Češi mají o pyrotechniku zájem, nejvíce kupují kompaktní ohňostroje

Praha - Obchodníci si letošní prodeje pyrotechniky chválí, někteří sledují i vyšší poptávku než v předkrizovém roce 2019. Češi nejvíce kupují takzvané kompaktní ohňostroje, kdy je jedna krabice naplněna větším počtem ran a na jedno zapálení vytvoří bohatý světelný efekt. Kvůli problémům s námořní dopravou z Číny není letos na trhu tolik zboží jako v minulých letech. Navíc kvůli zdražení přepravy, ale i materiálů na výrobu pyrotechniky ceny tohoto zboží porostou. Příští rok by mohly být meziročně vyšší o 20 až 35 procent. Vyplývá to z ankety ČTK mezi prodejci.

Společnost Ohňostroje Krupička sleduje podle svého jednatele Václava Krupičky o pyrotechnické výrobky vyšší zájem než loni a předloni, a to v kamenných prodejnách i e-shopu. Přes menší zboží na trhu zatím nemá problém s vykrytím poptávky. "To se ale může změnit během pár dní, protože mnoho lidí odkládá pořízení tohoto sortimentu na den, dva před silvestrem," uvedl. Doplnil, že kvůli zpoždění dodávek z Číny do Evropy někteří čeští distributoři zboží dostanou až v lednu nebo únoru.

V e-shopu Mall.cz jsou podle jeho mluvčí Pavly Hobíkové prodeje pyrotechniky zatím srovnatelné s loňským rokem. První větší zájem internetový prodejce zaznamenal v polovině prosince, druhý prodejní vrchol evidoval v pondělí. Zákazníci podle Hobíkové nejčastěji pořizují barevné ohňostroje od 800 do 1000 korun.

Šéf analytiků nákupního rádce Heureka.cz Michal Buzek uvedl, že v prosinci je na internetu o pyrotechniku až desetinásobně vyšší zájem oproti jiným měsícům v roce. Nejprodávanější jsou podle něj "klasické" petardy, a to v balení po 100 kusech. Krabice stojí podle něj v průměru 70 korun. "Cena petard u všech velikostí balení meziročně vzrostla asi o 15 procent. Vzhledem k ceně krabic se však jedná o jednotky korun," řekl.

Penny Market od loňského roku vedle klasické pyrotechniky nabízí i tzv. tiché ohňostroje. Jejich nabídku postupně rozšiřuje. "Abychom zákazníkům usnadnili orientaci a rozhodování, doplnili jsme v letošním roce nabídku ohňostrojů o QR kódy. Při jejich načtení zákazníci zjistí, jaké konkrétně efekty daný ohňostroj vydává. Věříme, že i tento krok pomůže i nadále zvyšovat zájem o tiché ohňostroje, které jsou šetrnější zejména vůči zvířatům," uvedl mluvčí společnosti Tomáš Kubík.

V hobbymarketech Hornbach od loňska pyrotechnika není vůbec k dostání, ve stejné strategii firma pokračuje letos.

Pyrotechnické výrobky se dělí do několika kategorií. F1 jsou málo nebezpečné, koupit si je mohou i mladí, kterým je více než 15 let. Do této skupiny patří také výrobky, které lze za dodržení návodu použít uvnitř obytných budov. I v kategorii F2 je zařazena málo nebezpečná pyrotechnika, výrobky jsou ale prodejné až lidem od 18 let. Tyto produkty je možné použít jen venku. Středně velké nebezpečí představuje pyrotechnika ze skupiny F3, koupit si ji mohou lidé nad 21 let. I tyto produkty lze použít jen venku na otevřených prostranstvích. Výrobky z kategorie F4 mohou používat jen lidé s osvědčením o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky, které vydává Český báňský úřad.