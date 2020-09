Češi nastoupí s novým výběrem proti Skotsku

Olomouc - Čeští fotbalisté v pondělí odehrají v Olomouci proti Skotsku druhé utkání druhého ročníku Ligy národů. Reprezentace bude oslabena o všechny stabilní hráče, kteří museli kvůli koronaviru do izolace po pátečním vítězném vstupu do skupiny na Slovensku. Proti Skotům nastoupí improvizovaný tým, narychlo složený z ligových klubů. Ostrované se kvůli tomu stali favoritem, domácí celek se ale pokusí překvapit. Místo trenéra Jaroslava Šilhavého povede mužstvo kouč reprezentační osmnáctky David Holoubek, kterého čeká premiéra u českého A-týmu.

V původním českém výběru se v týdnu objevily dva případy covidu-19, oba u členů realizačního týmu. První byl odhalen ještě v Praze, druhý pak těsně před utkáním už v Bratislavě. Národní celek se Slováky hrál a v prvním duelu po téměř desetiměsíční koronavirové pauze zvítězil 3:1. Po diskuzích s hygieniky byl ale následně sraz kvůli obavám z dalšího šíření nemoci předčasně ukončen. Všichni hráči přitom měli negativní i kontrolní odběry.

Do izolace s původním výběrem zamířil také trenér Jaroslav Šilhavý, který na dálku pomáhal se složením nového týmu Holoubkovi. Pět hráčů dodaly mistrovská Slavia a "domácí" Olomouc, čtveřici pak Baník Ostrava. Dva hráči jsou z Liberce a Mladé Boleslavi a po jednom z Jablonce, Slovácka, Sparty a ligových nováčků Brna s Pardubicemi.

"V tuhle chvíli je to asi nejlepší možný sestavený tým, který se nám podařil svolat. Doufám, že to uvidíte zítra na hřišti. Ač je Skotsko zřejmě favorit, nenecháme nikomu nic zadarmo," uvedl při online tiskové konferenci Holoubek.

Nejmladším členem improvizovaného výběru je sparťan Adam Karabec, kterému bylo v červenci teprve 17 let stejně jako olomouckému Jáchymu Šípovi. Pokud nastoupí, stane se jeden z nich historicky nemladším hráčem české reprezentace, rekord od pátku drží osmnáctiletý Adam Hložek.

Ostrované v pátek na úvod Ligy národů doma remizovali s Izraelem 1:1. Český celek tak má nadějně rozehranou druhou skupinu Ligy B, druhé ze čtyř výkonnostních úrovní soutěže. Vítěz postoupí do vyšší ligy, poslední celek naopak sestoupí. V Lize národů se hraje o dvě místa v play off o mistrovství světa 2022, soutěž je zároveň rozhodující i pro rozdělení do košů při losu kvalifikace.

V minulém vzájemném duelu v přípravě v březnu 2016 vyhráli Skotové v Praze 1:0 a z posledních čtyř zápasů s českým celkem prohráli jen jediný. Trenér Steve Clarke má na rozdíl od soupeře k dispozici téměř všechny hráče, roli favorita se ale brání. "Kvalitních českých hráčů je spousta, takže se jako favorité necítíme. Nastupujeme do zápasu, jako kdyby se nic nedělo," řekl na online tiskové konferenci skotský kouč.

Zápas v Olomouci má výkop v pondělí ve 20:45 a kvůli celoevropským opatřením proti šíření covidu-19 se bude hrát bez diváků.

