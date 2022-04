Češi meziročně rezervovali dvojnásob jachet, vyráží častěji s dětmi

Praha - Češi od začátku letošního roku v meziročním srovnání rezervovali podle největšího vyhledávače jachet v ČR Boataround.com dvojnásobek lodí. Největší zájem je tradičně o Chorvatsko, kde je již zamluveno 70 procent jachet. Na moře plánuje vyrazit více rodin s malými dětmi. Lidé se také častěji než dříve zajímají o vybavení lodí ve spojitosti s ekologií. Dopřávají si lepší a novější jachty. Za dovolenou na lodi Češi letos v prvním čtvrtletí utráceli 76.000 korun za týden, meziročně o zhruba 6000 Kč více. ČTK to řekl spoluzakladatel Boataround.com Pavel Přibiš.

S rezervacemi i výjezdy na jachty lidé podle Přibiše začínají dříve než v předchozích letech. Objednávali je už v listopadu, zatímco dříve to bylo v lednu. Prvních 100 posádek, hlavně zkušenějších, se na loď vydává již nyní v dubnu, v minulosti přitom sezona začínala až v květnu.

Novým trendem je podle Přibiše nárůst zájmu o dovolenou na lodi od rodin s malými dětmi. "Dostáváme čím dál více dotazů na vhodné jachty, tedy na bezpečnost, stabilitu, plošiny na plavání pro děti za lodí, vybavení nafukovacími hračkami a potápěčskými potřebami," uvedl. Lidé podle něj pokládají otázky i ohledně ekologie, tedy jaký má jachta motor nebo zda je vybavená solárními panely.

Přibiš předpokládá, že ceny pronajímatelé nebudou letos výrazně zvyšovat. "Zatím to vypadá tak, že Chorvaté do letošních cen promítají mírně jen ceny nafty a čistících prostředků," řekl. Doplnil, že chorvatští majitelé lodí si hlídají, aby byli konkurenceschopností proti sousednímu Slovinsku, ale i Řecku nebo Itálii. Se zdražením by lidé tak měli podle Přibiše počítat jen u posledních volných jachet v nejexponovanějších místech, což je běžná cenová politika.

V oblíbeném Chorvatsku Přibiš doporučuje objevovat nové lokality v blízkosti velkých měst. "Například ostrov Šolta vedle Splitu, ale i na Istrii, kde Chorvati otevřeli novou marínu Marina Polesana Pula. Vedle výhodných podmínek je tam větší klid a mnohem více prostoru třeba na parkování," řekl.

Chorvatsko od 9. dubna uvolnilo protiepidemická opatření, pro vstup do země tak nevyžaduje negativní test na koronavirus ani potvrzení o očkování nebo prodělání nemoci covid-19. Cestovní kanceláře předpokládají, že díky tomu stoupne zájem českých cestovatelů. Klienti CK Travel Family podle její ředitelky Blanky Hrubé reagují už několik dnů od vyhlášení změn velmi pozitivně. Růst prodejů by se podle ní mohl projevit v následujících týdnech.

U cestovní agentury Invia je Chorvatsko v současné době čtvrtou nejvíce poptávanou destinací na léto, chystá se tam osm procent jejích klientů. Dovolenou u Jadranu přitom lidé podle mluvčí agentury Andrey Řezníčkové zpravidla kupují s menším předstihem než letecké zájezdy, většina lidí se do Chorvatska vydává autem.

Řezníčková očekává nárůst prodejů nejen u Chorvatska, opatření totiž rozvolňují i další země. Žádné zvláštní doklady nebudou turisté od začátku května potřebovat pro vstup do Itálie a Řecka, pro Čechy podmínky tento týden uvolnilo také Bulharsko, dodala.