Češi loni udělali 762.921 změn dodavatele elektřiny a plynu, meziročně méně

Praha - Češi v loňském roce udělali celkem 762.921 změn dodavatele elektřiny a plnu. To je proti rekordnímu roku 2021, který byl ovlivněn zejména krachem některých dodavatelů, o 30 procent méně. I tak šlo ve srovnání s minulostí o nadprůměrná čísla, do kterých se promítl zejména pokračující úpadek některých dodavatelů a částečně i zdražující energie. Vyplývá to z dat Operátora trhu s elektřinou (OTE).

Dodavatele elektřiny loni odběratelé změnili v 519.298 případech. Meziročně je to asi o 27 procent méně. U plynu provedli spotřebitelé 243.623 změn dodavatele, meziročně o zhruba 36 procent méně. Přibližně třetina všech změn přitom loni připadla na leden, kdy ještě lidé ve velkém měnili svého dodavatele v souvislosti s krachem některých společností v čele s Bohemia Energy na konci roku 2021.

"Ke změně dodavatele elektřiny či plynu vede jednoznačně nejčastěji nespokojenost s cenou, například po zvýšení záloh. V minulém roce dosáhly ceny elektřiny i plynu na rekordy. Odběratelé hledali možnosti, kde energie nakoupit levněji. Kvůli specifické situaci na trhu byly však nabídky poměrně vyrovnané, a možnosti ušetřit tak byly omezené," komentoval loňský vývoj na trhu s energiemi analytik XTB Jiří Tyleček.

Vývoj v letošním roce lze podle něj jen obtížně odhadovat. "Vyšší počty změn dodavatelů by mohly vyprovokovat pokles cen energií na burze. Pokud by vydržel, tak by mohly nižší ceny postupně prosáknout do nových nabídek dodavatelů. Tento scénář však nelze čekat v nejbližších měsících," řekl Tyleček.

Ceny elektřiny a plynu v loňském roce, zejména pak po začátku ruské invaze na Ukrajinu, skokově vzrostly, místy i o stovky procent. Vláda proto pro celý letošní rok zavedla cenový strop na energie, a to na 6000 korun za jednu megawatthodinu (MWh) elektřiny včetně DPH a 3000 korun za jednu MWh plynu. K tomu je potřeba připočítat distribuční poplatky. Stropy platí od začátku roku pro domácnosti, firmy i veřejné instituce. Zastropované ceny tak nyní uplatňuje většina dodavatelů.

Plně liberalizovaný trh s elektřinou je v České republice od roku 2006, trh s plynem od roku 2007. Od té doby si mohou sami zákazníci vybírat svého dodavatele energií.