Statistické údaje před utkáním ČR - Skotsko: Výkop: pondělí 7. září, 20:45 (Olomouc, ČT sport). Rozhodčí: Gözübüyük - Van Zuilen, Balder (všichni Niz.). Bilance: ČR - Skotsko (včetně Československa): 17 8-2-7 27:26. ČR - Skotsko: 7 4-1-2 11:8. ČR bilance celkem: 290 158-55-77 523:287. ČR pod trenérem Davidem Holoubkem: - . Poslední vzájemný zápas (příprava, 24. března 2016, Praha-Letná): ČR - Skotsko 0:1 (0:1) Branka: 10. Anya. Rozhodčí: McLaughlin - Broughton, Lynch (všichni Ir.). ŽK: Limberský, Skalák (oba ČR). Diváci: 14.580. Sestavy: ČR: Koubek - Kadeřábek, Sivok, Kadlec, Limberský - Vacek (77. Mareček), Darida (87. Rada) - Dočkal (65. Kolář), Frýdek (46. Skalák), Šural (77. Pudil) - Necid (65. Vydra). Trenér: Vrba. Skotsko: McGregor - Hutton, Martin, Berra, Robertson (58. Bannan) - McLean (58. Phillips), Snodgrass, Mulgrew, Fletcher, Anya (87. Caddis) - McCormack (77. Watt). Trenér: Strachan. Předpokládané sestavy: ČR: Nguyen - Juroška, Hubník, Jemelka, Zelený - Havlík, Holeš - Malinský, Budínský, Pešek - Tecl. Skotsko: Marshall - Jack, McKenna, Tierney, Robertson - Forrest, McTominay, McGregor, Christie - McGinn - Dykes. Absence: Kadeřábek, Novák (oba zranění), Vaclík, Pavlenka, Coufal, Čelůstka, Kalas, Bořil, Darida, Král, Masopust, Dočkal, Jankto, Hložek, Brabec, Hovorka, Kalvach, Krmenčík, Kúdela, Matějů, Provod, Ševčík, Souček, Schick (všichni koronavirová opatření), Kolář (dohoda se Slavií) - Snodgrass (rekonvalescence). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Hubník (3) - McGinn (7). Zajímavosti: - Česko vyhrálo jediný z posledních 4 vzájemných zápasů - Česko v samostatné historii vyhrálo 3 z 4 domácích zápasů se Skotskem, poslední ale prohrálo - Česko v pátek na úvod čtyřčlenné skupiny B2 Ligy národů vyhrálo na Slovensku 3:1, Skotsko remizovalo doma s Izraelem 1:1 - Česko je v žebříčku FIFA na 45. místě, Skotsko na 50. pozici - Česko muselo po zápase na Slovensku narychlo povolat nové mužstvo kvůli tomu, že se v původním výběru u 2 členů realizačního týmu objevil koronavirus a z obav z dalšího šíření nemoci se sraz rozpustil - Česko má v novém výběru jen 2 hráče se starty za reprezentační A-tým, zbylých 21 hráčů si může odbýt premiéru - Česko premiérově povede kouč reprezentační osmnáctky David Holoubek místo Jaroslava Šilhavého, který musel stejně jako ostatní členové původní výpravy do izolace - Česko vyhrálo 4 z posledních 5 domácích zápasů a v uplynulé evropské kvalifikaci na svém hřišti zvítězilo ve všech 4 duelech - Česko od června 2017 už 27x za sebou neremizovalo - Skotsko 4x za sebou neprohrálo (z toho 3 výhry) - Skotsko v pátek poprvé po 21 zápasech remizovalo - Skotsko naposledy hrálo na velké akci v roce 1998 na mistrovství světa - zápas se kvůli opatřením UEFA proti koronaviru hraje bez diváků, Česko zažije prázdný stadion potřetí za sebou, v listopadu v posledním utkání před koronavirovou pauzou v Bulharsku pykal balkánský soupeř uzavřeným hledištěm za rasismus fanoušků - Karabec nebo Šíp se mohou v 17 letech stát nejmladším hráčem v historii české reprezentace, dosavadní rekord drží od zápasu se Slovenskem osmnáctiletý Hložek - Česko se v Olomouci naposledy představilo vloni v červnu a zvítězilo 3:0 nad Černou Horou