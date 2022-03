Češi jsou proti ruskému požadavku, aby Ukrajina nevstoupila do NATO

Praha - Sedm z deseti Čechů se domnívá, že by se nemělo vyhovět požadavku Ruska, aby se Ukrajina nestala členem Severoatlantické aliance (NATO). Pětina by naopak požadavku Kremlu vyhověla. Negativní postoj výrazně zesílil po zahájení ruské invaze na Ukrajinu letos 24. února. Vyplývá to z výsledků průzkumu agentury Kantar CZ, který dnes zveřejnila Česká televize.

Rozhodně proti ruskému požadavku, aby Ukrajina nevstoupila do NATO, je 56 procent Čechů. Dalších 14 procent je spíše proti. Naopak pro vyslyšení ruského požadavku se na přelomu února a dubna vyslovila pětina respondentů.

Aktuální výsledky se podstatně liší od stejného průzkumu, který Kantar CZ provedl v polovině února, tedy ještě před ruskou invazí. Tehdy bylo pro vyslyšení ruského požadavku 30 procent respondentů. Spíše proti se vyslovila čtvrtina dotázaných a striktně ho odmítalo 30 procent Čechů, tedy zhruba polovina současného počtu.

"Zajímavé je, že ta názorová změna se udála ještě silněji mezi lidmi s nižším vzděláním, a také mezi seniory, což jsou skupiny, které jsou obvykle k Ruské federaci o něco vstřícnější, ale po započetí invaze výrazně změnily názor,"řekl ČT analytik Kantaru Pavel Ranocha. Z hlediska politických preferencí by podle něj požadavek Ruska akceptovali spíše voliči hnutí SPD a komunistické strany.

Průzkum provedla agentura Kantar CZ ve dvou vlnách. První se konala mezi 14. a 18. únorem, druhý od 28. února do 4. března. Celkem se do průzkumu zapojilo 1200 respondentů. Ruská invaze na Ukrajinu začala 24. února.