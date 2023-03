Češi nominovaní na Oscara si chtějí užít vyhlašování a nechat se překvapit

Los Angeles - Hlavně si užít slavnostní předávání Oscarů a nechat se překvapit, jestli to přeci jen nevyjde, chce dvojice Čechů nominovaných na zlatou sošku. Zvukař Viktor Prášil a trikař Viktor Müller, kteří jsou oba nominováni za práci na v Česku natáčeném válečném filmu Na západní frontě klid, to řekli v rozhovoru s ČTK. Jako favorit se necítí ani jeden z nich.

"Rozhodně ne. Nevím ani, kdo se tak může cítit. Konkurence je opravdu veliká. Já se cítím asi stejně jak před (britskou filmovou cenou) BAFTA. Nikdo neví, jak to dopadne," říká Prášil, který právě na britských filmových cenách v únoru spolu s trojicí kolegů bodoval.

Na cenách americké Akademie filmového umění a věd ale podle něj může být všechno jinak. "Jestli někdo může být favorit, tak bych řekl, že tady v Americe je to spíše Top Gun: Maverick,“ poznamenává pětatřicetiletý zvukař, který si už týden užívá příjemné březnové počasí v kalifornském velkoměstě.

Ještě o poznání déle je v Los Angeles trikař Müller, takže na rozdíl od Prášila už dávno nemusí bojovat s časovým posunem. "Já jsem v LA ani ne tak kvůli Oscarům, ale hlavně protože dokončuji film," říká šestačtyřicetiletý Čech, který tentokrát zvláštními efekty zpestří film Gran Turismo inspirovaný závodními videohrami, na kterém tu pracuje už od ledna.

Ani Müller, který se oboru věnuje od svých 16 let, se nepovažuje za favorita vyhlašování, které se uskuteční v noci na pondělí SEČ. "Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Pro nás už ta nominace byla velké poděkování," míní. Také s Müllerem je v nominaci za film Na západní frontě klid trojice spolupracovníků, včetně dalšího Čecha Kamila Jafara.

"Já si myslím, že tam je šance snad pro další kolegy a pro ten film samotný získat nějakého Oscara. Má spoustu nominací, tak by byla škoda, kdyby ani jednu neproměnil," podotýká Müller. Německý snímek podle románu Ericha Marii Remarqua, který bez příkras ukazuje hrůzy první světové války, má celkem devět nominací. Ve dvojici nominovaných za nejlepší masky je i Češka Linda Eisenhamerová.

Pokud by někdo ze čtveřice Čechů slavnou sošku získal, byl by to první Oscar pro českého umělce od roku 2008, kdy zpěvačka Markéta Irglová spolu se svým hudebním a tehdy i životním partnerem Glenem Hansardem získala ocenění za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly z filmové romance Once.

Ani Prášil, ani Müller se tím ale stresovat nechtějí, oba se především těší, že si slavnostní večer v doprovodu svých partnerek a kolegů pořádně vychutnají. "Jdeme si to tam užít, jak to jenom půjde, a uvidíme, co se stane," říká Prášil, který od večera očekává "trošku větší cirkus". "Není to tak, že bych kvůli tomu nespal nebo nad tím přemýšlel. Buď to přijde, nebo to nepřijde," dodává Müller.