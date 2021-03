Češi koupí antigenní testy ode dneška i v Lidlu a celé síti Billa

Praha - Češi ode dneška nakoupí antigenní samotestovací sady nově v prodejnách Lidl. Testy s odběrem vzorku ze slin nabízí za 139 korun. Společnost Billa zařadila testovací sady do sortimentu některých prodejen už ve čtvrtek, od dnešního dne jsou dostupné v celé její síti. Prodej antigenních testů už dříve zahájily i další potravinářské řetězce. Sledují u nich vysokou poptávku a chystají rozšíření nabídky, sdělili zástupci obchodních sítí ČTK.

V hypermarketech Albert jsou od čtvrtka dostupná balení pěti kusů testů s odběrem z přední části nosu za 495 korun. V následujícím týdnu pak řetězec nabídne balení dvou kusů testů v supermarketech, uvedl ředitel komunikace obchodů Albert Jiří Mareček.

Globus spustil prodej testů pro výtěr z nosu a úst v pátek. Balení 20 kusů nabízí za 2199 korun. V posledním březnovém týdnu podle své mluvčí Lutfii Volfové chystá do nabídky zařadit testovací sady pro diagnostiku ze slin.

"Penny jako jediný řetězec u nás nabízí takzvané lízátkové testy. V nabídce máme testy značky Saliva s 90procentní citlivostí v ceně 249 korun. Testy prodáváme po jednotlivých kusech," uvedl mluvčí společnosti Penny Market Tomáš Kubík. Doplnil, že ačkoliv je tento typ testu dražší, jeho výhodou je snadné a bezbolestné použití a hodí se tak dobře i k testování malých dětí. Řetězec prodává testy od pondělí.

První z potravinářských sítí spustila prodej antigenních testů minulý týden společnost Kaufland. Nabízí testy s odběrem z přední části nosu. Jeden kus původně prodávala za 149,90 koruny, nyní cenu o deset korun snížila. Zároveň přidala do sortimentu balení 25 kusů za 2499 korun. Od čtvrtka zrušila i limit nákupu jednoho testu na zákazníka. Příští týden začne podle své mluvčí Renaty Maierl prodávat testy s detekcí koronaviru ze slin.

Samotesty jsou k dostání i v on-line supermarketech. Rohlik.cz nabízí testovací sadu ze vzorků z nosu, nosohltanu a krku. Jeden kus má za 139,90 korun, balení 20 kusů za 1999 korun. Košík.cz prodává testy z detekcí viru ze slin za 169,90 koruny. "Zájem je vysoký, pro spoustu domácností dává smysl objednávat testy spolu s běžným nákupem. Momentálně máme v nabídce jednotlivé testy po kusech, i na základě zpětné vazby zákazníků bychom však rádi nabídli také multipacky. To je za nás mimo jiné signál, že domácnosti berou samotestování skutečně vážně a zodpovědně, takže se budeme snažit jim to co nejvíce ulehčit i po rozpočtové stránce," uvedl mluvčí e-shopu František Brož.

Podnikatelům od 10. března nabízí antigenní samotestovací sady s odběrem z nosu velkoobchod Makro. Balení 25 kusů má za 2899 korun. Za týden jich prodal 23.000 a plánuje rozšíření sortimentu o testy ze slin, uvedla manažerka komunikace Makro Cash & Carry ČR Romana Nýdrle.

Na test, který je na seznamu schválených výjimek ministerstva zdravotnictví, si budou moci živnostníci a firmy nárokovat příspěvek 60 korun ze zdravotního pojištění. Dotaci budou moci čerpat maximálně na čtyři testy na zaměstnance nebo osobu samostatně výdělečně činnou (OSVČ) měsíčně.

Vláda v boji proti koronaviru zavedla povinné testování na firmách i ve veřejném sektoru. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) díky tomu bude každý den otestováno zhruba 500.000 pracovníků. Pozitivita ve velkých podnicích se podle něj pohybuje mezi 0,5 až jedním procentem, v menších firmách je mezi jedním a dvěma procenty, řekl ve čtvrtek. Testování je závazné jednou za sedm dní, vláda ale uvažuje o zvýšení frekvence na dvakrát týdně.

Řetězec Test Balení Cena (Kč) Cena za kus (Kč) Albert odběr z přední části nosu 5 ks 495 99 Billa odběr z krku nebo přední části nosu 1 ks 119,9 119,9 Globus odběr z přední části nosu 20 ks 2199 109,9 Kaufland odběr z přední části nosu 1 ks 139,9 139,9 odběr z přední části nosu 25 ks 2499 99,9 Lidl odběr ze slin 1 ks 139 139 Penny Market "lízátkový" test 1 ks 249 249 Velkoobchod Makro odběr z přední části nosu 25 ks 2899 115,9 On-line supermarkety Košík.cz odběr ze slin 1 ks 169,9 169,9 Rohlik.cz odběr z krku nebo přední části nosu 1 ks 139,9 139,9 odběr z krku nebo přední části nosu 20 ks 1999 99,9

Zdroj: Informace obchodníků