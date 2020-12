Češi nastoupí proti Rusku, Švédové porazili Finy

Moskva - Čeští hokejisté nastoupí do dnešního utkání na Channel One Cupu v Moskvě proti domácímu Rusku i s útočníkem Lukášem Sedlákem, který odstoupil kvůli zranění ze čtvrtečního úvodního zápasu s Finskem (3:4). Centr Čeljabinsku vinou zranění v horní části těla vynechal i páteční trénink na ledě, ale na ranním rozbruslení už nechyběl. Duel začne ve 13:30 SEČ a přímým přenosem jej vysílá ČT2. Švédové porazili v severském derby Finy 4:1.

"Klid pomohl, zranění se zlepšilo," řekl ČTK tiskový mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund.

V pátek Sedlák příliš optimistický nebyl. "Cítím se stejně jako včera, o moc lepší to není. Dostal jsem sekeru, bolí to. Je to nateklé, nemůžu pořádně držet hokejku, kvůli tomu jsem nemohl dohrát zápas. Uvidíme, jak to bude vypadat dál," řekl den před zápasem.

Jako dvojka bude za gólmanem Romanem Willem připravený Šimon Hrubec. V roli sedmého beka bude stejně jako ve čtvrtek čekat na možný debut Daniel Gazda a z pozice třináctého útočníka může doufat v premiéru v národním týmu Jan Mandát. Poprvé za reprezentaci nastoupí obránce Ronald Knot.

Na tribuně zůstanou gólman Dominik Furch, obránce Pavel Pýcha a útočníci Adam Zbořil a Matěj Blümel, který si na první start v reprezentaci musí počkat do nedělního duelu se Švédskem.

Předpokládaná sestava ČR: Will - Šustr, Mašín, Knot, Vitásek, Košťálek, D. Sklenička, Gazda - Jaškin, D. Kaše, Nestrašil - Radil, L. Sedlák, Lenc - Rousek, Jašek, Lakatoš - P. Zdráhal, Kodýtek, D. Šťastný - Mandát.

Švédové porazili v severském derby Finy 4:1

Švédští hokejisté porazili ve svém druhém utkání na Channel One Cupu v Moskvě severského rivala Finsko 4:1. Dva góly vítězů dal v druhé třetině v rozmezí osmi minut útočník Oscar Lindberg, poražení se prosadili až v samém závěru za stavu 0:3. Švédové vystřídali Finy v čele tabulky druhého turnaje Euro Hockey Tour.

Finové, kteří na úvod porazili ve čtvrtek české hokejisty, byli v úvodní dvacetiminutovce výrazně aktivnější, jenže ztroskotávali na pozorně chytajícím Lindbäckovi. Švédský brankář odolal hned zkraje ve dvou oslabeních po sobě, nepřekonal ho ani z kruhu zakončující Puustinen. Na druhé straně zahrozil Pääjärvi, ale i strážce finské branky Juvonen byl připravený. Karlström v 16. minutě těsně minul.

Začátek druhé třetiny přinesl již čtvrtou početní výhodu Finska, i tentokrát ale bez gólového efektu. Před polovinou zápasu museli poprvé do čtyř také Finové. Nejprve dokázali sami zahrozit - přečíslení dva na jednoho však nevyužili. O chvilku později je promarněná možnost musela o to více mrzet.

Pettersson vypálil z kruhu, clonící Kempe ztížil zákrok Juvonenovi, jemuž puk vypadl a než se stihl zorientovat, Lindberg ho u levé tyčky propasíroval za brankovou čáru. Stejný hráč zůstal v 38. minutě zcela zapomenutý na místě, odkud zlomil bezbrankový stav, precizní přihrávkou ho našel Holm a zakončení už bylo pro Lindberga snadnou záležitostí.

Při kratší přesilovce v úvodu třetího dějství mohl Lindberg zkompletovat hattrick, když se znovu u levé tyčky šikovně dostal k zakončení, ale trefil Juvonena do masky. Pojistka přišla ve 48. minutě, kdy Frödén skóroval z kruhu parádně zápěstím do horního rohu branky.

Lindbäck nakonec čisté konto neudržel. Finové se prosadili v 57. minutě při přesilovce, kterou ještě umocnili hrou bez brankáře. Jejich power play pak ale využili ke čtvrté brance také Švédové, když skóre uzavřel Kempe.

Turnaj Channel One Cup v Moskvě:

Finsko - Švédsko 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 57. Turunen (H. Pesonen, Kaski) - 30. O. Lindberg (M. Kempe, Pettersson), 38. O. Lindberg (Holm, Aberg), 48. Frödén (Berggren, Wingerli), 60. M. Kempe. Rozhodčí: Gofman, Morozov - Lazarev, Slavikovskij (všichni Rus.). Vyloučení: 2:6. Využití: 1:1. Bez diváků.

Finsko: Juvonen - Kaski, Sund, Pokka, R. Salo, Hietanen, P. Lindbohm, Nikkilä, Friman - Ojamäki, Ilomäki, H. Pesonen - Puustinen, Ruohomaa, Julius Nättinen - J. Karjalainen, Paajanen, Junttila - H. Ikonen, R. Leino, Turunen. Trenér: Jukka Jalonen.

Švédsko: Lindbäck - Lööv, Pilut, Dahlbeck, Bengtsson, Fantenberg, Holm - Pääjärvi, Rasmussen, Berglund - Pettersson, O. Lindberg, Aberg - Emil Larsson, M. Kempe, Karlström - Frödén, Wingerli, Berggren. Trenér: Johan Garpenlöv.

Tabulka turnaje:

1. Švédsko 2 1 0 1 0 7:5 4 2. Finsko 2 1 0 0 1 5:7 3 3. Rusko 1 0 1 0 0 4:3 2 4. ČR 1 0 0 0 1 3:4 0

Tabulka Euro Hockey Tour:

1. Rusko 4 2 2 0 0 15:6 10 2. ČR 4 2 0 0 2 8:8 6 3. Finsko 5 2 0 0 3 10:17 6 4. Švédsko 5 1 0 2 2 11:13 5