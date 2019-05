Češi porazili ve čtvrtfinále MS Němce a jdou na Kanadu

Bratislava - Čeští hokejisté porazili ve čtvrtfinále světového šampionátu v Bratislavě Německo 5:1 a po čtyřech letech postoupili do závěrečných zápasů o medaile. V boji o finále je v sobotu od 19:15 čeká bitva s Kanadou, která otočila duel se Švýcary.

Na první změnu skóre se čekalo až do 34. minuty, kdy se prosadil útočník Jan Kovář. Po zaváhání brankáře Patrika Bartošáka ale Němci ještě do přestávky vyrovnali zásluhou Franka Mauera. V 45. minutě vrátil vedení na stranu Čechů kapitán Jakub Voráček. Další góly přidali Dominik Kubalík a Ondřej Palát, v závěru se ještě podruhé prosadil Kovář. Ten si připsal i nahrávku u Kubalíkova gólu.

V sobotu se svěřenci kouče Miloše Říhy utkají v semifinálovém souboji s Kanadou, která vyrovnala zápas se Švýcarskem až při power play 0,4 vteřiny před vypršením základní hrací doby. V prodloužení pak rozhodl Mark Stone.

Do brankoviště se postavil Bartošák, mimo sestavu zůstali bek Zámorský s útočníkem Vránou, vrátil se do ní naopak jiný mladík Chytil. Už ve druhé minutě měl velkou možnost poslat tým do vedení Kovář, jenže nedal. Češi následně nevyužili první přesilovku zápasu. Stejně jako Kovář dopadl v osmé minutě Palát.

Ve 13. minutě přišla první obrovská šance Němců: Draisaitl ujel, Bartošák ale druhého nejlepšího střelce základní části této sezony NHL vychytal. V ideální pozici před brankovištěm už se chystal zakončit Pföderl, Palátova sekera ho však o prakticky jistý gól připravila. Následnou přesilovku navíc zkrátil faulem Hager. Voráčkova teč skončila těsně před pauzou vedle.

Ve druhém dějství měli další šance aktivní Palát s Chytilem. Ve 34. minutě přihrál Draisaitl na útočné modré naslepo přímo na hůl Kovářovi, jenž měl sice proti sobě tři protihráče, přesto šel do zakončení a přes Seidenberga zamířil rychlou střelou Grubauerovi do protipohybu. Mohl tak v 50. zápase na MS oslavit desátý gól.

Palát pak spálil další příležitost a v 38. minutě si vybral první výraznější slabou chvilku na turnaji Bartošák. Za brankou špatně rozehrál, Tiffels od zadního hrazení našel ihned Mauera a bylo vyrovnáno. Voráček pak jen těsně minul Grubauerovu levou tyčku.

Úvod třetí části přinesl příležitosti na obou stranách, v té největší byl Frolík, odkrytou branku však přestřelil. V 45. minutě už to ale českému výběru vyšlo. Přečíslení tři na jednoho řešil Voráček sám, Grubauer jeho první pokus vyrazil, ale na dorážku už nestačil.

Brzy nato nebyl daleko od vyrovnání Draisaitl. Přesně v polovině třetiny zachránil situaci vkleče Rutta při Ehlizově zakončení zblízka. Přišla rozhodující fáze. V 52. minutě napálil puk z křídla Kubalík a vymetl horní růžek. Jen o 87 sekund později využil Grubauerova zaváhání Palát a zvýšil už na 4:1.

Němci sáhli na konci k takřka čtyřminutové power play, při níž Češi několikrát minuli prázdnou branku, ale Kovář si deset sekund před koncem přece jen vychutnal ještě jednou gólovou radost.

