Linec (Rakousko) - Čeští hokejisté porazili v Euro Hockey Challenge Rakousko i podruhé, v Linci dnes zvítězili 5:4 po samostatných nájezdech. Svěřenci kouče Miloše Říhy staršího vedli po druhé třetině 4:2, nakonec ale vyhráli až díky gólu Dominika Kubalíka v deváté sérii nájezdů.

Na první reprezentační zásah Rudolfa Červeného domácí odpověděli ještě v úvodní třetině. Ve druhé dvacetiminutovce se v krátkém sledu prosadili Tomáš Fořt s Tomášem Mertlem a po snížení Rakušanů přidal další gól českého výběru Dominik Kubalík. Domácí nerezignovali a ve třetím dějství vyrovnali. Dominic Zwerger se trefil podruhé v utkání jen 9,4 sekundy před sirénou.

Příprava před mistrovstvím světa na Slovensku bude pokračovat pondělním srazem v Karlových Varech, kde odehraje reprezentace další utkání. Soupeřem národního týmu bude ve středu a ve čtvrtek Německo.

Už po pár sekundách musel Kovář čelit tváří v tvář rakouskému kapitánovi Ganahlovi, který zvolil chytré zakončení mezi betony a nebyl daleko od úvodního gólu, ale český gólman měl nakonec navrch. V páté minutě slavil český výběr, poté co nahrávka Filipa Pavlíka prošla až k zapomenutému Červenému a ten dal zblízka první reprezentační gól.

Další šance měli Kubalík a Beránek, jehož pokus z kruhu na vyrážečku vytěsnil Kickert s velkou námahou. Pak se ale v 16. minutě provinil proti pravidlům Klok a Rakušanům stačilo jen málo přes půl minuty, aby první faul zápasu potrestali: Zwerger si vyměnil puk s Hoferem a nekompromisně zakončil. V obrovské šanci minul o chvilku později Zdráhal.

V úvodu druhé třetiny to byl opět Zdráhal, kdo mohl pohnout skórem, jenže strážce domácí branky Kickert ho vychytal. Ve 25. minutě se blýskl Fořt, jenž ujel po levém křídle, trefil se parádně do horního rohu a dal ve druhém reprezentačním startu druhý gól. O dvě a půl minuty později našel Zdráhal ideálně Mertla a ten z prostoru mezi kruhy nezaváhal - 1:3.

Před polovinou zápasu nedokázal Radovan Pavlík dostat zblízka kotouč do prázdné branky po Mertlově skvělé přihrávce. Jenže pak český tým o něco ubral a přesně po 32 odehraných minutách snížil Wachter, poté co ihned po návratu na led vzal na sebe koncovku přečíslení dvou na jednoho. Už na konci 34. minuty ale kontroval díky pohotové dorážce Kubalík.

Šanci rozhodnout měl ve třetí části Hynek Zohorna, jenže neuspěl. A místo toho se ve 47. minutě vrátili do hry Rakušané, když Gaffal se zakončujícím Antonitschem rozebrali hostující trojici, která jim stála v cestě. Vrátit českým barvám dvoubrankový náskok mohl brzy poté Filip Pavlík, z dobré pozice ale při dorážce Kickerta nepřekonal.

V 53. minutě napálil Zámorský při početní výhodě ranou od modré čáry levou tyčku, vzápětí měl Kickert porci štěstí při Zdráhalově pokusu. Následovala pěstní výměna názorů Gaffala s Radovanem Pavlíkem. V závěru pálil nebezpečně Tomášek, Češi dlouho nepouštěli domácí k power play, ale Rakušané se k ní nakonec dostali a dorážející Zwerger s holí mezi nohama krátce před sirénou vyrovnal.

Rozhodnutí nepřineslo ani prodloužení, na řadu tak přišly dramatické nájezdy. V šesté sérii zachránil hosty Hanzl, který mohl v sedmé sérii i rozhodnout, nájezdový hattrick ale nedovršil. Pak to byl Kubalík, kdo odvrátil prohru, a když Baumgartner trefil jen horní tyč, Kubalík rozhodl.

Hlasy po utkání:

Miloš Říha (trenér ČR): "Začali jsme velmi špatně. Nebruslili jsme, dělali jsme chyby, ztráceli jsme kotouče. Po první přestávce jsme si řekli, že je potřeba hrát úplně jinak. Ten hokej byl pak úplně jiný, jenže pak jsme se k tomu zase vrátili. Přišly zbytečné ztráty kotouče v útočném i středním pásmu a nedohrávání v obranném pásmu. Věděli jsme, že Rakušané jsou důraznější, že nám začnou bruslit. I když u nás ve Znojmě hráli trošku líp, tak ten drajv mají. Ti mladí hráči tam šli a našimi chybami, které bychom udělat neměli, dosáhli na vyrovnání."

Dominik Kubalík (útočník ČR, autor čtvrté a vítězné branky): "Hrozně těžko se takový zápas hodnotí, protože jsme byli takoví mrtví a trošku jsme tahali nohy. Myslím, že první třetina nebyla úplně dobrá. Tam nás Rakušané chvílemi i přehrávali a tlačili se hodně do brány, také dobře napadali. My jsme si s tím zpočátku nevěděli rady. Myslím, že ve druhé třetině jsme se hodně zvedli a bylo to mnohem lepší, dostali jsme se do dvougólového vedení, ale ve třetí třetině jsme se při stavu 4:2 bohužel vrátili k tomu, co jsme hráli v první třetině."

Robin Hanzl (útočník ČR): "Myslím, že jsme ke konci hráli zbytečně ustrašeně. Rakušané nás začali více napadat, cítili tu šanci, kterou podpořili sami třetím gólem. My jsme se od té chvíle zatáhli a nebyli jsme schopní se dostat přes tu jejich aktivní hru. Takový závěr samozřejmě mrzí, i když je to příprava, protože dostat vyrovnávací gól s Rakouskem devět sekund před koncem je trestuhodné."