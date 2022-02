Češi chtějí opět více cestovat, zájem o letenky meziročně stoupl o 40 %

Praha - Češi po dvou letech pandemie a omezení chtějí opět více cestovat. Prodej letenek zatím letos oproti stejnému období loni stoupl zhruba o 40 procent, postupný nárůst zhruba o třetinu je patrný i při srovnání úvodních dvou letošních měsíců. Pro ČTK to uvedli prodejci letenek, kteří očekávají, že poptávka bude v následujících měsících růst ještě výrazněji. I tak jsou však současné prodeje zatím ani ne poloviční než před krizí.

Zájem o letenky je zatím podle prodejců vyšší než se očekávalo. "Jde o kumulaci několika faktorů. Ve společnosti panuje mírný optimismus, že se pandemická situace zlepší, také se znovu otevírají covidem uzavřené země. Zároveň jsou velmi nízké ceny letenek do atraktivních destinací, kam létá víc aerolinek a funguje tak větší konkurence," uvedl ředitel portálu Letuška.cz Josef Trejbal.

Prodeje v úvodních týdnech roku táhly exotické destinace. Prodejci uvedli, že v kurzu byla například Dubaj, Mexiko, Srí Lanka, Maledivy nebo také New York. Z evropských zemí je pak podle nich zájem hlavně o destinace na jihu Evropy.

Chuť opět cestovat povzbuzuje podle dopravců postupné uvolňování pravidel pro vstup turistů do jednotlivých zemí. Trejbal v této souvislosti zmínil například Thajsko, které od února zrušilo pro očkované povinnost několikadenní karantény. "Aktuálně jsme prodali do Thajska za několik dní víc letenek než za celý minulý rok," podotkl. Stejný efekt podle něj zapůsobil například při cestách do USA.

Prodejci se shodují, že pandemie a s ní spojená omezení chování Čechů při nákupu letenek pozměnila. Podle Lenky Kašické ze Student Agency nyní cestovatelé více vyčkávají a jsou stále ještě opatrnější. Zatímco před pandemií se letenky kupovaly zpravidla až tři a více měsíců před plánovaným letem, nyní je to pouze jen měsíc předem.

"Očekáváme ale, že se postupně začnou nákupní zvyky cestujících vracet a nebudou se tak obávat koupit letenku i několik měsíců dopředu," uvedla Kašická. Podle Letušky.cz zřejmě kvůli covidu výrazně stoupl zájem i o cestovní pojištění, které si na portálu pořídí téměř každý druhý nakupující, což je asi dvakrát více než před pandemií. "Jde zejména o variantu pojištění, které kryje i výlohy spojené s nenadálými situacemi okolo covid-19,“ dodal Trejbal.

Prodejci očekávají, že zájem o letenky bude v následujících týdnech a měsících postupně růst. Student Agency v této souvislosti připomnělo, že v minulosti patřil začátek roku k nejsilnějším měsícům, nyní i kvůli zatím opatrnějšímu chování Čechů při nákupu letenek bude zřejmě poptávka stoupat postupně během roku.

S růstem poptávky postupně stoupá i počet obnovených leteckých linek. Pražské letiště nyní ve svém letovém řádu nabízí přes 80 destinací, číslo se však bude patrně brzy zvyšovat. "Očekáváme, že počet nabízených destinací v letošním létě bude vyšší než v loňském roce. Letecké společnosti již potvrdily otevření zcela nových spojení například do Alicante, Fara nebo Tivatu. Současně je také potvrzena obnova provozu do destinací, kam byly lety z důvodu pandemie přerušeny, jako například do New Yorku. Předpokládáme také navýšení frekvencí a kapacit na již obsluhovaných destinacích," řekla mluvčí letiště Klára Divíšková.