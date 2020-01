Češi kvůli koronaviru míří do lékáren, extrémní zájem je o roušky

Praha - Češi kvůli hrozbě koronaviru nakupují v lékárnách ochranné pomůcky a léky. Zájem je především o ústní roušky, které už jsou na řadě míst vyprodané. Vyplývá to z vyjádření lékárenských řetězců na dotaz ČTK. Kvůli nákaze v Číně zemřelo 81 lidí, potvrzených případů nakažených je podle posledních údajů 2744. Česká lékárnická komora (ČLnK) dnes upozornila, že vyšší prodej roušek v ČR nemusí nutně souviset jen s koronavirem, ale obecně se sezonou akutních respiračních onemocnění.

"Na našem e-shopu jsme tento víkend zaznamenali sedmdesátkrát vyšší zájem o roušky než obvykle. Artikl je u distributora vyprodán, takže jsme na e-shopu stáhli roušky z nabídky. V klasických lékárnách jsou k dostání bez problému," uvedl mluvčí sítě Dr.Max Michal Petrov. Firma z investiční skupiny Penta je největší lékárenskou sítí v Česku, má přes 450 poboček.

Lidé kvůli koronoviru více míří také do sítě lékáren Benu, potvrdila jejich odborná konzultantka Ivana Lánová. "Ústní roušky jsou momentálně u distribuce vyprodané. Musím ale upozornit, že klasické ústní roušky nechrání před onemocněním. Jsou určeny nemocným, aby nemoc nepřenášeli. Jako ochranu je třeba zvolit respirátory proti virům, které jsou založené na bázi filtru a slouží k tomu, aby zabránily průniku mikroorganismů zvenku dovnitř. I ty jsou však vyprodány," podotkla.

Panika podle ní není na místě, doporučuje ale, aby lidé byli obezřetní a v případě příznaků podobných onemocnění koronovirem se obrátili na svého lékaře. "Doporučujeme důsledné dodržování zásad osobní hygieny, časté mytí rukou mýdlem a pokud je to možné, vyhýbání se přeplněným prostorám, kde by se s nakaženým mohli setkat," uvedla Lánová. ČLnK doplnila, že při odkašlávání není vhodné dávat si ruku před ústa. "Lepší je kašel tlumit kapesníkem nebo předloktím, zamezíte tak šíření infekce. Podobné pravidlo platí i u kýchání," dodala.

Extrémní poptávku po rouškách v posledních dnech zaznamenala také síť Pilulka. "Za víkend máme na e-shopu Pilulka.cz téměř 2500 objednávek na roušky/ústenky a velmi rychle roste zájem i o antibakteriální gely. Co se týče kamenných lékáren, je zde situace stejná," uvedla mluvčí firmy Kateřina Schotliová.

"Přestože jsme se snažili dostatečně předzásobit, nejsou již některé produkty téměř dostupné u dodavatele ani u lékárenských distributorů, proto jsme byli nuceni některé druhy roušek/ústenek dočasně stáhnout z nabídky, abychom byli ze stávajících zásob schopni vybavit nevyřízené objednávky. Zákazníkům, kteří objednali roušky, které již nejsou dostupné, nabízíme jiné druhy, které máme skladem," dodala.

Firma Ardon Safety, jež se zabývá analýzou rizik na pracovišti, uvedla, že poptávka po respirátorech a nano-respirátorech, které slouží jako ochrana proti aerosolům, virům, bakteriím, pylům a dalším látkám, raketově roste od minulého pátku. "Za jedinou hodinu k nám dorazí stovky objednávek a poptávka po respirátorech na bázi nanovláken se celkově zvýšila o 600 procent. Největší zájem evidujeme od velkých internetových prodejců, kteří se snaží vykrýt poptávku svých vlastních zákazníků, tedy běžných spotřebitelů. Rostoucí zájem o respirátory a nano-respirátory ale vnímáme také u průmyslových firem, kde poptávka stoupla o 150 procent," uvedl za firmu Martin Netopil.

Vývoj kolem nákazy začínají monitorovat i firmy. "Situaci samozřejmě sledujeme a jsme v kontaktu s příslušnými úřady. Zatím nebylo potřeba přijímat žádné významné opatření," řekl dnes ČTK mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Podle lékaře rouška chrání hlavně okolí, musí se pravidelně měnit

Běžná papírová rouška chrání podle Rastislava Maďara z Lékařské fakulty Univerzity Ostrava, který se věnuje cestovní medicíně, hlavně okolí, nikoliv před nakažením. Musí se pravidelně měnit, ale je lepší ji mít, než nemít žádnou, řekl ČTK. Výrazně roste podle výrobců zájem o ústenky a respirátory z nanovláken, které podle Maďara chrání lépe. V tiskové zprávě o tom informovala Asociace nanotechnologického průmyslu ČR.

Kvůli nákaze novým koronavirem již v Číně zemřelo 80 lidí, potvrzených případů nakažených je podle posledních údajů 2744. První případy nákazy pocházející z Číny se z evropských států zatím potvrdily jen ve Francii.

"Běžné papírové roušky chrání víc okolí před člověkem s rouškou, který by mohl být infekční, než daného člověka s rouškou před nakaženými kolem něj," řekl ČTK Maďar. Podle něj papírová rouška za pár desítek minut dýcháním zvlhne a zvýší se její propustnost. Musela by se proto pravidelně vyměňovat. "Jistá ochrana to je, lepší než nemít žádnou," dodal.

Nanovlákenné filtry a respirátory vyrábí v Česku firma Pardam z Roudnice nad Labem. "Mikroorganismy včetně virů a bakterií, které se zachytí v nanovlákenném filtru, díky použitým nanočásticím stříbra v krátkém čase zahynou. Proto uživatelé mohou respirátor používat opakovaně," uvedl ředitel firmy Jan Buk.

V Číně své roušky kompletuje brněnská firma Respilion, nanovlákenné filtry podle její jednatelky Jany Zimové splňují nejpřísnější evropské i americké normy odolnosti proti průniku virů a bakterií. Odběratelé z celého světa poptávali za poslední týden zhruba pět milionů ústenek a respirátorů, uvedla Zimová, firma denně vyrobí 150.000 kusů. Současnou poptávku ale pokrýt nedokáže, protože je kvůli oslavám čínského nového roku do 4. února výroba zastavená.

Zásoby respirátorů a ústenek ovlivnila také poptávka z Filipín. "Týden před čínským novým rokem odešla většina skladových zásob respirátorů na Filipíny, kde se lidé chtějí chránit před znečištěným vzduchem z nedávných erupcí sopky Taal," uvedla firma Respilion. V Evropě má ve skladech asi 150.000 ústenek a respirátorů, v Česku bude podle ní v příštích dvou týdnech k dispozici 10.000 kusů.

Podle předsedy Asociace nanotechnologického průmyslu ČR Jiřího Kůse stoupá i návštěvnost webu, který sdružuje české výrobce nanotechnologií. Proti průměru je denní návštěvnost asi čtrnáctinásobná.

"Prakticky každou minutu včetně nočních hodin přicházejí nové objednávky antivirových ústenek, šátků a respirátorů. Lidé posílají své dotazy k účinnosti a použití těchto produktů i přes sociální sítě, začínají se objevovat i dotazy a objednávky z blízkého zahraničí, například ze Slovenska a Polska," řekl Kůs.