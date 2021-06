Češi na Euru remizovali s Chorvatskem 1:1 a mají blízko k postupu

Glasgow - Čeští fotbalisté ve svém druhém utkání na mistrovství Evropy remizovali s Chorvatskem 1:1 a mají velmi blízko k postupu do vyřazovací fáze. Svěřence trenéra Jaroslava Šilhavého poslal v Glasgow v 37. minutě do vedení z penalty Patrik Schick, který navázal na dvě branky z pondělního vítězného duelu se Skotskem a s třemi góly vede střeleckou tabulku turnaje. Dvě minuty po pauze vicemistři světa z roku 2018 srovnali zásluhou Ivana Perišiče.

Český tým má v součtu s úvodní výhrou 2:0 nad Skotskem na kontě čtyři body a vede neúplnou tabulku skupiny D o bod před Anglií, která má k dobru večerní souboj se Skotskem. Chorvaté dnes získali první bod a jsou třetí. K postupu by mohly národnímu výběru stačit i stávající čtyři body, neboť vedle prvních dvou celků z každé skupiny postoupí do osmifinále i nejlepší čtveřice z třetích míst.

Reprezentanti zakončí skupinu v úterý zápasem v Londýně proti Anglii. Národní celek usiluje o první postup do vyřazovací fáze od roku 2012, na minulém Euru ze skupiny neprošel. Ve druhém utkání tehdy rovněž remizoval s Chorvatskem (2:2).

"Máme velkou radost, protože remíza s takhle silným soupeřem je velmi cenná. Radovali jsme se v kabině, ale ještě to není jisté. Musíme počkat, jak se to vyvine," řekl Šilhavý na on-line tiskové konferenci.

Oproti pondělnímu vítěznému vstupu do turnaje proti Skotsku udělal jednu změnu v základní sestavě, v záloze Holeš nahradil Krále. Do chorvatské zahajovací jedenáctky se vrátil uzdravený Lovren.

Do hlediště vzhledem ke koronavirovým omezením mohlo maximálně 12 tisíc diváků, kvóta ale zůstala nezaplněná kvůli povinnosti podstoupit desetidenní karanténu po příjezdu do Skotska. Oba tábory měly v Hampden Parku jen ostrůvky fanoušků.

Český celek začal velmi aktivně a proti technicky vybaveným Chorvatům v čele s hvězdou Realu Madrid Modričem celý první poločas lépe kombinoval. Už ve třetí minutě Coufalovu střelu srazil mimo obránce, v 19. minutě Schick ve vápně špatně trefil míč. Na opačné straně úřadující vicemistři světa zajímavě rozehráli přímý kop, Vaclík ale po signálu a Perišičově pokusu zasáhl.

V závěru první půle národní tým otevřel skóre. Ve 34. minutě po rohovém kopu inkasoval Schick ve vzdušném souboji od Lovrena ránu loktem do obličeje a španělský sudí Cerro Grande po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ze záznamu nařídil penaltu.

Přestože pětadvacetiletý útočník po soupeřově faulu krvácel z nosu, vzal si míč a z pokutového kopu zamířil k opačné tyči, než kam skočil brankář Livakovič. Český celek na Euru proměnil v součtu s rozstřely 24. penaltu po sobě, neprosadil se jen z té první.

"Věřil jsem si na to. Tekla mi krev z nosu, ale zase úplně knokautovaný jsem nebyl. Jsem útočník, chci dávat góly, když mi to tam padá. Tak jsem na penaltu chtěl jít," řekl Schick v České televizi.

Za reprezentaci skóroval počtrnácté a ve třetím zápase po sobě a osamostatnil se v čele střelecké tabulky Eura. Naposledy dal český hráč na velkém turnaji více gólů v roce 2004, kdy Baroš s pěti brankami vládl kanonýrům na šampionátu v Portugalsku.

Prakticky ihned mohl odpovědět Rebič, ze strany před Vaclíkem ale zamířil vedle. Srovnat dokázali Chorvaté až na startu druhé půle, do které poslali dva střídající hráče.

Na Kramaričovu rychlou rozehrávku přímého kopu za obranu si ve 47. minutě naběhl Perišič, udělal kličku Coufalovi, který uklouzl, a střelou na zadní tyč srovnal. Křídelník Interu Milán 29. reprezentačním gólem potvrdil pozici nejlepšího střelce z aktuální nominace. Šilhavého výběr poprvé na turnaji inkasoval.

"Myslím si, že kdybych tam špatně neuklouzl, ještě bych Perišiče stihl zblokovat. Ale na to se nemůžu vymlouvat. Špatně jsem se obul na druhý poločas a on to bohužel proměnil," vyčítal si Coufal.

Vrátit vedení mohl českému týmu Souček, jeho přízemní pokus v 52. minutě ale minul tyč. Poté Bořila v dobré pozici zablokoval obránce. V závěru mohli rozhodnout i Chorvaté, kteří stejně jako soupeři k zápasům na Euru létají a trénují ve vlasti. Střídající Vlašič ale v 73. minutě mířil nad a Petkovičův pokus srazil Kalas.

"Vzhledem k průběhu zápasu bychom byli radši za tři body, ale i tak jsme neprohráli druhé utkání po sobě. Myslím, že jsme dobře rozjetí, a doufáme, že nám to bude stačit," uvedl český kapitán Vladimír Darida.

