Češi nastoupí proti Rakousku s postupovou jistotou

Bratislava - S jistotou postupu do čtvrtfinále play off nastoupí v neděli čeští hokejisté na mistrovství světa v Bratislavě do předposledního utkání skupiny B proti Rakousku. To je na tom podobně jako páteční soupeř Čechů Itálie. Rakušané nezískali z pěti zápasů ani bod a mají nelichotivé skóre 6:28. Zápas na Zimním stadionu Ondreje Nepely začne v 16:15.

Jistotu účasti ve vyřazovacích bojích ještě před dvěma závěrečnými zápasy ve skupině proti Rakousku a Švýcarsku dalo českému týmu dnešní vítězství Ruska nad Lotyšskem (3:1). V utkání s Rakušany tak mohou trenéři hledět na vypilování některých detailů, případně zkusit i varianty složení útoků. Při dnešním tréninku jich bylo k vidění hned několik.

"Byl to jen záměr na trénink. Jestli to bude i na zápas, to se dozvíte zítra, takže v tom nic nehledejte. Prostě jsme si chtěli něco zkusit, postavili jsme to takhle, ale co bude zítra, o tom se ještě pobavíme," řekl novinářům asistent trenéra Robert Reichel.

Naposledy s Italy vypadli ze sestavy Hynek a Tomáš Zohornovi, předtím proti Lotyšsku nehrál jiný útočník Filip Chytil. "Ještě máme jeden zápas na to, abychom si něco zkusili a připravili se na čtvrtfinále. Pořád hledáme nějaké složení pětek. Máme jeden zápas, pak Švýcarsko a pak už začíná čtvrtfinále. Ještě chceme zkusit nějaké varianty, které se nám honí hlavou, a pokud to tak bude fungovat, tak to tak necháme," uvedl Reichel.

Očekává, že Rakousko bude výrazně větší překážkou než v pátek Itálie. "Včera ten zápas byl trošičku jiný než ty předešlé. Ale prostě se musí odehrát. Zítra nás čeká daleko těžší soupeř. S Rakušany jsme hráli v přípravě. Byli hodně nepříjemní a hodně bruslili. Myslím, že i od nás bude zítra ten zápas trošku jiný," řekl Reichel.

S Rakušany hráli čeští hokejisté během přípravy na světový šampionát v rámci Euro Hockey Challenge. Nejprve 10. dubna ve Znojmě vyhrál český tým 3:1, při odvetě na ledě soupeře o tři dny později v Linci ale rozhodl až v nastavení (5:4 po samostatných nájezdech).

"Hodně bruslili, dost nás atakovali, nebáli se jít do předbrankového prostoru, měli výborné přesilovky. Myslím, že to bude zítra podobné. Včera sice prohráli (s Norskem 3:5), ale budou se chtít prezentovat stejnou hrou jak v Linci, tak i ve Znojmě," odtušil Reichel.

Národní mužstvo cítí, že potřebuje přidat v přesilovkách. "Včera jsme tam s Italy udělali trošku změnu, přišel tam Milan Gulaš. Byla to varianta, kterou jsme měli v hlavě. Máme ještě dva zápasy na to, abychom to nějak upravili, nebo to nechali být. Samozřejmě, když to bude fungovat, tak není třeba něco měnit," prohlásil Reichel. Věří, že hra v početních výhodách se i přes přetrvávající nedostatky zlepšuje. "Pak ale stejně rozhodne jeden zápas, tedy čtvrtfinále," dodal Reichel.

"Bude to podobný zápas jako s Lotyšskem. Rakušané budou zase nepříjemní, hrát hodně do těla, takže bude těžké se prosazovat. Bude určitě důležité vstřelit co nejdřív první gól, ideálně i ten druhý, ať hrajeme v pohodě," konstatoval útočník Radek Faksa.

"Tyto týmy mají na začátku sílu a bruslí. Rakušané budou nejspíš daleko silnější než Italové. Nesmíme nic podcenit a musíme se snažit hrát od začátku naplno. My jsme ti, kdo může něco ztratit. Za nerozhodného stavu nebo za stavu 1:0 je možné cokoliv," doplnil Michael Frolík.

Rakušané mají v týmu na šampionátu jedinou posilu z NHL. Švýcarský trenér Roger Bader spoléhá v útoku na Michaela Raffla z Philadelphie, spoluhráče Radka Gudase a Jakuba Voráčka. Je jedním z celkem osmi krajánků, z nichž dalších pět působí v elitních evropských ligách.

Na světovém šampionátu se hokejové výběry obou zemí potkaly naposledy loni v Dánsku, a to rovněž ve skupině. Po raketovém startu a rychlém vedení 2:0 se Češi nakonec protrápili k vítězství 4:3.

Pravděpodobná sestava ČR: Bartošák - Hronek, D. Musil, Rutta, Moravčík, Gudas, Kolář, Zámorský, D. Sklenička - J. Voráček, Simon, Frolík - J. Vrána, Faksa, Palát - Gulaš, Jan Kovář, D. Kubalík - Řepík, Chytil, Jaškin.