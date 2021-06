Češi chtějí podle Chytrého do Eura ještě zapracovat hlavně na útočné fázi

Praha - Čeští fotbalisté podle asistenta trenéra Jiřího Chytrého chtějí ve zbylých dnech přípravy před pondělním úvodním zápasem na mistrovství Evropy proti Skotsku zapracovat hlavně na ofenzivě a útočných standardních situacích. O brankářské jedničce zatím ještě nemá realizační tým jasno, naopak na stoperu by měli začít Ondřej Čelůstka s Tomášem Kalasem, kteří nastoupili při výhře 3:1 v úterní generálce proti Albánii.

"Na čem bychom chtěli v té poslední fázi přípravy ještě zapracovat, jsou všechny aspekty útočné fáze a silné věci, které nás zdobily a kterými jsme byli nebezpeční v předchozích utkáních Ligy národů i kvalifikace. Hlavně tedy útočná fáze - ať už výstavba, přechodová fáze, finální fáze nebo útočné standardky. Prostě udělat co nejvíc práce, abychom na turnaji byli nebezpeční z více variant," řekl při on-line tiskové konferenci Chytrý, jehož tým bude mít při Euru základnu v Praze.

"Zatím jsme se věnovali hlavně defenzivním standardním situacím. Na ty útočné, u nichž očekáváme, že bychom mohli být pro soupeře nebezpeční, se chceme zaměřit až v dalších dnech. V přípravných zápasech jsme je ani nechtěli odkrývat," dodal Chytrý.

Jeho svěřenci odehráli vítěznou generálku a částečně napravili dojem po pátečním debaklu 0:4 na soustředění v Itálii. "Nějaké otazníky jsme před utkáním samozřejmě měli a zápas s Albánií nám na ně dal odpovědi. Nemůžu je nyní rozkrývat, ale informace z utkání jsme, troufám si tvrdit, dostali. U věcí, které jsme si ještě potřebovali ověřit," uvedl Chytrý.

Pochvaloval si výkon stoperů Čelůstky s Kalasem, kteří už překonali zdravotní problémy z kempu v Itálii. "Pro nás je skvělá zpráva, že byli schopni nastoupit a zvládnout utkání tak, jak ho zvládli. Pokud budou zdraví, můžu říct, že s touto dvojicí bychom šli do úvodního zápasu. Pro Tomáše Kalase je určitě výhoda, že když budeme hrát na ostrovech, má s tím široké zkušenosti. Doufám, že mu v zápasech pomohou," řekl Chytrý na adresu stopera anglického druholigového Bristolu.

O místo v základní sestavě si v úterý řekl záložník Lukáš Masopust, který si připsal gól a asistenci. "Lukáš je obrovským přínosem pro tým, v každém utkání odvede spoustu práce. Proti Albánii přidal i efektivitu, což bylo dobře pro něj samotného i pro nás. Jsou to pro něj plusové body a takové zápasy jeho pozici posilují. Navíc je zvyklý na spolupráci s (obráncem) Vláďou Coufalem," řekl Chytrý.

O postu gólmanské jedničky naopak zatím není jasno. Jiří Pavlenka odchytal zápas v Itálii, Tomáš Vaclík nastoupil proti Albánii. "Brankářská otázka je ta, kterou budeme řešit. Budeme vycházet z těchto dvou zápasů. Rozhodnutí ještě nepadlo," uvedl asistent hlavního trenéra Jaroslava Šilhavého.

Cítí, že tým má ještě rezervy ve středu pole, kde nepodal příliš dobrý výkon hlavně Alex Král. "Pod velkou kritikou po Itálii byli stopeři, ale v Itálii i tady s Albánií některé chyby pramenily ze špatné spolupráce středové řady. My to vnímáme, kluci taky. Měli jsme na to nějaké videorozbory. Máme do té středové řady šest vyrovnaných hráčů, kdokoliv z nich může naskočit. Budeme se rozhodovat podle soupeře a aktuální formy," uvedl Chytrý.

V prvních dvou zápasech skupiny v Glasgow jeho tým nastoupí proti Skotsku a Chorvatsku a poté se představí v Londýně proti Anglii. "Mají kvalitní tým, obrovské individuality. Je to komplexní mužstvo. Tým Anglie vidíme jako jednoho z favoritů na celkové vítězství na turnaji. I tím, že hrají v domácím prostředí," dodal Chytrý.