Češi mají můj obdiv, smekl trenér Hjulmand po výhře Dánů ve čtvrtfinále ME

Baku - Trenér dánských fotbalistů Kasper Hjulmand po vítězství 2:1 nad Českem ve čtvrtfinále mistrovství Evropy v Baku ocenil výkon svěřenců kouče Jaroslava Šilhavého, kteří mají jeho obdiv. Na postup do semifinále byl kouč hodně hrdý a cestu Seveřanů turnajem označil za neuvěřitelnou.

Už v páté minutě otevřel skóre Thomas Delaney a v závěru úvodního poločasu přidal druhou branku Kasper Dolberg. Čtyři minuty po pauze snížil Patrik Schick svým pátým gólem na šampionátu, ale Dánové už těsný náskok nepustili.

"Především chci smeknout před Českou republikou. My jsme sice začali velice dobře a dělali přesně to, co máme natrénované, ale ve druhé půli jsme na začátku měli trochu problémy a soupeř se víc dostal do hry. Myslím, že pro Čechy je to důstojný a čestný výkon," řekl Hjulmand na on-line tiskové konferenci.

"Zápas byl přesně takový, jaký jsme čekali - velice obtížný. Ve druhé půli jsme si vytvořili prostor, ale nedokázali jsme dávat dlouhé přihrávky. Mysleli jsme si, že ještě přidáme jeden gól na 3:1, takovou pojistku, ale to se nám už nepovedlo. Skutečně můj obdiv českým hráčům," doplnil devětačtyřicetiletý trenér.

Na své mužstvo byl náležitě pyšný. "Měli jsme zápasy, ve kterých jsme zvítězili pohodlně 4:0 (nad Walesem v osmifinále) nebo 4:1 (nad Ruskem ve skupině). Teď to byl těsný výsledek, ale také je to výhra. Jsem velmi velmi hrdý, že jsme se dostali do semifinále Eura. Máme skvělý tým a děkujeme všem za podporu. Jsme moc rádi, že jsme se fanouškům mohli odvděčit," uvedl Hjulmand.

Dánové na Euru bojovali i za spoluhráče Christiana Eriksena. Ten v první půli úvodního utkání ve skupině s Finskem (0:1) náhle zkolaboval a lékaři mu s použitím defibrilátoru zachránili život. Devětadvacetiletý záložník Interu Milán pak během ME podstoupil operaci, při níž dostal přístroj na hlídaní srdečního rytmu.

"Uvědomili jsme si, proč fotbal hrajeme, proč jsme ho začali hrát a na jakých hodnotách je založen. Já na Cristiana myslím každý den. Měl by tu být s námi a jsme rádi, že je naživu. Máme ho s sebou stále v našich srdcích. Byl tu s námi dnes a budeme ho s sebou mít i ve Wembley," prohlásil Hjulmand.

Dánsko postoupilo na velkém turnaji mezi poslední čtyři týmy potřetí v historii a poprvé od roku 1992, kdy mistrovství Evropy senzačně vyhrálo. Ve středečním semifinále na londýnském stadionu Wembley narazí na domácího favorita Anglii.

"Máme cíl a chceme dojít co nejdál. Cesta, kterou za sebou máme, byla opravdu neuvěřitelná," upozornil Hjulmand. "Jsme hrdí, že jsme se do semifinále dostali. Moje generace vyrostla ve stínu hvězd z let 1986 a 1992 a teď můžeme jít v jejich šlépějích. Jsme moc rádi, že přinášíme lidem radost. To pro nás znamená nejvíc a motivuje nás to," dodal bývalý kouč Nordsjaellandu, Mohuče nebo Lyngby.