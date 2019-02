Stockholm - Čeští hokejisté nastoupí dnes v pravé poledne ke svému poslednímu utkání na Švédských hrách proti Rusku. Výsledek už nic nezmění na tom, že po vítězstvích nad Finskem a Švédskem turnaj ve Stockholmu poprvé po 25 letech vyhráli, ale trenér Miloš Říha věří, že si skvělou bilanci nepokazí.

Nemůže přitom nasadit první útok Milan Gulaš, Jan Kovář a Jiří Sekáč, neboť jeho členové na základě dřívější dohody už z dějiště turnaje odcestovali a vracejí se do svých klubů. "Já myslím, že to je právě výhoda. Zase by se měli chtít ukázat mladší hráči," prohlásil Říha.

Poslední zápas ve Stockholmu chce zvládnout takticky a disciplinovaně. "Rusové mají silné mužstvo, velmi dobře bruslící. Na nás je, abychom se co nejlépe připravili," řekl český trenér.