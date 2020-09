Češi na úvod Ligy národů vyhráli na Slovensku 3:1

Bratislava - Čeští fotbalisté vstoupili do druhého ročníku Ligy národů výhrou 3:1 v derby bývalých federálních partnerů na Slovensku. Ve 48. minutě otevřel v Bratislavě skóre premiérovou brankou v reprezentaci Vladimír Coufal, za pět minut při návratu do národního týmu po zranění proměnil penaltu kapitán Bořek Dočkal a v 86. minutě se prosadil střídající Michael Krmenčík. Vzápětí snížil Ivan Schranz. Český tým porazil Slováky potřetí za sebou, vyhrál i oba zápasy v předloňské premiéře Ligy národů.

Konání zápasu do poslední chvíle ohrožoval koronavirus. Ranní kontrolní testy v Bratislavě odhalily v české reprezentaci druhý případ nákazy, ale protože šlo stejně jako ve středu o člena realizačního týmu a ne hráče, slovenská hygiena nakonec povolila hostům nastoupit. Kvůli opatřením UEFA proti šíření covidu-19 se hrálo bez diváků.

V druhém duelu Ligy národů český celek nastoupí v pondělí v Olomouci proti Skotsku, zbylým soupeřem ve skupině je Izrael. Národní tým hraje stejně jako předloni při premiéře soutěže v Lize B, v druhé ze čtyř úrovní. Vítěz skupiny postoupí do vyšší ligy, poslední celek sestoupí.

Liga národů nabízí reprezentacím možnost dodatečně zabojovat o účast na závěrečných turnajích, tentokrát budou ve hře dvě místa v play off o mistrovství světa 2022. Soutěž bude zároveň rozhodující i pro rozdělení do košů při losu kvalifikace.

Čechům chyběli Souček a Schick, kteří z preventivních důvodů museli do karantény. Trenér Šilhavý nasadil poprvé v A-týmu osmnáctiletého Hložka, jenž se stal nejmladším hráčem v historii české reprezentace.

Domácí před prázdným hledištěm nového stadionu Tehelné pole, který byl otevřen teprve vloni, měli první šanci. Po centru z přímého kopu se hlavou prosadil Kucka, ale gól kvůli ofsajdu neplatil. Ve 20. minutě měl slovenský kapitán znovu blízko k vedoucí trefě, Vaclík ale napravil svou špatnou rozehrávku a slovenskou oporu vychytal.

Od té doby začali dominovat hosté. V polovině první půle si Darida narazil s Masopustem a v dobré pozici přestřelil. Poté měl dvakrát během minuty blízko k tomu oslavit debut gólem Hložek. Ve 30. minutě zblízka napálil brankáře a pak po centru hlavičkoval do tyče. Slovákům zkomplikovala situaci už v první půli dvě vynucená střídání kvůli zranění.

Český celek zužitkoval svou dominanci až po přestávce. Ve 48. minutě Janktův střílený centr domácí gólman jen vyrazil před sebe a pohotový Coufal si v osmém reprezentačním utkání připsal první branku.

Chvíli nato autor vedoucího gólu zařídil po zákroku penaltu poté, co ho srazil ve vápně Gyömbér. Pokutový kop v 53. minutě s přehledem proměnil kapitán Dočkal, který za reprezentaci nastoupil poprvé od předchozího duelu se Slovenskem předloni v listopadu a následného zranění.

Hosté zápas kontrolovali a přidali ještě jeden gól, když se po Daridově přihrávce prosadil v 86. minutě střídající Krmenčík. Vzápětí povedenou ranou s pomocí tyče snížil rovněž střídající Schranz, hrající za Jablonec.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Šilhavý (trenér ČR): "Kluci podali velmi dobrý výkon. Měli jsme určité problémy s přípravou na tento zápas. Kluci ukázali, jací jsou to profíci. Že se dokázali takhle na ten zápas zkoncentrovat, soustředit, i když to nebylo standardní. Myslím, že derby se silným soupeřem jsme zvládli velmi dobře. Bylo to silné od začátku do konce. Silný tým Slovenska jsme pustili do veliké šance po naší chybě, jinak jsme vydrželi hrát aktivně do konce zápasu. Myslím, že jsme soupeře aktivitou zaskočili. Byli jsme kompaktní, hráli jsme jako tým. A spokojený jsem samozřejmě také s výsledkem."