Češi jsou favorit a vynikající fotbalový národ, řekl kouč Izraele

Plzeň - Fotbalisté Izraele považují český celek za nejlepší tým skupiny B2 Ligy národů a za jasného favorita nedělního vzájemného duelu v Plzni. Trenér Willi Ruttensteiner přesto věří, že je v silách jeho svěřenců na západě Čech neprohrát.

"Česká republika je vynikající fotbalový národ. Musím říct, že je to jasný favorit. Ale my také máme silný tým. Všichni naši hráči jsou fit, což je pozitivní. Naším plánem je odvézt odsud body a zítra uvidíme, jestli to bude možné," řekl při on-line tiskové konferenci Ruttensteiner.

"Respektujeme sílu českého týmu, ale je to pro nás skvělá výzva. Pokud chceme růst a rozvíjet náš národní tým, musíme se těmto mužstvům snažit stále více přibližovat. To je náš zítřejší plán," dodal osmapadesátiletý rakouský trenér.

V říjnovém vzájemném duelu prohrál Izrael doma v Haifě 1:2, ale v závěru měl převahu a v nastavení trefil tyč. "Když se podíváme na české hráče, vypadá to, že jsou nejlepším týmem ve skupině. Sice jsou druzí, ale dokázal bych si představit, že skončí první a postoupí. V prvním zápase prvních 20 minut kontrolovali dění na hřišti, ale potom se nám podařilo do zápasu dostat. Začali jsme hrát stylem, jakým jsme chtěli. Na těch posledních 60 minut bychom chtěli navázat," prohlásil izraelský kapitán Bibras Natcho.

Jeho celek je ve skupině třetí se ztrátou bodu na druhé Česko a s náskokem čtyř bodů na poslední Slovensko. Nejhorší tým sestoupí do Ligy C. "Nemyslím si, že bychom měli spadnout. V zápasech s Českem, Slovenskem a Skotskem jsme rozhodně nebyli celou dobu horší, v řadě aspektů jsme se dokázali vyrovnat. Právě takhle těžké zápasy jako s Českem potřebujeme, abychom šli herně nahoru," uvedl Ruttensteiner.