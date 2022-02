Češi prosázeli na zimní olympijské hry rekordně více než miliardu

Praha - Češi na letošní zimní olympijské hry (ZOH) prosázeli rekordně více než miliardu korun. Tipsport přijal sázky za 568 milionů korun, u Chance bylo vsazeno 124 milionů korun a u Fortuny zhruba 350 milionů korun. Vyplývá to z vyjádření sázkových kanceláří, které dnes ČTK oslovila. Sázky u Tipsportu jsou o 42 procent vyšší proti ZOH z roku 2018 v korejském Pchjongčchangu. Sazka uvedla, že částky na ZOH nezveřejňuje.

Celkem 460 milionů korun a 81 procent vsazených peněz u Tisportu směřovalo na lední hokej, a to mužů i žen. U Chance bylo na hokej vsazeno o 54 milionů korun a 77 procent více než v případě posledních ZOH. U Fortuny se vsadilo přibližně stejně peněz jako předchozí ZOH.

Za největší zklamání pro sázkaře mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava označil prohry s Dánskem a v play-off se Švýcarskem. Na tato utkání Chance přijala v obou případech sázky za šest milionů korun. U zápasu s Ruskem, kdy Čeští hokejisté proti kurzu bookmakerů překvapivě vyhráli, šlo o 5,2 milionu korun.

Nejvíc nad Tipsportem sázkaři vyhráli v zápase mezi USA a Čínou. "Padalo hodně gólů, což sázkaři očekávali. A vyhráli tak na vysokých kurzech na počty gólů v zápase celkem, i počty gólů USA," vysvětlil Hadrava.

Také mluvčí Sazky Veronika Diamantová uvedla, že hokej byl nejčastěji sázeným sportem her. "Nejvíce sázkaři sázeli na zápas play off českého výběru proti Švýcarsku. Na tento zápas bylo nasázeno pětkrát více sázek, než na ostatní zápasy play off. Zajímavostí je, že v porovnáním s finálovým utkáním mezi Finskem a Ruskem to bylo skoro sedmkrát více," uvedla Diamantová. Dodala, že Sazka zaznamenala i velkou důvěru sázkařů v Ester Ledeckou a její závod na snowboardu v paralelním obřím slalomu.

Mluvčí Fortuny Petr Šrain řekl, že příjemným překvapením byl výkon české reprezentace v ženském hokejovém turnaji. Hokeji v Pekingu se bude Fortuna věnovat i nadále, jelikož stěžejním sportem paralympiády bude para hokej. Za největší šampiony turnaje označil USA, Kanadu a Ruský paralympijský výbor, tedy medailisty z posledního světového šampionátu v Ostravě.

Po hokeji mířilo u Tipsportu 42 milionů korun na biatlon, 24 milionů na curling, 22 milionů na klasické lyžování a 17 milionů korun na rychlobruslení. U Chance za hokejem následoval biatlon s 9,2 milionu, třetí bylo klasické lyžování s 6,7 milionu a čtvrtý curling s 4,2 milionu korun.

Podle mluvčí Chance Markéty Světlíkové byl letos pro sázkaře curling atraktivní i díky zastoupení manželů Paulových. "Domníváme se, že tomu hodně napomohl i velmi kvalitní komentář na ČT Sport, který vtáhl klienty do tajů a problematiky této ještě poměrně nové, a u nás ne tolik známé disciplíny," podotkl Hadrava.

Po ukončených ZOH následují v Pekingu XIII. zimní paralympijské hry, které se budou konat mezi 4. a 13. březnem. V řadách české reprezentace se sportovci zúčastní turnaje v para hokeji a skialpinismu. Para curlery přivítá až italský Milán v roce 2026.