Hlasy po utkání:

Miloš Říha (trenér ČR): "Na začátku jsme byli trochu zakřiknutí, byť jsme tam měli šance na góly. Kdybychom je dali, možná jsme se uklidnili dřív. Němci byli zarputilý soupeř. My jsme trochu špatně kombinovali a špatně jsme se dostávali přes modré čáry, dělali jsme tam chybičky a Němci z toho těžili, drželi nám střední pásmo. Potom jsme se vrátili k tomu, co jsme s nimi hráli i v Karlových Varech (během přípravy), kdy jsme to hráli šířkou, dostávali jsme se jednoduše do třetiny, vstřelili jsme důležitý gól, což nás uklidnilo, a ten závěr jsme zvládli."

Jan Kovář (útočník ČR, autor dvou gólů): "Spadl kámen ze srdce. Těžký zápas. Nezdá se to, ale Němci hráli výborně silově, moc nás do ničeho nepouštěli. Jsem rád, že jsme ho zvládli. Musíme si z něj vzít hodně moc poučení. Teď si trochu odpočineme a připravíme se na víkend. Gól na 2:1 byl zlomový moment, trošku to z nás spadlo. Kubalda (Kubalík) to nádherně trefil z brejku. Žádná velká euforie, musíme se soustředit na další zápas."

Dominik Kubalík (útočník ČR, autor gólu): "Byl to hrozně těžký zápas. Ta první půlka byla vyrovnaná, my jsme se během ní snažili být trpěliví. Ze začátku jsme se snažili přes ně chodit středem, oni tam ale byli hrozně kompaktní a chodili nám pak do brejků. Museli jsme svou hru trochu změnit. Jsem rád, že jsme to zvládli. Všichni moc chceme medaili, je to zase o kousek blíž. Teď hlavně nepřestat pracovat a makat dál. Čeká nás další zápas."

Jakub Voráček (útočník ČR, autor vítězného gólu): "Po bruslařské stránce jsme si něco vytvořili, ale je pravda, že to určitě dlouho nebyl náš zápas. Měli jsme nohy v písku. Věděli jsme ale, že to urveme vůlí. Že když zůstaneme u naší hry, tak ty góly prostě dáme. Byli jsme trpěliví a padlo to tam. Na pochyby nebyl čas. Soustředil jsem se spíš na to, abychom si vytvořili šance a dali nějakého góla. Ani po té nešťastné brance na 1:1 se na tom nic nezměnilo. Je to nádherný pocit. Teď nás čeká Kanada. Bude to strašně těžké, ale věříme si."

Patrik Bartošák (brankář ČR): "Celý zápas jsme byli lepší, až na pár šancí, které tam v první a druhé třetině měli. Jenom kvůli mojí chybě se dokázali dostat zpátky do zápasu. Ani jsem nebyl nervózní, spíš jsem si to užíval. Když jsme vedli 2:1, pořád to bylo nahoru dolů. Když jsme dali na 3:1, bylo vidět, že to zatáhli."

Zdroj: ČT sport.

ČR - Německo 5:1 (0:0, 1:1, 4:0)

Branky a nahrávky: 34. Jan Kovář, 45. J. Voráček (Simon), 52. D. Kubalík (Jan Kovář, Hronek), 54. Palát (Kolář), 60. Jan Kovář (Moravčík) - 38. Mauer (Tiffels). Rozhodčí: Öhlund (Švéd.), Tufts (USA) - Goljak (Běl.), Nikulainen (Fin.). Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 9085.

ČR: Bartošák - Hronek, D. Musil, Rutta, Moravčík, Gudas, Kolář, D. Sklenička - J. Voráček, Simon, Frolík - Chytil, Faksa, Jaškin - Gulaš, Jan Kovář, D. Kubalík - Řepík, T. Zohorna, Palát - od 21. navíc H. Zohorna. Trenéři: Miloš Říha, Robert Reichel a Karel Mlejnek.

Německo: Grubauer - M. Müller, Holzer, Seidenberg, Seider, J. Müller, Nowak, Reul - Hager, Draisaitl, Ehliz - Eisenschmid, Michaelis, Plachta - Mauer, Kahun, Tiffels - Pföderl, Noebels, Loibl - Fauser. Trenéři: Toni Söderholm, Tobias Abstreiter, Patrick Dallaire, Cory Murphy a Steven Reinprecht.