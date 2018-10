Praha - Češi dnes dokončí volbu 25 budoucích senátorů. Zároveň určí, jak silnou většinu bude mít opozice v horní komoře Parlamentu. Možnost hlasovat může využít většina ze 2,55 milionu voličů, kteří nenašli cestu do volebních místností v pátek. Na výběr mají 50 kandidátů, kterým dali před týdnem v jednotlivých obvodech nejvíce hlasů.

I dnes zůstanou zavřené volební místnosti v Praze 4 a na Vsetínsku. Už před týdnem tam byli v prvním kole senátory zvoleni nově bývalý šéf Akademie věd Jiří Drahoš (za STAN) a opětovně zlínský hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL).)

Volební místnosti budou otevřeny od 08:00 do 14:00. Pak volební komisaři začnou hlasy sčítat. Výsledky bude následně Český statistický úřad zveřejňovat na volebním webu. Podle zkušeností z minulých voleb by mohly být kompletní výsledky známy do tří hodin po uzavření volebních místností.

První volební kolo vyhrála ODS, která má své kandidáty v 11 obvodech. ANO má deset finalistů, ČSSD pět, stejně tak i STAN. KDU-ČSL má ve finále čtyři želízka v ohni. Po třech kandidátech mají v závěrečném klání Piráti a hnutí Senátor 21, tři jsou nezávislí kandidáti. TOP 09 má dva finalisty, KSČM jednu kandidátku.

Mezi finalisty je deset žen, proti sobě stojí jen na Prostějovsku. Z 12 senátorů, kteří obhajovali mandát, může být znovu zvoleno s Čunkem dalších devět.