům světa Finům nastoupí do dnešního utkání turnaje Karjala v Helsinkách v brance českého týmu Marek Langhamer. Když Češi porazí Finy v základní hrací době, zajistí si prvenství v turnaji. Rozhodlo o tom dnešní odpolední vítězství Ruska nad Švédy 5:4 po nájezdech.

"Dneska půjde do branky Marek Langhamer, Roman Will dostává volno," řekl po dnešním rozbruslení novinářům asistent trenéra Karel Mlejnek. Will odchytal úvodní duel ve čtvrtek v Leksandu proti Švédsku a spolehlivým výkonem pomohl k výhře 3:1.

Trenéři se tak prozatím drží původního plánu, že každý zápas turnaje odchytá jiný gólman. V neděli na závěr proti Rusům by měla být řada na Karlu Vejmelkovi. "Ještě to všechno bude předmětem diskuze po skončení dnešního utkání," podotkl Mlejnek.

Hru Finů trenéři studovali ze záznamu jejich vystoupení proti sborné (4:3). "Utvrdili jsme se v tom, co Finové hrají. Je to velmi kompaktní mužstvo, většinu ho tvoří hráči z mistrovství světa. Mají výborně sehrané přesilovky, velmi detailně jsme to z tohoto úhlu rozebírali," prozradil Mlejnek.

"Věříme, že v oslabení budeme úspěšní, ale hlavně že budeme minimálně vylučovaní. Také jsme se připravovali na to, jak překonat výborný forčekink soupeře. Na finském týmu je každopádně velmi dobře patrný rukopis, s nímž se představili na mistrovství světa v Bratislavě. Ty vzorce a koncept hry, to je stejné," doplnil Mlejnek.

Obránce Petr Zámorský finského soupeře označil za velmi rychlého a bruslivého. "Musíme se dobře připravit, abychom stačili hlavně bruslařsky a byli úspěšní. Finové moc slabin nemají, my se ale musíme soustředit na svůj výkon a být alespoň o ten jeden gól lepší," řekl.

Předpokládaná sestava ČR: Langhamer - Šustr, Jeřábek, Moravčík, Krejčík, Zámorský, D. Musil, Pyrochta, Galvas - Nestrašil, Jan Kovář, Řepík - H. Zohorna, T. Zohorna, R. Zohorna - Jaškin, Sedlák, Smejkal - M. Kovařčík, Filippi, O. Beránek.

Rusové na Karjale zdolali Švédsko 5:4 po nájezdech

Sborná uspěla v duelu poražených týmů z úvodních utkání, přestože promarnila dvoubrankový náskok, který měla ještě v 54. minutě. V osmé sérii nájezdů rozhodl útočník Nikita Sošnikov, jenž se trefil i v základní hrací době.

Po vyrovnané úvodní desetiminutovce otevřel skóre Slepyšev, který překonal Hellberga parádní ranou na vzdálenější tyčku z kruhu pro vhazování. O necelé čtyři minuty později prokázal důraz na brankovišti Žafjarov a bekhendovou dorážkou zvýšil.

Švédové, kteří podlehli v úvodním zápase doma v Leksandu českému týmu 1:3, hledali recept na překonání Bobkova až do poloviny základní doby. Na konci 30. minuty fauloval Okulov a Klingberg si při trestném střílení s ruským gólmanem parádně pohrál. Sborná však využila ve 35. minutě dvě sekundy před vypršením Bertilssonova trestu početní výhodu a Semjonov jí z dorážky vrátil dvougólové vedení.

Zápas ve 49. minutě opět zdramatizoval Wikstrand, jenž vypálil za kruhy zápěstím. I když se netrefil zdaleka tak dokonale pod horní tyčku jako ve čtvrtek proti českému brankáři Willovi, propustil Bobkov puk za svá záda.

Zanedlouho zacílil z kruhu pro vhazování přesně do horního růžku Sošnikov a sborná měla zpět dvoubrankový náskok, již potřetí v utkání. Jenže Seveřané se nevzdali. O 106 sekund později snížil Händemark. Švédově se pak ubránili v oslabení, takřka tři minuty před závěrem sáhli ke hře bez gólmana a Hansson v čase 57:43 vyrovnal.

V prodloužení měly velké šance rozhodnout oba celky, tu největší při zakončení do odkryté branky Ožiganov, přesto došlo na nájezdy. V nich poslal sbornou ve druhé sérii do vedení skvěle provedeným pokusem Šumakov, jenže ve čtvrté sérii vyrovnal Hansson. Rozhodnutí nakonec přinesla až osmá série a gól Sošnikova.

Turnaj Karjala v Helsinkách, součást Euro Hockey Tour:

Švédsko - Rusko 4:5 po sam. nájezdech (0:2, 1:1, 3:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 30. C. Klingberg z trest. střílení, 49. Wikstrand (Rödin, Friberg), 54. Händemark (Brodin, Bertilsson), 58. Hansson (C. Klingberg) - 11. Slepyšev (Okulov), 15. Žafjarov (Sergejev, K. Semjonov), 35. K. Semjonov (Žafjarov, Sergejev), 52. Sošnikov (Kuzmenko, Burdasov), rozhodující nájezd Sošnikov. Rozhodčí: Kova, Heikkinen - Thomann, Jusi (všichni Fin.). Vyloučení: 6:7. Využití: 1:2. Diváci: 3252.

Švédsko: Hellberg - Sellgren, Wikstrand, Hansson, Dahlbeck, Lundberg, Bertilsson - Lindqvist, Berglund, Friberg - Zaar, Händemark, Sylvegard - C. Klingberg, O. Lindberg, Rödin - Brodin, L. Johansson, Bromé. Trenér: Johan Garpenlöv.

Rusko: Bobkov - Ožiganov, Blažijevskij, Rafikov, Zub, Sergejev, Fazylzjanov, Šaripzjanov, Miščenko - Okulov, P. Karnauchov, Slepyšev - Burdasov, Švec-Rogovoj, Kuzmenko - Žafjarov, K. Semjonov, Šumakov - Kajumov, Alexejev, Sošnikov - Kudrjavcev. Trenér: Alexej Kudašov.

Tabulka turnaje:

1. ČR 1 1 0 0 0 3:1 3 2. Finsko 1 1 0 0 0 4:3 3 3. Rusko 2 0 1 0 1 8:8 2 4. Švédsko 2 0 0 1 1 5:8 1