Češi při pandemii nejvíce utráceli za zdraví, část lidí se tím zadlužila

Praha - Nejčastějším výdajem Čechů v době pandemie koronaviru bylo podle průzkumu skupiny EOS zdraví. Za nákup léků nebo například rehabilitace utrácelo 40 procent lidí. Pro čtvrtinu respondentů, kteří si kvůli krizi půjčili, byly zdravotní výdaje důvodem k zadlužení. Druhou nejčastější útratou byla spotřební elektronika, kterou si pořídila třetina Čechů. Během pandemie se zadlužilo 13 procent lidí. Výsledky průzkumu má ČTK k dispozici.

Za zdraví nejvíce utráceli Češi nad 50 let, kde měl tyto náklady každý druhý. Vyšší zdravotní výdaje měly dále zhruba dvě pětiny lidí žijící v partnerských vztazích a rodiny s dětmi. "Jelikož koronavirová situace ohrozila zejména zdraví lidí, dávají zvýšené výdaje v tomto segmentu smysl. Určitě je ale varovným signálem, že se kvůli tomu část obyvatel zadlužila," uvedl jednatel inkasní agentury EOS KSI Vladimír Vachel.

Spotřební elektroniku si častěji pořizovali muži, uvedlo to 40 procent dotázaných, v případě žen šlo o 25 procent. Další výraznou položkou v době pandemie tvořily domácí spotřebiče, které si koupilo 24 procent Čechů. Nakupovaly je hlavně rodiny s dětmi. Výdaje za nábytek nebo jiné vybavení do domácnosti mělo 23 procent respondentů. Do rekonstrukce bydlení se pustila čtvrtina lidí, nejčastěji rodiny s dětmi, nejméně času renovacím věnovali lidé, kteří žijí sami.

"Část Čechů se sice během krize zadlužila, ale ve dvou třetinách případů se jednalo o relativně nízké částky. Koronavirus tak neovlivnil finanční situaci většiny českých domácností do té míry, aby si musely vzít půjčku. Svou roli mohlo sehrát pochopitelně i omezení některých výdajů a obezřetnější hospodaření s penězi. Každopádně nízká míra zadlužení v důsledku krize je z hlediska finanční zodpovědnosti Čechů dobrá zpráva," řekl dále Vachel.

Průzkum skupina EOS uskutečnila s agenturou Dynata v dubnu mezi 1040 účastníky.