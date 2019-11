Češi loni přehráli přes internet 3,2 miliardy videí

Praha - Češi loni na internetu přehráli 3,2 miliardy videí, z toho dvě třetiny tvořila reklama. Mezi uživateli internetu jsou nejoblíbenější zábavné a lifestylové pořady, nejméně preferované jsou dokumenty a vzdělávací nahrávky. Internetová videa jsou oblíbená především mezi mladými lidmi. Vyplývá to z informací, které dnes zveřejnil Český statistický úřad.

Uživatele internetu nejvíce oslovily zábavné a lifestylové pořady, které sledovalo 37 procent. Diváci si přehrávali také zpravodajské a publicistické pořady (23 procent), filmy a seriály (16 procent) a sport (osm procent). Nejméně zhlédnutí mají dokumenty a vzdělávací nahrávky, upoutaly dvě procenta uživatelů.

Necelá čtvrtina Čechů a Češek (24 procent) sleduje televizi přes internet, obliba zůstává v posledních dvou letech stejná. Mnohem více oblíbené je sledování filmů a videí, která uživatelé sami nahrávají a sdílí je s ostatními prostřednictvím stránek, jako je třeba Youtube. Využití takových stránek vzrostlo z 39 procent v roce 2016 na loňských 44 procent. Mezi roky 2016 a 2018 vzrostl také podíl lidí, kteří si přehrávají neplacená videa a filmy, a to z 21 na 26 procent.

Sledování filmů a videa přes internet je podle ČSÚ rozšířené u velké části populace, jen malé procento uživatelů on-line služeb ale využívá placených služeb. Videa z placených platforem, jako je třeba Netflix, zhlédla loni čtyři procenta lidí.

"Internetová videa jsou oblíbenou zábavou především u mladých. V roce 2018 je na stránkách určených ke sdílení nebo streamování, jako jsou například Youtube nebo Twich, sledovalo téměř 90 procent obyvatel České republiky ve věku 16 až 24 let," uvedl Milan Dedera z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

S přibývajícím věkem obliba sledování videí online klesá. Sdílená videa sleduje v kategorii do 24 let 86 procent uživatelů, do 34 let tři čtvrtiny uživatelů, ve skupině lidí do 44 let je to 58 procent uživatelů, do 54 let 42 procent, do 64 let čtvrtina a v kategorii nad 65 let sedm procent. Podobný úbytek diváků s přibývajícím věkem, ale ne tak strmý, je také například u sledování televize na internetu nebo neplacených videí.

Výsledky šetření audiovizuálních mediálních služeb je součástí publikace, ve které se ČSÚ věnuje kulturnímu průmyslu, tedy knihám a tisku, filmu, hudbě, videohrám, rádiím a televizím.