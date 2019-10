Češi podle Součka dokázali, že se mohou rovnat favoritům

Praha - Záložníka Tomáše Součka potěšilo, že si čeští fotbalisté výhrou 2:1 nad Anglií v kvalifikačním utkání o postup na mistrovství Evropy 2020 dokázali, že umějí hrát vyrovnaně s podobně favorizovanými týmy. Sám Souček přispěl k pátečnímu triumfu vyhraným hlavičkovým soubojem před vítězným gólem a tím, že v závěru zápasu při honbě Albionu za vyrovnáním kraloval ve vzduchu.

"Je důležité, že tenhle zápas přišel. I pro nás psychicky, že víme, že se s takovým soupeřem můžeme rovnat. Výsledkově to vyšlo, ale bylo skvělé, že to vyšlo i herně. Nebyl to výsledek, který vyšel ze tmy. Byl zasloužený, šli jsme si za vítězstvím a to je pro celý tým hrozně důležité," řekl novinářům čtyřiadvacetiletý Souček.

"Je to další krok (k postupu na Euro), není to tak, že by celý stát musel slavit, že jsme porazili Anglii. Je to super výsledek, ale důležité to bude, až když postoupíme na Euro. Tenhle zápas byl klíč k sebevědomí a k tomu, že se můžeme rovnat takovým týmům," uvedl slávistický odchovanec.

Podle spoluhráčů se od něj míče odrážely jako od trampolíny. "I kluci se tomu smáli, dělali jsme si z toho legraci. Byl jsem rád, že jsem týmu pomohl a že jsem to mohl odvrátit. Bylo i super, že kluci sbírali druhé balony, že jsme se jenom nebránili a vyváželi balony dopředu. To bylo také důležité odehrát takhle ty minuty po tom druhém gólu," prohlásil Souček.

Pochvalu si od něj vysloužila obranná čtyřka. "Podali výborný výkon. Dostali jsme jeden gól po penaltě, takže to kluci zvládli. Stoperům pomohli 'Bóřa' (Bořil) s 'Cufem' (Coufalem), kteří hráli proti jak výborným sprinterům, tak fotbalistům. Zvládli to všichni čtyři a celá obranná fáze byla kvalitní," konstatoval rodák z Havlíčkova Brodu.

Češi se prezentovali proti favoritovi aktivní hrou podobně jako Součkova Slavia v Lize mistrů proti Interu Milán a Dortmundu. "Ty týmy mají rády, když mají prostor, a pak tou kvalitou a technikou si to vykombinují do vápna, dají si to na nohu na centimetry. Když jsou pod presinkem, tak i tady ty týmy to odkopávají, dají to párkrát do autu na jistotu, aby neudělaly chybu. To víme i ze Slavie," řekl Souček.

"Už když jsme hráli s Brazílií, tak to bylo podobné, že jsme na ně první poločas hodně nalezli a poločas byl náš. S těmi velkými týmy potřebujeme takhle hrát. Stane se, že to výsledkově nevyjde, ale určitě lepší než hrát zanďoura," prohlásil Souček.