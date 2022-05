Češi poslali na účet ukrajinské ambasády 1,1 mld, většina už byla využita

Praha - Lidé a organizace poslali na účet ukrajinského velvyslanectví v Praze od začátku války přes 1,1 miliardy korun. Naprostá většina už byla využita na nákup zbraní a vojenské techniky, řekl dnes České televizi a ČTK velvyslanec Jevhen Perebyjnis.

Ačkoli v poslední době výše příspěvků klesá, každý den podle velvyslance na účtu přibývá jeden až dva miliony korun. "Hned nakupujeme to, co nejvíc potřebujeme, v těsné spolupráci s ministerstvem obrany a českými výrobci zbraní a vojenského materiálu," poznamenal.

Ambasáda dosud využila zhruba 1,05 miliardy, zbývá jí tedy aktuálně několik desítek milionů korun. "Už máme jasno, co za to nakoupíme, takže v nejbližších dnech i tuto částku utratíme," řekl Perebyjnis. Peníze velvyslanectví darují lidé, organizace i některé firmy, dostává je i ze zahraničí.

Právě zbraně jsou tím, co podle velvyslance nyní Ukrajinci potřebují nejvíce. "Potřebujeme zvítězit. Máme statečnou armádu, vojáky, kteří jsou připraveni bojovat a vyhnat ruské agresory, ale potřebujeme to, čím bychom to mohli udělat," uvedl. Západ si podle něj uvědomil, že Ukrajina zvítězit může, a Česko je mezi zeměmi, které pomáhají vojenským materiálem nejvíce.

Ukrajina ale potřebuje i humanitární pomoc, pohonné hmoty, potraviny. Pomoct je nutné také zemědělcům. "Musejí sít, dělat vše, co je třeba. Kvůli tomu, že nám Rusové zablokovali vývoz obilí, tak ho teď nemůžeme dodat tam, kde je to potřeba, do Afriky či Asie," řekl Perebyjnis. Ruské invazní jednotky a námořnictvo blokují provoz přístavů na jihu Ukrajiny, země tak nemá, jak ve velkém vyvážet zemědělské produkty.

Na humanitární pomoc vybírají peníze organizace jako Člověk v tísni nebo Post Bellum. Druhá jmenovaná dnes na velvyslanectví obdržela symbolický šek na deset milionů korun od společnosti České dukáty, jež připravila charitativní bankovky Sláva Ukrajině. Vyšly v nákladu 20.000 kusů, cena jedné bankovky je 1500 korun.

Podle dat z počátku května vybrali Češi od zahájení ruské invaze na pomoc Ukrajině ve sbírkách okolo 3,5 miliardy korun. Nejvíc shromáždil Člověk v tísni, víc než 1,7 miliardy. Stovky milionů dohromady vybraly další organizace, jako je Charita ČR, Paměť národa, Český červený kříž, Adra a další.