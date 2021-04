Češi odvedli při vyšetřování výbuchu dobrou práci, tvrdí exšéf MI6

Londýn - České bezpečnostní složky odvedly dobrou práci při vyšetřování výbuchu muničního areálu ve Vrběticích, který česká vláda v sobotu připsala agentům ruské tajné služby GRU. Podle britského deníku Daily Mail to uvedl bývalý ředitel britské rozvědky MI6 John Sawers.

Česká vláda v sobotu oznámila, že se rozhodla vyhostit 18 pracovníků ruské ambasády v Praze, identifikovaných jako ruští zpravodajci, v souvislosti s důvodným podezřením na podíl ruských služeb na výbuchu v muničním areálu ve Vrběticích v roce 2014. Při explozi zahynuli dva zaměstnanci. Moskva v neděli v odvetném kroku vyhostila 20 pracovníků české ambasády. Britská diplomacie vyjádřila Česku v souvislosti s kauzou plnou podporu.

"Nemělo by být překvapením, že ruské tajné služby působí po celé Evropě a myslím, že Češi si to poskládali dohromady velice dobře," řekl podle deníku Sawers v rozhovoru s vysílací společností BBC. "Celé to nese rukopis ruské zpravodajské operace a myslím, že Češi mají ty dva lidi, kteří se pokusili zavraždit (dvojitého agenta) Sergeje Skripala v Salisbury. Myslím, že proti nim mají pádné důkazy."

Česká policie vyhlásila v souvislosti s výbuchem ve Vrběticích v sobotu pátrání po dvou ruských občanech, kteří se prokazovali cestovními doklady na jména Alexandr Petrov a Ruslan Boširov. Podle fotografií i jmen z pasů jde o stejné muže, kteří jsou podezřelí ze Skripalovy otravy v roce 2018.

Některá média uvedla, že cílem útoku byla munice, která měla být dodána z Česka na Ukrajinu nebo do Sýrie. Případ by mohl mít spojitost s bulharským obchodníkem se zbraněmi Emilijanem Gebrevem, který měl dodat zbraně Kyjevu a který byl v roce 2015 otráven. Útok však přežil.

"V roce 2014 zásobovali (Češi) zbraněmi ukrajinskou armádu a Rusové měli zájem tomu zabránit, takže ruská vojenská rozvědka (GRU) vyhodila do povětří muniční sklad v České republice a o rok později otrávila bulharského prostředníka," řekl Sawers, který vedl britskou špionáž v letech 2009 až 2014.

Podle něj evropské státy vědí odhadem o pouhé desetině "agresivních" aktivit ruských tajných služeb na svém území.