Češi každému dělali problémy, o Ronaldovu formu nemám strach, řekl trenér Santos

Praha - Trenér portugalských fotbalistů Fernando Santos očekává v sobotním předposledním utkání skupiny A2 Ligy národů v Praze těžší zápas než v červnu, kdy jeho svěřenci v úvodním vzájemném duelu v Lisabonu zvítězili 2:0. Sedmašedesátiletý kouč nepochybuje o formě největší hvězdy a kapitána Cristiana Ronalda, kterému se v úvodu sezony střelecky nedaří.

"Český tým hraje výborně. Začali to už vloni, kdy došli na mistrovství Evropy do čtvrtfinále. Jejich síla je enormní, hlavně doma hráli výborně a vždy dělali problémy. Vyhráli nad Švýcarskem, Španělé tady vyrovnali v posledních minutách," řekl na tiskové konferenci Santos.

"Češi na hřišti vědí, co dělají. Mají dobře organizovanou obranu. Už v Lisabonu nám dělali velké problémy, měli svoje šance. Nesmíme nic podcenit. Musíme proti nim hrát jako proti jakémukoliv jinému soupeři," doplnil Santos.

Oproti zápasu v Lisabonu se do české nominace vrátil klíčový útočník Patrik Schick. "Všichni víme, jaké má Schick kvality. Koneckonců to ukázal na Euru. Ale není to jen o něm, český tým je nebezpečný jako celek," podotkl Santos.

Nemá obavy, že by se na portugalském kapitánovi Ronaldovi mělo nějak podepsat, že se mu v úvodu sezony nedaří. Sedmatřicetiletý pětinásobný držitel Zlatého míče dal v osmi soutěžních zápasech za Manchester United jediný gól a po letních spekulacích o jeho odchodu v anglické lize nepatřil do základní sestavy.

"Hrál před týdnem, dal gól, takže myslím, že otázka o jeho formě není na místě. Když se Cristiano nebude cítit dobře, tak nebude hrát," uvedl Santos k největší portugalské hvězdě, která se v Praze představí podruhé. Poprvé Ronaldo v roce 2004 jako tehdy devatenáctiletý střídal v závěru utkání Ligy mistrů mezi Spartou a Manchesterem United.

Se 117 brankami nejlepší střelec historie národních týmů před pár dny uvedl, že by rád pokračoval v kariéře nejméně do mistrovství Evropy v roce 2024. "Vůbec mě to nepřekvapuje. Měl vždy ty nejvyšší ambice. Vždy s velkou hrdostí reprezentoval a bude reprezentovat, dokud to bude možné. Cíle má pořád ty nejvyšší," uvedl Santos.

Portugalci se na rozdíl od Čechů chystají na mistrovství světa v Kataru, podle trenéra ale nestaví Ligu národů na vedlejší kolej. "My jsme národ, který chce vyhrát všechny zápasy. Chceme vyhrávat všechny soutěže. Takže k tomu přistupujeme s velkou vážností stejně jako k mistrovství světa," řekl Santos.

Ze základní sestavy v červnovém duelu v Lisabonu mu budou chybět tři obránci. Joao Cancelo má trest za žluté karty a Raphaëla Guerreira a Pepeho nepustí do hry zdravotní problémy. "Máme tři střední obránce, jsem velmi spokojen s tím, co mám. Kdybych chtěl čtvrtého, tak někoho povolám. V podstatě ani nemáme hráče, který by kvalitou Pepeho nahradil," dodal Santos.