Češi jsou v adventu opatrnější na řízení pod vlivem alkoholu, podíl nehod klesá

Praha - Češi si dávají během adventu větší pozor na řízení pod vlivem alkoholu. Podle statistik byl v předchozích letech průměrný prosincový podíl usmrcených při nehodách, kde hrál roli alkohol nebo drogy, zhruba tři procenta. To je výrazně méně než v ostatních měsících. Podíl těchto nehod se v závěru roku snižuje i meziročně, loni to bylo o pětinu. Upozornila na to platforma VIZE 0. Příčinou poklesu nehod s alkoholem v prosinci jsou podle platformy vedle větší opatrnosti řidičů i zesílené policejní kontroly na cestách.

"Svou roli nesporně hrají zesílené policejní kontroly, čehož si řidiči bývají vědomi. Na konci roku navíc média tématu alkoholu za volantem věnují nadprůměrnou pozornost. Stále více motoristů se vnitřně ztotožňuje s tím, že alkohol za volant prostě nepatří,“ uvedl Roman Budský z Platformy VIZE 0, která sdružuje subjekty zabývající se bezpečností provozu.

Větší opatrnost řidičů v prosinci ukazují i statistiky vyhledávání a nákupů na internetu. Právě období mezi vánočními svátky, a pak také přelom července a srpna, kdy se konají letní festivaly, patří podle prodejců tradičně k rekordním při prodeji alkohol testerů.

"Alkohol tester je pro řidiče dlouhodobá investice v řádu několika tisíc korun. Ve srovnání s pokutou, která hrozí v případě řízení pod vlivem, jde mnohdy o pouhý zlomek. Stále více řidičů si za bezpečnost a jistotu, že se riziku vyhnou, raději připlatí. Bohužel ale bývá pravidlem, že si řada řidičů na pořízení detektoru vzpomene až ve chvíli, kdy jej právě potřebují,“ podotkl Libor Novák ze společnosti Dräger, jejíž alkoholtestery používá i česká policie.

Policisté zatím letos evidují více než 4000 dopravních nehod, u nichž byl řidič pod vlivem alkoholu. Většina z nich podle platformy nadýchala přes 1,5 promile, což odpovídá asi třem skleničkám vína u ženy nebo čtyřem skleničkám u mužů. Od ledna do konce listopadu přišlo o život při nehodách zaviněných pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek 27 osob. Meziročně to zatím je méně než polovina.