Hlasy po utkání:

Zlatko Dalič (trenér Chorvatska): "Nakonec je to pro oba týmy zasloužená remíza. Špatně jsme začali, byli jsme pomalí a dostávali jsme se pod zbytečný tlak. Nebyli jsme kompaktní. Ale po vstřeleném gólu jsme hráli lépe. Po přestávce jsme vypadali lépe, ale na vítězství to nestačilo. Proti Skotsku to bude složité, ale stále máme vše ve svých rukou. Pokusíme se být lepší než v prvních dvou zápasech a vyhrát."

Jaroslav Šilhavý (trenér ČR): "Především musím klukům poděkovat. Velice cenný bod s tak silným soupeřem. Uvidíme, co nám řekne matematika, jestli to bude stačit, nebo nebude. Zatím jsme samozřejmě na zemi a musíme se připravit na poslední zápas (s Anglií). Teď to jde v rychlém sledu a ještě nic neslavíme. Bylo nepříjemné pro tým inkasovat na začátku druhého poločasu. I když jsme byli pod tlakem a měl soupeř šance, tak ten jejich atak nebyl tak intenzivní, že jsme nemohli kombinovat. Ke konci zápasu mi to připadalo, že nechtěli dostat druhý gól, tak se to dohrálo do remízy. Ale pořád jsou to skvělí hráči a jak udělali útok, tak to bylo nebezpečné kvůli jejich velké kvalitě."

Patrik Schick (útočník ČR, autor gólu): "Byl jsem celkem otřesený, ale myslel jsem si, že to byl loket a VAR to zpětně uvidí. Ale samozřejmě jistý jsem si nebyl. Já jsem cítil ve vzduchu gól, takže jsem si to vzal. Věřil jsem si na to, zase úplně knokautovaný jsem nebyl, tekla mi krev z nosu. Ideálně se mi během zápasu nedýchalo, ale nějak jsem to zvládl. Jsem útočník, chci dávat góly, když mi to tam padá, tak jsem na penaltu chtěl jít. Na to, v jakých klubech Chorvati hrají a jakou mají kvalitu, tak jsem od nich popravdě čekal víc."

Vladimír Coufal (obránce ČR): "Výsledek asi dobrý, bod zasloužený. My měli ještě nějaké šance, oni také. Škoda, myslím si, že kdybych tam špatně neuklouzl, tak bych ještě Perišiče stihl zblokovat, ale na to se nemůžu vymlouvat. Špatně jsem se obul na druhý poločas a on to bohužel proměnil. Já si hlídal ještě levou nohu, ale on to dobře zasekl. Ukázal, že je dobrý hráč. My jsme si nestoupli před balon, on tam dobře vyplaval, pak šel jeden na jednoho, my to nestihli zavřít a prostě to proměnil. Jejich chytrost, naše hloupost."

Vladimír Darida (kapitán a záložník ČR): "Byli jsme aktivní, dali jsme gól. Kdybychom byli trošku přesnější ve finální fázi, mohli jsme mít víc šancí. Nebáli jsme se hrát, hráli jsme na dotek v pohybu a to se jim, myslím, nelíbilo. Přišla druhá půle, Chorvati neměli co ztratit, šli do nás naplno. Jenom škoda, že jsme inkasovali branku. Před penaltou jsme se Páti (Schicka) jenom zeptali, jestli je v pohodě, on neměl zdravotní problém. Vzal si balon, věřil si a dal gól. Je to hladový útočník, co chce dávat branky, a to je jedině dobře. Vzhledem k průběhu zápasu bychom byli radši za tři body, ale i tak jsme neprohráli druhé utkání po sobě. Myslím, že jsme dobře rozjetí, a doufáme, že nám to bude stačit."

Tomáš Holeš (záložník ČR): "Byl jsem rád, že mi trenér věřil a mohl jsem si dneska zahrát. Na to, proti jak kvalitnímu soupeři jsme nastoupili, tak jsme dobře hráli a kombinovali do gólu. Docela mě překvapilo, že jsme měli tolik ze hry a dalo se s nimi úplně v pohodě hrát. Šel jsem tam s tím, abych pomohl eliminovat jejich ofenzivní sílu, která je samozřejmě velká v prostředku. Nenechat hrát Modriče, Kovačiče a tyhle hráče. Na konci to bylo oboustranně opatrné, aby žádný tým už neinkasoval a neprohrál. Nechtěli inkasovat a také se nás trošku báli."

Zdroj: ČT sport.

Skupina D (Glasgow):

Chorvatsko - ČR 1:1 (0:1)

Branky: 47. Perišič - 37. Schick z pen. Rozhodčí: Grande - Yuste, Fernández - Munuera (video, všichni Šp.). ŽK: Lovren - Masopust, Bořil, Hložek. Diváci: 5607 (omezený počet).

Sestavy:

Chorvatsko: Livakovič - Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol - Modrič, Kovačič (87. Brozovič) - Perišič, Kramarič (62. Vlašič), Brekalo (46. Ivanušec) - Rebič (46. Petkovič). Trenér: Dalič.

ČR: Vaclík - Coufal, Čelůstka, Kalas, Bořil - Holeš (63. Král), Souček - Masopust (63. Hložek), Darida (87. Barák), Jankto (74. Ševčík) - Schick (74. Krmenčík). Trenér: Šilhavý.

Tabulka:

1. ČR 2 1 1 0 3:1 4 2. Anglie 1 1 0 0 1:0 3 3. Chorvatsko 2 0 1 1 1:2 1 4. Skotsko 1 0 0 1 0:2 0