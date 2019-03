Praha - Čeští fotbalisté podlehli v přípravném utkání v Praze hvězdné Brazílii 1:3 a po pátečním nejvyšším debaklu v samostatné historii 0:5 od Anglie na úvod evropské kvalifikace prohráli i s druhým gigantem. Reprezentanty poslal v Edenu do vedení v 37. minutě prvním gólem v národním týmu David Pavelka, pětinásobní mistři světa ale po pauze otočili stav. V 49. minutě srovnal Roberto Firmino a v 83. a 90. minutě se dvakrát prosadil střídající Gabriel Jesus.

Slavní Brazilci se představili v Praze podruhé v historii, v roce 1956 hráli s Československem v přípravě bez branek. Celkově "Kanárci" vyhráli 11 z 19 vzájemných duelů. Český tým si připsal v šestém utkání pod koučem Jaroslavem Šilhavým třetí prohru. V dalším zápase změří národní celek 7. června v rámci kvalifikace síly s Bulharskem.

Trenér Šilhavý udělal čtyři změny v sestavě oproti pátečnímu debaklu 0:5 v Anglii. Do zahajovací jedenáctky se nově dostali slávisté Coufal, Masopust a Zmrhal a stoper Suchý. Brazilský trenér Tite po sobotní remíze 1:1 s Panamou postavil prakticky nejsilnější tým včetně ofenzivních hvězd Firmina s Coutinhem. Kvůli zranění ale chyběla největší hvězda Neymar.

Češi se historicky nejúspěšnějšího týmu mistrovství světa nezalekli a v první půli podali mnohem odvážnější výkon než v Anglii. Ve 22. minutě Schick z přímého kopu překvapivě mířil po zemi pod zdí a brankář Liverpoolu Alisson měl hodně práce, aby míč vytáhl.

V 37. minutě se český tým dočkal vedení. Masopust potáhl míč středem, hostující Allan jej tečoval do běhu Pavelkovi a ten střelou zpoza vápna otevřel skóre. Ve 20. reprezentačním utkání se dočkal premiérové trefy.

Po přestávce poslal Šilhavý na trávník Gebre Selassieho místo Nováka a obránce Brém se uvedl nejhůře, jak mohl. V 49. minutě poslal nepřesnou přihrávku zpět na Suchého, před kterého se natlačil Firmino a sám před Pavlenkou srovnal.

Poté kvůli zranění střídali Darida, který zastoupil stejně jako v Anglii zraněného kapitána Dočkala, a Čelůstka. Na trávník se dostal Kúdela, jenž v den 32. narozenin prožil debut za národní tým. Předtím hrál jen v neoficiálním zápase v roce 2008.

V 61. minutě mohl otočit stav Coutinho, ale Pavlenka vyrazil balon na roh. Český gólman si blýskl i v 77. minutě proti Neresovi. Mezitím naskočil k premiéře v reprezentačním A-týmu domácí Král.

Sedm minut před koncem už Brazilci otočili stav. Po Danilově kolmici přihrál Neres střídajícímu Gabrielu Jesusovi a ten doklepl míč do prázdné branky. V 90. minutě pak útočník Manchesteru City po další pěkné kombinaci nadvakrát překonal Pavlenku. Domácí hráče i tak vyprovázel ze hřiště potlesk.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Šilhavý (trenér ČR): "Myslím, že jak já, tak i diváci mohli vidět velké úsilí od nás, hlavně první poločas. I kvalitu. Dokázali jsme Brazilce dostat do úzkých, hráli jsme vysoko, vysoko jsme napadali. Brazilci s tím měli problémy. Podařilo se nám vstřelit gól, měli jsme další šance. První poločas byl z naší strany velmi povedený. Ve druhém poločase jsme bohužel dostali nešťastný gól, který jsme soupeři nabídli. To byla naše chyba. Bohužel zdravotní problémy tří čtyř hráčů nás donutily k vystřídání. Po těch změnách už to nebylo tak kompaktní, Brazilci poté ukázali to své umění. Když jsme jim to otevřeli a naše sestava byla taková rozházená, tak se dostali do vedení a dali ještě třetí gól. Ale celkově musím hráče pochválit, byť jsme prohráli. Chtěli jsme si udobřit diváky, tím, že nám tleskali po zápase, věřím, že se nám to povedlo."

Česká republika - Brazílie 1:3 (1:0)

Branky: 37. Pavelka - 83. a 90. Gabriel Jesus, 49. Firmino. Rozhodčí: Hategan - Sovre, Gheorghe (všichni Rum.). ŽK: Casemiro (Brazílie). Diváci: 19.116.

ČR: Pavlenka - Coufal, Suchý, Čelůstka (58. Kúdela), Novák (46. Gebre Selassie) - Souček, Pavelka (69. Král) - Masopust, Darida (56. Frýdek), Zmrhal (84. Jankto) - Schick (52. Vydra). Trenér: Šilhavý.

Brazílie: Alisson - Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro - Allan, Casemiro (71. Arthur), Paquetá (46. Everton) - Richarlison (63. Neres), Firmino (87. Fabinho), Coutinho (71. Gabriel Jesus). Trenér: Tite.